Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji 1 věcí, kterou umyjete a použijete zas

Role potravinové fólie dlouho patřila k základní výbavě každé kuchyně. Utrhli jste kus, přikryli misku se zbytkem oběda a druhý den ho beze všeho hodili do koše i s tím plastem. V posledních letech ale tenhle zvyk v mnoha domácnostech slábne. Fólie zůstává v regálu a její práci přebírá věc, kterou po jídle jen opláchnete a schováte do šuplíku na příště.
Žádný zázrak za tím nehledejte. Jde o jednoduchou náhradu, která vydrží celé měsíce a ušetří vám hromadu jednorázového odpadu.
Roli fólie přebírá kus voskované látky
Tou věcí je voskovaný ubrousek, tedy obyčejná bavlněná látka napuštěná včelím voskem. Někdy se prodává i jako voskované plátno v metráži, ze kterého si nastříháte tolik kusů, kolik zrovna potřebujete. Vypadá jako barevný kapesník, chová se ale úplně jinak. Teplem dlaní trochu změkne, takže ho kolem misky nebo bochníku chleba přitisknete a on drží tvar sám od sebe.
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Materiál je přitom naprosto obyčejný. Stačí bavlna a čistý včelí vosk, občas se přidává trocha pryskyřice nebo rostlinného oleje pro lepší pružnost. Nic z toho vaší svačině neuškodí.
Proč vosk udrží jídlo déle čerstvé
Vosková vrstva vytvoří na látce tenký film, který nepropustí vlhkost, a přitom nechá potravinu takzvaně dýchat. Právě v tom je rozdíl oproti igelitu. Sýr ani nakrojené jablko se pod voskem tak rychle nezapotí, nevysychá a nechytne plíseň jako v zataveném plastovém sáčku.
Ubrousek si poradí i s tím, co byste jinak přikryli fólií nebo alobalem. Obalíte do něj rozkrojenou cibuli, půlku citronu, kus sýra nebo čerstvé pečivo. Poslouží také jako víčko na misku s pomazánkou, které navrch jen přetáhnete a dole podle potřeby zajistíte gumičkou.
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Jedno omezení voskovaný ubrousek má. Na syrové maso a ryby se nehodí, protože se nesmí mýt horkou vodou ani saponátem, a hygienicky by tím pádem nebyl v pořádku. Pro tenhle jediný případ nechte v kuchyni raději klasickou nádobu s víkem.
Všechno ostatní ale zabalíte bez obav. Skvěle padne i na dětské svačiny do školy. Na rozdíl od sáčku se dá použít znovu a znovu a neztratí se hned první den někde na dně aktovky.
Údržba rozhodne, jak dlouho vydrží
Péče je snadná, má ale svá pravidla. Po použití ubrousek jen opláchnete studenou nebo vlažnou vodou, případně otřete vlhkou houbičkou, a necháte volně uschnout. Horká voda, myčka, agresivní saponát i sušení na topení mu škodí, protože rozpouštějí vosk.
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Když se po čase začne vosková vrstva ztenčovat a látka přestává odpuzovat vodu, není důvod ji vyhazovat. Na prořídlá místa nastrouhejte čerstvý vosk a plátno krátce prohřejte žehličkou nebo v troubě, dokud se vrstva znovu nespojí a vsákne do látky. Ubrousek pak slouží dál. Právě díky téhle drobné údržbě vydrží klidně celé měsíce, u dobře opečovávaných kusů i roky.
Doma si ho vyrobíte za pár korun
Hotové voskované ubrousky koupíte v bioobchodech i běžných e-shopech, obvykle kolem sta korun za kus podle velikosti. Kdo chce ušetřit, zvládne si je vyrobit sám a vyjde ho to na zlomek ceny.
Hotový voskovaný ubrousek stojí kolem 100 korun, doma ho pořídíte za zlomek ceny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Potřebujete jen kousek tenčí bavlněné látky, klidně ze starého povlečení nebo košile, a čistý neparfémovaný včelí vosk, ideálně nastrouhaný. Samotná výroba pak probíhá v několika krocích:
Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani mouka. Karbanátky se nikdy nerozpadnou díky 1 věci, kterou většina lidí vyhazuje látku položíte na pečicí papír; rovnoměrně ji posypete voskem a přikryjete dalším papírem; buď přežehlíte žehličkou na nízký stupeň, nebo plech na pár minut vložíte do trouby rozehřáté zhruba na 150 stupňů; vosk se roztaví, vsákne se do látky a po zaschnutí máte hotovo. Komu vosk nesedí, sáhne po silikonu
Voskovaný ubrousek není jediná omyvatelná náhrada fólie. Kdo hledá hlavně něco na přikrývání misek a hrnců, může sáhnout po silikonových víčkách. Ta se přisají na okraj nádoby, snesou chlad i teplo, zvládnou mikrovlnku a klidně poputují do myčky. Přilnou i na hladký povrch, takže je natáhnete i na nakrojenou dýni nebo mísu bez vlastní pokličky.
Ať zvolíte cokoli, princip zůstává stejný. Jednorázový plast v kuchyni vyměníte za věc, která vám poslouží mnohokrát a nakonec neskončí v koši hned po prvním použití.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/vyroba-voskovanych-ubrousku-jednoduse-ve-dvou-krocich-20191120.html, https://www.kafe.cz/rodina-a-domov/voskovane-ubrousky-diy-nahrada-za-sacky-20561113.html, https://www.ekozivot.cz/ekodomacnost/silikonova-vicka-alternativa-potravinarske-folie/, https://www.samosebou.cz/2019/11/28/plastove-obaly-a-jejich-alternativy/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/konec-potravinarske-folie-voskovane-platynko-ekologie/