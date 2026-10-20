Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji 1 věcí, která nic nestojí a zelenina v ní vydrží déle čerstvá

Na hlávkový salát koupený o víkendu bývá ve středu smutný pohled. Listy zplihnou, okraje hnědnou a v misce se objeví slizký povlak. Hodně přitom rozhoduje obal, ve kterém salát z obchodu přineseme a rovnou s ním uložíme do lednice. Pomůcku, která tomu předejde, máte nejspíš doma už teď a utrácet za ni nemusíte.
Proč zelenina pod fólií rychle chřadne
Fólie se k misce nebo k salátu sice pěkně přisaje, jenže zelenina pod ní nemá kudy dýchat. Vlhkost, kterou listy samy uvolňují, se srazí na vnitřní straně plastu a v drobných kapkách stéká zpátky na povrch. Totéž se děje v uzavřených plastových krabičkách i v sáčcích, ve kterých zeleninu nosíme z obchodu.
Nahromaděná voda vytváří ideální podmínky pro plísně a hnilobu. Listy nejprve změknou, potom osliznou a nakonec skončí v koši. Salátu přitom nejlépe svědčí přiměřená vlhkost a k tomu trocha proudícího vzduchu.
Přečtěte si také: Řezník prozradil, kolik si vydělá na 1 vesnické zabijačce. Za 1 den má víc než mnozí a na volný termín se čeká i rok Vlhkost uvězněná pod plastem urychluje vadnutí a hnilobu listové zeleniny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Pomůže obyčejná utěrka ze šuplíku
Stačí sáhnout do šuplíku s kuchyňským textilem. Poslouží čistá bavlněná utěrka: lehce ji navlhčete a zabalte do ní salát nebo jinou listovou zeleninu. V navlhčené bavlně si listy déle uchovají šťavnatost i pevnost. Látka navíc propouští vzduch, takže se pod ní nesbírají kapky jako pod plastem.
Rozdíl mezi oběma obaly přehledně shrnuje tabulka:
Vlastnost Potravinová fólie Vlhká bavlněná utěrka Přístup vzduchu zelenina pod ní nemá kudy dýchat bavlna propouští vzduch Vlhkost srazí se na vnitřní straně plastu a v kapkách stéká zpátky na povrch dodává listům přiměřenou vlhkost, kapky se pod ní nehromadí Co se děje s listy změknou, osliznou, hrozí plísně a hniloba vadnou pomaleji a déle zůstanou křupavé Jak utěrku připravit, aby zelenině neuškodila
Klíčová je míra vlhkosti. Celý postup zvládnete v několika krocích:
Přečtěte si také: Mám 1 dýni a 2 vejce. Místo polévky peču podzimní koláč z 1 plechu, který zmizí za 10 minut Vezměte čerstvě vypranou utěrku, kterou jste předtím neutírali ruce ani nádobí. Na utěrkách, které slouží v kuchyni k více účelům, se totiž bakterie množí snadněji. Utěrku namočte pod tekoucí vodou a potom ji pořádně vyždímejte, aby zůstala jen lehce vlhká. V kapající utěrce by se listy rozmočily a plíseň by se na nich uchytila ještě rychleji. Zeleninu před zabalením vyndejte z původního obalu z obchodu a odstraňte z ní zhnědlé nebo nahnilé listy. Teprve potom ji do utěrky volně zaviňte. Zabalenou zeleninu dejte do krabičky s víkem jen volně přiloženým, aby k ní proudil vzduch. Krabička pak patří do spodní přihrádky lednice, která je pro zeleninu určená. Jednou za pár dní balíček zkontrolujte. Když je utěrka nasáklá vodou, vyměňte ji za čistou, aby se vlhkost kolem listů zbytečně nehromadila. Kterým druhům zeleniny trik prospívá nejvíc
Nejvíc ocení utěrku listová zelenina, tedy hlávkový či římský salát, a také čerstvé bylinky. Do navlhčené látky se vyplatí zavinout i zelené listí, které odříznete od kořenové zeleniny. Několik dní tak zůstane svěží a mezitím ho stihnete přidat do jídla.
Samotnou kořenovou zeleninu je ale lepší od natě oddělit hned, jak nákup vybalíte. Listy totiž z kořene dál čerpají vodu, takže by brzy ztratil pevnost a zvrásnil se.
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Utěrka nezachrání zeleninu, která do lednice vůbec nepatří. Typickým příkladem jsou rajčata, kterým chlad bere chuť i vůni, a proto jim víc prospěje místo v kuchyni při pokojové teplotě.
Proč nesahat po dražších náhradách
Obchody dnes jako ekologickou náhradu fólie nabízejí voskované ubrousky, tedy bavlněnou látku napuštěnou včelím voskem. Svou práci odvedou, jejich pořízení ale vyjde dráž než role fólie.
Obyčejná utěrka oproti tomu nestojí ani korunu navíc, protože ji má doma každý. Po použití ji stačí hodit do pračky s ostatním kuchyňským textilem a může sloužit znovu. Klidně jí nahradíte i papírové kuchyňské utěrky, které se k ukládání zeleniny často doporučují a po jednom použití končí v koši stejně jako fólie.
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