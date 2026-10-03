Češky přestávají kupovat odmašťovač na digestoř. Nahrazují ho 1 věcí ze spíže, která stojí pár korun

Mřížka nad sporákem se po pár týdnech smažení lepí na prsty a sprej z drogerie není jediná cesta, jak ji zase dostat do lesku. Stejnou práci zvládne obyčejný prášek, který většina domácností schovává vedle kypřicího prášku do pečiva. Má to ale jeden háček, o kterém se v návodech skoro nepíše.
Sáček z regálu s pečením
Tou věcí je jedlá soda, chemicky hydrogenuhličitan sodný. Ve vodě se rozpustí na slabě zásaditý roztok a právě proto se odjakživa používá i na úklid v kuchyni. Patnáctigramový sáček stojí v internetových obchodech se surovinami na pečení kolem 7 Kč a dvousetgramová krabička od Dr. Oetker vyjde v e-shopu výrobce na 34,90 Kč. Na velký úklid se hodí spíš ta větší.
Kolik lidí kvůli ní opravdu přestalo kupovat odmašťovač, žádná čísla neukazují. Rada se sodou se ale v kuchyňských návodech objevuje tak často, že stojí za vyzkoušení. Hlavně když při ní postupujete správně.
Přečtěte si také: Kdo si z Maďarska přivezl tenhle kotlík na guláš, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 7 900 Kč Filtr krok za krokem Digestoř nejdřív vypněte a nechte ji vychladnout. Pak zespodu vyndejte kovový tukový filtr, který většinou drží jen západka nebo pár šroubků. Připravte si dřez nebo jinou dost velkou nádobu, do které se filtr ponoří aspoň do poloviny. Napusťte horkou vodu a sodu do ní sypejte po lžících, protože roztok šumí. Na jednu lázeň stačí několik lžic. Filtr nechte v lázni 15–20 minut. Když je nádoba mělčí a voda sahá jen do poloviny, mřížku potom obraťte a nesmočenou část namočte na dalších 15–20 minut. Změklé nánosy pak dočistíte měkkým kartáčkem. Nakonec filtr opláchněte teplou vodou a do digestoře ho vraťte až úplně suchý. Vroucí voda filtru neprospívá
Některé návody radí zalít filtr se sodou vařící vodou. Hydrogenuhličitan je ale citlivý na teplo. Chemické příručky uvádějí, že se zhruba od 50 °C začíná měnit v uhličitan sodný, který znáte z drogerie jako sodu na praní, a čím je voda teplejší, tím rychleji přeměna probíhá.
Soda na praní je mnohem zásaditější a hliník v takovém prostředí koroduje. Lázeň proto připravte z horké vody z kohoutku a na vařící vodu zapomeňte. Hliníkovému povrchu nesvědčí ani obyčejná jedlá soda. Při delším máčení může hliník zmatnět, a proto filtr v lázni nenechávejte zbytečně dlouho. Nerezová mřížka je v tomhle odolnější. V návodu k digestoři nejspolehlivěji zjistíte, jestli máte mřížku hliníkovou, nebo nerezovou, i to, zda na ni výrobce sodu připouští. Na sprej na trouby u hliníkového filtru raději vůbec nesahejte.
Přečtěte si také: Nejhorší chyba při ohřívání jídla v mikrovlnce. Dělá ji 49 % lidí a ani o tom neví Lázeň pro filtr stačí připravit z horké vody z kohoutku, protože vařící voda mění jedlou sodu na mnohem zásaditější sodu na praní, která hliníku škodí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rychlejší cestou je myčka, ovšem jen u digestoře, jejíž návod s ní počítá. Filtr do ní dejte jako jedinou věc v celé dávce a pusťte program, který návod doporučuje. Hliníková mřížka v myčce ztratí lesk a může se i trvale zabarvit, výrobci ale ujišťují, že odsávání to neovlivní.
Kdy je nejvyšší čas
Zanesený filtr se prozradí dřív, než na něj sáhnete. Když ještě hodinu po večeři visí v kuchyni vůně smažených řízků a odsavač táhne znatelně slaběji než dřív, mřížka je plná. Řada novějších digestoří navíc sama rozsvítí kontrolku, že je čas na čištění.
Odkládat čištění se nevyplácí. Co digestoř nestihne nasát, usadí se jako lepkavý povlak na horních skříňkách. Tuk v mřížce je navíc hořlavý, a když nad plotnou vyšlehne plamen nebo na filtr dlouho sálá rozpálený hořák, může vzplanout.
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Pro orientaci: při každodenním vaření počítejte s čištěním zhruba jednou za měsíc; kdo vaří jen občas, vystačí s delším odstupem.
Uhlíkovou vložku čeká výměna
Recirkulační digestoře, které odsátý vzduch jen pročistí a pustí znovu do místnosti, mají kromě kovové mřížky ještě vložku s aktivním uhlím. Ta pohlcuje pachy a do vody nepatří, po několika měsících provozu se prostě mění za čerstvou. Některé typy se dají regenerovat, postup pro ně ale určuje jen návod k dané digestoři.
Sodová lázeň je tedy určená kovové mřížce, na které končí většina tuku z plotny.
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Zdroje: https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-vycistit-digestor-navod-jedla-soda/, https://www.datart.cz/novinky/radce/jak-vycistit-digestor, https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_bicarbonate, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-vycistit-odmastit-digestor-kovovy-uhlikovy-filtr-soda-kyselina-citronova/, https://www.testmagazin.cz/jak-vycistit-digestor, https://www.westwing.cz/inspiration/tipy-a-navody/napady-na-cisteni/jak-vycistit-digestor/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrogenuhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD, https://www.vsenavareni.cz/dr.-oetker-jedla-soda-15-g, https://eshop.oetker.cz/cs/produkty/jedla-soda-200g, https://zpravy.tiscali.cz/jedla-soda-se-ve-vrouci-vode-meni-na-jinou-sodu-filtr-z-digestore-v-ni-nevyvarujte-vyrobci-povolili-snazsi-postup-745911