Češky přestávají kupovat leštidlo do myčky. Nahrazují ho 1 věcí z kuchyně, která stojí pár korun

Barevné lahvičky leštidla slibují dokonalý lesk a rychlé sušení, jenže cena za jejich obsah pořád trochu zamrzí. Stále víc domácností proto sáhne po surovině, kterou má v kuchyni prakticky každý. Stojí za tím jednoduchá chemie a celý trik vyjde na pár korun.
Proč obyčejný ocet vrátí sklenicím lesk
Za bílými skvrnami a matným závojem na sklenicích z myčky stojí nejčastěji tvrdá voda. Vápník a hořčík se z ní při schnutí přichytí na povrch a nechají po sobě viditelné mapy. Právě tady pomůže mírná kyselost octa. Nánosy naruší ještě ve chvíli, kdy je nádobí mokré, takže vápník na skle nestihne ztvrdnout.
Sklenice pak z myčky vyjdou čiré a na lžících ani vidličkách nezůstane šedivý film. Lahev octa navíc stojí pár korun a vydrží na spoustu mytí. A obavy z kyselého pachu jsou zbytečné. Během posledního oplachu se vnitřek pořádně prohřeje, takže po dojetí programu už po octu není cítit ani stopa.
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Ocet vlastně zastane část toho, co umí drahý přípravek. Kupované leštidlo kombinuje látky pomáhající vodě stékat, kyselinu proti vodnímu kameni a trochu alkoholu. Octová kyselina se stará právě o ten boj s usazeninami, zatímco velká část ceny lahvičky padne na vůni, barvivo a obal.
Leštidlo a ocet nedělají úplně totéž
Tady je ale potřeba být upřímný. Kupovaný přípravek funguje trochu jinak než samotná kyselina. Sníží povrchové napětí vody, ta pak z talířů i sklenic sjede v souvislém filmu místo v jednotlivých kapkách. Na uschlém nádobí tak zbyde míň zaschlých okrajů. Ocet tohle nedokáže, umí hlavně rozpouštět vodní kámen.
Poznáte to hlavně na sušení. Nádobí po octu potřebuje k doschnutí o kousek víc času než po kupovaném leštidle. Na lesk skla to většinou vliv nemá, jen na dně sklenice může po programu ulpět pár kapek.
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Klíčové rozdíly mezi oběma přístupy shrnuje následující tabulka:
Vlastnost Komerční leštidlo Ocet Co dělá s vodou na nádobí pomáhá jí lépe stékat lépe stékat ji neumí, hlavně rozpouští vodní kámen Kapky a mapy po usušení méně kapek a map pár kapek na dně sklenice občas zůstane Schnutí nádobí rychlejší může trvat o něco déle Jak ocet dávkovat, ať myčce neublížíte
Sáhněte po bílém octu. Bývá koncentrovanější než vinný, nemá v sobě žádné barvivo a po umytí nenechá na skle mapy ani zbytkový odér. Dávkuje se snadno, prostě ho dolijete do přihrádky na leštidlo a spustíte obvyklý program.
Přečtěte si také: Řezníci prosí Čechy: tohle maso nikdy nekrájejte hned po vytažení z lednice Ocet se dolévá do stejné přihrádky jako leštidlo, u starší myčky se ale vyplatí začít menší dávkou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Opatrnost je ale namístě. Uvnitř stroje je spousta gumových a plastových dílů a pravidelně opakovaná kyselina je namáhá víc než šetrné leštidlo. Výrobci k tomu navíc přistupují různě, takže než ocet nasadíte natrvalo, prolistujte manuál svého modelu. U starší myčky s unavenými gumami raději začněte jen trochou octa a pár cyklů sledujte, jestli to spotřebiči i nádobí svědčí.
Jedno spojení si ale nikdy nedovolte. Ocet nepatří k ničemu, co obsahuje chlor. Kyselina totiž s chlornanem reaguje a uvolňuje dráždivý plyn, který se nevyplatí vdechnout. U jakékoliv kombinace domácí chemie platí, že při nejmenší pochybnosti ji radši vůbec nezkoušejte.
Když je voda hodně tvrdá, sáhněte po kyselině citronové
Pokud vám vadí i ta přechodná octová vůně nebo máte doma opravdu tvrdou vodu, oceníte jemnější kyselinu citronovou. Je prakticky bez zápachu a vodní kámen zvládne stejně spolehlivě. Stačí v půl litru vody rozpustit padesát gramů prášku a hotový roztok slít do přihrádky na leštidlo.
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Kyselina citronová umí ještě něco navíc. Změkčuje vodu, a tím brzdí tvorbu vápenatých nánosů přímo ve stroji. Trysky i filtry tak zůstávají déle průchozí a oddálí se i riziko drahé opravy. Takový vedlejší přínos od barevné lahvičky leštidla většinou nečekejte.
Ať sáhnete po octu, nebo po kyselině citronové, princip je pořád stejný. Levná kuchyňská kyselina zvládne to podstatné, za co u drahých leštidel platíte. Sklo bude čisté, peněženka o něco plnější a v koši ubude jedna plastová lahev.
Zdroje: https://masofood.cz/2026/05/19/misto-predrazenych-lestidel-do-mycky-snadny-domaci-zpusob-za-par-korun/, https://techsvet.cz/domacnost/konec-zaslych-sklenicek-z-mycky-tohle-pouzijte-misto-draheho-lestidla/anetasusedikova/, https://www.nazeleno.cz/vyrobte-si-eko-pripravky-nejen-do-mycky/, https://www.oetker.cz/inspirace/kyselina-citronova/kyselina-citronova-jako-cistici-prostredek, https://babinet.cz/clanek-26792-domaci-lestidlo-do-mycky-vyrobite-velmi-levne-vysledek-je-fantasticky.html, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/ocet-v-mycce-misto-lestidla/