Češky přestávají kupovat dózy na potraviny. Nahrazují je 1 věcí, která nic nestojí a jídlo v ní vydrží déle

Poslední okurka zmizí z nálevu, sklenice se vypláchne a cestuje do kontejneru na sklo. O pár dní později stojí tatáž domácnost v obchodě s nádobím a vybírá nové dózy na rýži a luštěniny. Přitom vhodnou nádobu sama nedávno vyhodila.
Kolik domácností už dózy přestalo kupovat, žádná statistika nesčítá. Prázdné sklenice od potravin se ale do spíží a ledniček vracejí a navazují na zvyk, který mnozí pamatují z kuchyní svých rodičů a prarodičů. A důvodů, proč dávají smysl, je víc, než by se zdálo.
Dózu jste už jednou zaplatili
Sklenici od okurek, medu, hořčice nebo instantní kávy si nikdo nekupuje zvlášť. Výrobce ji ale do ceny potraviny dávno započítal. Když skončí v kontejneru, odchází s ní i část útraty za nákup. Kupovaná dóza z obchodu přitom slouží stejnému účelu, jen za ni zaplatíte navíc.
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Druhý život si takový obal zaslouží hlavně u zásob, které leží ve spíži týdny. Poslouží na:
kroupy, krupici, ovesné vločky, strouhanku nebo kakao; koření, na které se hodí malé skleničky; špagety, které se dobře drží ve vysokých sklenicích.
Úhledně působí řada sklenic stejného tvaru, třeba od jedné značky okurek. V polici pak vypadá jako kupovaná sada.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat kečup. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a chutná jako domácí Sklo nenasaje barvu ani pach jídla
Kdo někdy uložil guláš do plastové krabičky, zná oranžový nádech, který z ní už nedostane. Plast časem barvivo i vůni jídla vstřebá a horká voda s prostředkem na nádobí to pak obvykle nespraví.
Sklo je naopak nepropustné a nemá póry, ve kterých by se tuk nebo barvivo zachytily. Skvrny se na něm nedrží a po umytí je zase čisté. Díky tomu vydrží sloužit roky, zatímco plastové krabičky se postupně zakalí a deformují.
Plastová krabička Sklenice Barviva a vůně jídla časem je vstřebá nenasaje je, je nepropustná a nemá póry Skvrny a mytí skvrny a pach po mytí často zůstanou skvrny se nedrží, po umytí je zase čistá Životnost postupně se zakalí a deformuje vydrží sloužit roky Proč ve skle zásoby vydrží déle Přečtěte si také: Tchyně nevěřila, že tyhle lívance dělám bez mléka. Na snídani zmizely první a recept jsem jí musela nadiktovat do telefonu
Potravinoví moli, tedy drobní motýlci z čeledi zavíječů, se do bytu nejčastěji dostanou v nákupní tašce. Jejich vajíčka bývají už na balení mouky nebo těstovin a vylíhlé larvy si skrz papírový sáček nebo tenkou fólii snadno prokoušou cestu dovnitř. Sklenice s dobře těsnícím šroubovacím víčkem jim ji uzavře.
Funguje to i obráceně. Pokud byla napadená už mouka z obchodu, larvy zůstanou zavřené ve skle a k ostatním zásobám se nedostanou. Vyhodit pak stačí jen obsah té jedné sklenice.
Těsné víčko prospívá i chuti. Mletá paprika, sušené houby nebo mák si v dobře zavřené sklenici déle drží vůni, protože se k nim nedostane vzduch ani vlhkost z kuchyně. Paprice navíc svědčí tmavá skříňka, protože na světle rychleji bledne a ztrácí chuť.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat instantní polévky. Nahrazují je touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a hotová za 5 minut Na očích ve spíži i v lednici
Průhledné sklo hned ukáže, čeho ubývá, takže nic nezůstane zapomenuté vzadu v polici a zbytečně nepropadne.
Stejně dobře slouží i v lednici. Uvařené brambory k zítřejšímu obědu, nakrájená mrkev s kedlubnou na svačinu nebo zbytek rizota zůstanou ve sklenici na očích. Po otevření dvířek tak hned víte, co je potřeba spotřebovat jako první.
Než do sklenice něco nasypete
Nejvíc práce obvykle dá etiketa. Papír i zbytky lepidla pomůže povolit jedlá soda, ať už rozpuštěná v horké vodě, nebo smíchaná s trochou oleje do husté pasty.
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Pak přijde krok, který se nesmí vynechat. Umytou sklenici nechte oschnout dnem vzhůru na odkapávači a víčko položte vedle ní, aby uschlo i těsnění na jeho vnitřní straně. Sypké potraviny potřebují sucho a i pár kapek vody na dně by je mohlo znehodnotit.
Před plněním sypkými potravinami musí sklenice i víčko po umytí úplně vyschnout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kde obyčejná sklenice nestačí
Mrazák je pro obalové sklo zkouška, kterou nemusí přežít. Většinou není tvrzené, a proto hůř snáší velký chlad i rychlé změny teploty. Nejvíc ho ohrožuje tekutina, která v mrazáku ztuhne, roztáhne se a začne zevnitř tlačit na stěny.
Kdo sklenici do mrazáku přesto dává, měl by vybrat takovou, která má rovné stěny bez zúženého hrdla. Plnit ji má jen zčásti a jídlo nechat nejdřív vychladnout. Opatrnost se vyplatí i opačným směrem, protože prudkou změnu teploty sklo nemá rádo. Horkou polévku proto nelijte do sklenice, kterou jste právě vytáhli z lednice.
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