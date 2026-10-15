Český obr Klapka dal gól Dostálovi, pak se porvat s bratrem UFC bijce. Z osmi minut na ledě vytěžil maximum

V Honda Center se hrála osmá minuta první třetiny, když Anaheim ztratil puk ve vlastním pásmu. Jake Middleton udržel hru u levého mantinelu, Maxim Cyplakov poslal kotouč do prostoru vysoko mezi kruhy a tam už čekal muž, kterého v NHL nejde přehlédnout. Adam Klapka měří 203 centimetrů a váží 107 kilogramů. Vystřelil zápěstím a puk prošel kolem Dostálovy vyrážečky, zatímco Middleton před brankou clonil. Čas 8:32, Calgary vedlo 1:0.
Gól, rukavice na ledě a tělo do střely
Oficiální NHL Gamecenter shrnuje Klapkův zápas do suchých čísel: 8:30 na ledě, gól, hodnocení +1, pět trestných minut, dvě střely na branku, jeden hit a jeden blok. Za nimi se ale skrývají tři momenty, které by si trenér Ryan Huska mohl pustit na videu jako ukázku jeho role.
Prvním byl gól. Druhý přišel v polovině zápasu, v čase 11:44 druhé třetiny, kdy Klapka shodil rukavice s Jeffem Malottem. Klubový web Calgary napsal, že český útočník „přijal výzvu“ a pustil se do těžké váhy Ducks. Konkrétní spouštěč souboje zdroje neuvádějí, šlo o součást fyzického dvojzápasu dvou týmů, které proti sobě hrály potřetí během pár dnů. Třetí moment přišel ve třetí třetině, kdy Anaheim tlačil a Klapka si lehl do střely z dálky.
Gól, bitka, chybějící asistence. Od takzvaného hattricku Gordieho Howea ho dělil jediný bod. Cyplakov si navíc u Klapkovy trefy připsal svůj první bod v dresu Flames.
Malott není jen bratr slavného zápasníka
Soupeř z bitky nebyl náhodný. Jeffu Malottovi je 29 let, měří 196 centimetrů a váží zhruba 98 kilogramů. Anaheim s ním 1. července podepsal tříletou smlouvu po sezoně, v níž v dresu Los Angeles rozdal 166 hitů a byl v tom druhý v týmu. Jeho starší bratr Mike Malott bojuje v UFC ve welterové váze a podle databáze Sherdog má bilanci 14 výher, dvou porážek a jedné remízy.
Oficiální verdikt NHL u bitek neexistuje. Fanouškovské hlasování na webu HockeyFights ale vyznělo jednoznačně: 67 % pro Klapku, 33 % pro remízu a Malott nedostal ani jeden hlas. Pro Klapku to byla druhá bitka sezony, 3. října se utkal s Lukem Schennem.
Česká stopa měla ještě druhý konec. V brankovišti Anaheimu stál Lukáš Dostál, letošní olympijská jednička české reprezentace, který čelil 36 střelám Calgary. Jeho veřejná reakce na gól od krajana zatím k dispozici není.
Zlomená série hrůzy
Výhra 4:2 nebyla pro Calgary obyčejným výsledkem. Flames do sezony vstoupili pěti porážkami: dvakrát 1:6 se Seattlem, 1:4 s Vancouverem, 3:7 s Coloradem a 2:4 právě v Anaheimu. Tak špatný start klub ve své historii nezažil.
Tentokrát Calgary vystřelilo sezonní maximum 36 ran, vyhrálo 57,4 % vhazování a při hře pět na pět mělo převahu ve šancích 30:21. Huska po zápase mluvil o tom, že tým výkonnostně šel správným směrem už dřív, jen soupeři trestali každou chybu. V Anaheimu to do sebe konečně zapadlo. Vítězný gól na 3:2 dal v čase 15:38 třetí třetiny Slovák Martin Pospíšil, takže Calgary k první výhře dotáhla česko-slovenská dvojice střelců.
Viditelnost na minimu minut
Klapkova sezonní čísla vyprávějí stejný příběh jako zápas v Anaheimu, jen ve větším měřítku. Po šesti zápasech má:
|Statistika
|Hodnota
|Góly
|2
|Asistence
|0
|Hity
|21
|Trestné minuty
|32
|Průměrný čas na ledě
|10:16
|Čas v přesilovce a oslabení
|žádný
Pro srovnání: za celou minulou sezonu dal v 79 zápasech šest gólů a přidal dvanáct asistencí. Současné tempo je výrazně rychlejší, i když šest zápasů je příliš malý vzorek na velké závěry.
Podle nás je právě tohle na Klapkovi zajímavější než samotný gól. Česko tradičně vyváží šikovné, kreativní útočníky. Klapka je hráč jiného typu: obr pro spodní formace, který vyhrává souboje u mantinelu, stojí před brankou, a když je potřeba, shodí rukavice. Analytici CBS Sports píšou, že ho v sestavě drží právě fyzický dopad, a čekají, že celý ročník odehraje v minutách spodních formací. Huska zatím veřejně neřekl, že by ho chtěl posunout výš. Pokud ale bude dál přidávat góly k hitům, dá se čekat, že dostane šanci aspoň při zraněních nebo změnách sestavy.
Reprezentační otazník
Stejný profil, který Klapkovi otevírá dveře v NHL, mu zatím zavíral dveře do národního týmu. Radim Rulík ho v lednu nezařadil do olympijské nominace a v rozhovoru pro NHL.com/cs vysvětloval, že limitem je absence přesilovek a oslabení v Calgary. Klapka skončil jen mezi náhradníky. V květnu pak po Beijer Hockey Games vypadl z nominace na mistrovství světa.
Reálná šance se otevře nejdřív na příštím šampionátu, pokud Calgary nebude v té době hrát play-off. Góly a fyzická převaha jsou argument, který reprezentační trenér těžko přehlédne. Bez role ve speciálních formacích ale Klapka zůstává hráčem, kterého je potřeba do sestavy vměstnat, ne hráčem, který se do ní vejde sám.
Calgary teď pokračuje ve Vegas a pak se vrací domů na čtyřzápasovou sérii. Klapka do ní jde s 32 trestnými minutami, dvěma góly a zkušeností, že i osm a půl minuty stačí, aby si ho všiml celý stadion.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka