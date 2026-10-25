Český národ oplakává obrovskou ztrátu: V mladém věku zemřel legendární zpěvák, jehož kapelu si zamiloval snad každý

Kapela Brutus oznámila náhlé úmrtí svého mladého zpěváka. Fanoušci na sociálních sítích sdílí dojemné vzpomínky.
Českou bigbítovou scénu zasáhla smutná zpráva. Ve věku pouhých 30 let zemřel zpěvák Ivan Novák, kterého fanoušci znali také pod přezdívkou Igánek. S legendární kapelou Brutus vystupoval teprve od začátku letošního roku, přesto si podle hudebníků získal jejich srdce. Jeho odchod přišel náhle a nečekaně. Kapela o úmrtí informovala na sociálních sítích a připojila také vzpomínku na společné vystupování. Zpráva zasáhla nejen jeho kolegy, ale i fanoušky, kteří mladému hudebníkovi vyjadřují soustrast.
Kapela oznámila smutnou zprávu
Brutus se s Ivanem Novákem rozloučil emotivním příspěvkem na Facebooku. „S bolestí v srdci vám musíme oznámit smutnou zprávu. Náhle a nečekaně nás opustil zpěvák, kamarád a úžasný člověk s obrovským srdcem Ivan ‚Igánek‘ Novák,“ uvedli hudebníci. Zároveň poděkovali fanouškům za podporu a připomněli, že na něj budou vzpomínat prostřednictvím jeho hlasu i energie. „Jeho hlas a energie s námi i s vámi zůstanou navždycky. Děkujeme vám za veškerou podporu a tichou vzpomínku,“ doplnila kapela. Na svém webu pak připojila také krátké a symbolické rozloučení: „Igánek odešel do největšího orchestru světa.“
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Ivan Novák se ke skupině připojil teprve na začátku letošního roku. Poprvé se měl s kapelou představit na lednovém koncertu ve Stříbře. Jeho působení v jedné z nejznámějších českých bigbítových formací tak bohužel netrvalo dlouho. V srpnu navíc oslavil teprve 30. narozeniny. Zpráva o jeho náhlém úmrtí proto fanoušky obzvlášť zasáhla. V komentářích pod oznámením se objevily desítky vzpomínek a vyjádření soustrasti. „Bože, tak mladý chlap. Je to strašně nespravedlivé, když někdo odejde tak brzy,“ napsal jeden z fanoušků. Další přidal: „Ať odpočívá v pokoji, v našich srdcích zůstane.“
Kapela Brutus má za sebou dlouhou historii. Na české hudební scéně působí pod různými názvy už od 60. let a během desetiletí se v ní vystřídaly desítky muzikantů. Mezi známé tváře skupiny patří například Václav Upír Krejčí nebo současný frontman Alexander Pleska, který je s kapelou spojený už od roku 1974. Brutus si získal popularitu také díky písním, které zdomácněly mezi posluchači. Skladbu „Zdá se mi“ mohou diváci TV Nova znát jako znělku oblíbeného seriálu Comeback. Smrt Ivana Nováka tak představuje další bolestnou kapitolu v historii kapely, která už po desetiletí patří k českému bigbítu. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o dalším smutném skonu, a sice herce Miloše Slemenského.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Facebook BRUTUS, Brutus
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