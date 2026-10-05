Český hokejista rok bojoval s krevní sraženinou a nevěděl, jestli se vrátí na led. Teď rozhodl zápas v NHL

Ve třetí třetině ukazoval čas 13:20 a v KeyBank Center se hrálo čtyři na čtyři. Stav 3:3, 19 070 diváků. Tage Thompson vybojoval puk a poslal ho Owenu Powerovi do pravého kruhu. Kulich mezitím nenápadně sjel k zadní tyči. Power ho našel, dvaadvacetiletý Čech zakončil zblízka na krátkou stranu a Spencer Knight v brance Chicaga už nestihl zareagovat. Buffalo vyhrálo 4:3. Před rokem přitom Kulich v zápase s Washingtonem nechal puk před vlastní brankou a bruslil dál, protože si nebyl jistý, že je vůbec na ledě. Tenhle gól nebyl jen první trefou nové sezony. Pro hráče, který se ptal lékařů, co bude dělat, když už hokej hrát nemůže, byl odpovědí.
Gól, na který čekal 344 dní
Časová osa je důležitá, protože se v ní lze snadno ztratit. Zápas s Chicagem se hrál v sobotu 3. října 2026, šlo o druhé utkání Buffala v sezoně 2026/27. Úvodní buly začalo v 19:08 místního času, v Česku tedy krátce po jedné hodině ráno. Kulich věřil, že rodiče doma i tak nespali a dívali se.
Do NHL se ale vrátil už o dva dny dřív, 1. října v Columbusu. Tam odehrál 8:45 minuty, bod nezískal a skončil s bilancí -2. Návrat to byl spíš opatrný. Proti Chicagu už strávil na ledě 13:31 minuty, vyhrál sedm z devíti vhazování, skončil s +2 a hlavně dal rozhodující gól.
Číslo 344 dní označuje mezeru mezi jeho dvěma góly v NHL. Předchozí trefu zaznamenal 24. října 2025. O osm dní později, 1. listopadu proti Washingtonu, odehrál poslední zápas před dlouhou pauzou. Mimo soutěžní hokej tak strávil zhruba jedenáct měsíců.
„Bylo to jako ze snu,“ řekl Kulich klubovému webu. Mluvil o emocích, o tom, jak se mu vrátil pocit z plné haly, i o tom, že o takovém gólu snil celý rok. V hledišti navíc seděl jeho bratr Jaroslav. Podle Kulicha ho možná vůbec poprvé viděl naživo skórovat.
Závratě, výpadky paměti a nečekaný nález
Profil, který Sabres zveřejnili v září pod názvem „Cítil jsem se jako duch“, popisuje začátek sezony 2025/26 překvapivě otevřeně. Kulich měl závratě a potíže s pamětí. Zdravotnický tým klubu nejdřív vyloučil otřes mozku. Teprve pak přišlo CT a na něm krevní sraženina. Kde přesně v těle byla, klub nezveřejnil.
Lékaři mu řekli, že u hráče jeho věku jde o velmi neobvyklý problém. Klub jako pravděpodobný spouštěč uvádí zákrok Bretta Howdena z 15. března 2025, stav se pak podle všeho zhoršil během letní přípravy. Sabres otevřeně píší, že sraženina ohrožovala jeho kariéru. Sám Kulich přiznal, že myslel na nejhorší scénáře.
Léčba vypadala jako opak toho, na co je profesionální hokejista zvyklý. Bral léky na ředění krve, a protože s nimi hrozí vážné krvácení, mohl bruslit jen bez kontaktu. Tým hlídal jeho tepovou zátěž a posilovna se smrskla na minimum. Kondiční trenér Ray Magliozzi s ním začínal úplně od základů, například dřepy bez činky. Na ledě s ním pracoval Mike Ansell, komunikaci s lékaři a dohled nad příznaky i léky měl na starosti Michael Adesso.
Po pěti měsících přišla nepříjemná zpráva: sraženina se zmenšila jen zhruba o pětinu. V březnu proto Kulich podstoupil tříhodinový zákrok na klinice Mayo. V září už ho Sabres vedli jako hráče bez sraženiny, plně zdravého a v herní kondici.
Psychicky ho podle klubového profilu držely přítelkyně Gabrielle, televize a videohry. Nejvíc ho chytila strategická hra League of Legends. Po návratu řekl, že se cítí jako jiný člověk, mentálně dospělejší, a že nikdy nebyl lépe připravený.
Proč je sraženina tak nebezpečná
U Kulicha klub další podrobnosti nesdělil, obecný mechanismus je ale dobře popsaný. Podle americké agentury CDC i kliniky Mayo patří k rizikovým faktorům poranění cévy, operace, omezený pohyb nebo poruchy srážlivosti. Hlavní nebezpečí spočívá v tom, že se sraženina může uvolnit a doputovat do plic. Plicní embolie může ohrozit život.
Pro sportovce to znamená dvojí past. Sraženina je riziko sama o sobě a léky proti ní zase dělají z každého kontaktu potenciální problém. Proto Kulich tak dlouho nesměl do soubojů.
Varovné příznaky by měl znát každý, nejen hokejisté. Podle přehledu CDC jde o tyto signály:
- Možná hluboká žilní trombóza: otok, bolest nebo citlivost končetiny, pocit tepla, zarudnutí či změna barvy kůže. S takovými příznaky je potřeba jít k lékaři co nejdřív.
- Možná plicní embolie: dušnost, bolest na hrudi zhoršující se při nádechu nebo kašli, rychlý či nepravidelný tep, vykašlávání krve, závratě nebo mdloba. V takovém případě je nutné okamžitě volat záchrannou službu.
„Mohlo to jít jakýmkoli směrem“
Trenér Lindy Ruff po zápase připomněl, co Kulich prožíval v uplynulé sezoně. Buffalo bez něj postoupilo do play-off poprvé od roku 2011, vyřadilo Boston a s Montrealem hrálo sedmizápasovou sérii. Pod stropem haly teď visí nový prapor pro vítěze Atlantické divize. Kulich ten průlom sledoval jen zvenčí. Podle Ruffa byl frustrovaný, že nemůže pomoct. Kouč dodal, že je za něj šťastný, protože se sraženinou „to mohlo jít jakýmkoli směrem“.
Kapitán Rasmus Dahlin mluvil o tom, jak tvrdě Kulich během rekonvalescence pracoval, a označil ho za mentálně mimořádně silného. Ruff mu důvěru dal i na ledě. Kulich začínal zápas v nižší formaci, během večera se posunul k Joshi Krebsovi a Konstovi Heleniusovi a trenér ho poslal i na závěr, kdy Buffalo bránilo náskok proti šesti hráčům Chicaga.
Z rozhodnutí trenéra se to dá dobře vyčíst. Hráče, kterému nevěříte, v posledních vteřinách proti přesile soupeře na led neposíláte.
Test pro Buffalo i pro český hokej
Kulich přišel do Buffala jako talent z prvního kola, v roce 2022 si ho klub vybral jako osmadvacátého v pořadí. Rodák z Kadaně v sezoně 2024/25 nastřílel 15 gólů a přidal 9 asistencí v 62 zápasech. V následující, zkrácené sezoně už dostával přes šestnáct minut na zápas. Srovnání ukazuje, kde teď stojí:
|Období
|Zápasy
|Body
|Průměrný čas na ledě
|2024/25
|62
|15+9
|neuvedeno
|2025/26 (před pauzou)
|12
|3+2
|16:21
|2026/27 (po 2 zápasech)
|2
|1+0
|11:08
Produktivně začal skvěle, role je ale zatím menší. Klub před sezonou otevřeně říkal, že v něm dál vidí hráče pro horní část sestavy, ale že mu musí dát čas. V interním utkání začínal ve čtvrté formaci. Podle nás je to rozumné. Gól proti Chicagu je silný signál, ale o tom, jestli se z Kulicha znovu stane centr pro první dvě lajny, rozhodne až pravidelná zátěž v hustém programu NHL. Další zkouška čeká Buffalo 6. října proti Minnesotě.
Historie ukazuje, že po sraženinách se dá vrátit naplno. Brock Boeser byl po sraženině v noze v roce 2024 uvolněn do hry. Chris Kreider se po sraženině v paži a operaci žebra vrátil v únoru 2018 a v následujících 21 zápasech nasbíral 15 bodů. Opačný příběh napsal Pascal Dupuis, kterého opakované sraženiny a léčba ředidly nakonec donutily ukončit kariéru. Kulich je teď podle klubu zdravý a hraje v plném režimu. Žádný z veřejných zdrojů ale netvrdí, že riziko zmizelo navždy.
Pro český hokej je jeho návrat dobrá zpráva i z hlediska reprezentace. Olympiádu v Miláně a Cortině zdravotní pauza Kulichovi vzala, v oficiální české soupisce, kterou zveřejnila IIHF, mezi útočníky chybí. Vyjádření reprezentace k jeho dalším šancím zatím k dispozici není. Dá se ale čekat, že centr, který v NHL vyhrává vhazování a rozhoduje zápasy, se do širšího výběru vrátí rychle, pokud mu zdraví vydrží.
Před rokem Kulich jezdil po ledě jako duch a nevěděl, kde je. V sobotu přesně věděl, kam si sjet, aby mu Power puk poslal. Ten pohyb k zadní tyči nejlépe ukazuje, kam se za těch 344 dní dostal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka