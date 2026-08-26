Češky hnalo proti evropské velmoci přes 5 tisíc lidí. "Míříme do volejbalové extratřídy, ale ještě tam nejsme," míní Brancuská

Velký úspěch českých beachvolejbalistek. Svozilová se Štochlovou ovládly turnaj v Číně
- Češky podlehly Srbsku 19:25, 17:25, 25:16 a 17:25, přičemž třetí set měly od začátku pevně pod kontrolou a získaly ho výrazným devítibodovým rozdílem.
- Domácí tým držel ve čtvrté sadě s favoritem krok až do stavu 12:12, poté Srbky odskočily. Češky se ještě přiblížily na 17:19, závěr už ale patřil soupeřkám.
- Nejvíce bodů v utkání nasbírala srbská hvězda Tijana Bošković (27), českou reprezentaci táhla kapitánka Michaela Mlejnková se 17 body.
Češky přitom začaly proti jednomu z nejsilnějších evropských týmů bez respektu. V základní sestavě znovu dostala prostor Helena Grozer a domácí výběr rychle utekl do vedení 4:1 a následně 7:3. Srbky však při podání Tijany Bošković srovnaly na 8:8.
Mlejnková ještě esem vrátila českému týmu dvoubodový náskok a domácí držely vedení také za stavu 13:11. Pak ale Srbsko přidalo především v útoku. Skóre otočilo, do koncovky šlo za stavu 20:15 a první sadu získalo 25:19.
Druhý set už začal jasně lépe pro hostující tým. Srbky vedly 6:1 a Češky musely náskok postupně stahovat.
Přes Koulisiani či Mlejnkovou se několikrát nadechly k odporu, Bošković však držela srbský útok ve vysokém tempu. Favoritky vyhrály druhé dějství 25:17 a jediný set je dělil od vítězství.
Češky se nevzdaly a Srbky ve třetím setu smetly
Místo rychlého konce ale přišla nejlepší česká pasáž celého večera. Při servisu Grozer domácí odskočily na 6:1, následně vedly 9:3 a náskok dál navyšovaly.
Dařilo se Mlejnkové, Grozer, Brancuské i Jehlářové a srbský tým tentokrát recept na českou hru nenacházel. Za stavu 19:12 už bylo jasné, že se utkání protáhne. Češky třetí sadu získaly přesvědčivě 25:16.
"Holky skvěle bojovaly a Srbsku nedaly nic zadarmo. Jsem moc rád, že se tým po druhé sadě nevzdal, přitvrdil ve hře a odehrál skvělý třetí set. Ve čtvrtém pak rozhodovaly detaily. Srbsko je skvělý tým, který si dnes zasloužil vyhrát," hodnotil na oficiálních stránkách českého svazu trenér Giannis Athanasopoulos.
Také čtvrtý set začaly lépe Češky a po esu Koulisiani vedly 4:2. Dlouho se hrálo prakticky bod za bod, ještě za stavu 12:12 nebylo vůbec jasné, kam se zápas vydá. Potom však přišel srbský únik. Hostující celek odskočil až na 17:12 a vytvořený náskok už nepustil.
Domácí se ještě dostaly na 17:19, posledních šest bodů však získalo Srbsko a výsledkem 25:17 uzavřelo zápas "Ukázaly jsme, že umíme bojovat i s takovým soupeřem, jako je Srbsko. V některých chvílích jsme ho hodně potrápily. Jsem trošku smutná, že si ze zápasu neodnášíme aspoň jeden bod, nemáme se ale za co stydět a předvedly jsme myslím dnes skvělý výkon, na který chceme navázat v dalších zápasech,“ řekla kapitánka Michaela Mlejnková.
Podobně viděla rozdíl mezi oběma týmy také Monika Brancuská. "Srbsko patří mezi extratřídu ve volejbale, kam my míříme a chceme se dostat, ale ještě tam úplně nejsme. Ale určitě je u nás vidět individuální růst všech hráček a až to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě i proti tak silnému soupeři vyjde," uzavřela.
Český tým tak po náročném programu čeká v pondělí volno. Už v úterý se ale na brněnské výstaviště vrátí, když od 19:00 nastoupí proti Ukrajině.