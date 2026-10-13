Český gólman odhodil soupeři hůl a dostal trest. Vejmelka i tak přepsal historii a v NHL drží pozoruhodnou sérii

V sobotu 10. října v buffalském KeyBank Center se Vejmelka postaral o dva zápisy, které se obvykle v jednom zápase nepotkají. První je historický: výhrou 4:1 nad Sabres získal 111. vítězství v kariéře a v pořadí českých brankářů NHL se posunul před olympijského vítěze z Nagana. Druhý je kuriózní: v polovině druhé třetiny poslal hůl útočníka Peytona Krebse přes plexisklo a vysloužil si desetiminutový osobní trest. Podle oficiálního zápisu NHL přitom pustil jedinou z 24 střel. Elitní gólman tak během jednoho večera zapsal historický milník, podržel tým a stal se i hlavním aktérem nejbizarnější scény zápasu.
Hůl letěla přes plexisklo
Psala se 9. minuta a 51. sekunda druhé třetiny. Krebs podle Deseret News rýpal holí do puku, který Vejmelka držel pod lapačkou. Hráči Utahu takový důraz na svého brankáře nesnesli a u branky se strhla mela. Když se tlačenice rozpadla, držel Vejmelka v ruce cizí hůl.
Nepustil ji na led. Napřáhl se a poslal ji za plexisklo do ochranné sítě.
Rozhodčí neváhali a udělili mu desetiminutový osobní trest. Krebsovi to Utah vrátil ještě v téže třetině, kdy se s ním popral obránce MacKenzie Weegar. Obě scény k sobě patří: Mammoth dávali najevo, že na jejich gólmana se nesahá.
Proč deset minut zápas nerozbilo
Trest vypadá hrozivě, na průběh utkání ale neměl vliv. Osobní trest neznamená oslabení, Utah tedy dál hrál v plném počtu. A brankář na trestnou lavici nejde. Jeho deset minut za něj odsedí spoluhráč, který byl při přerušení na ledě. Tentokrát to byl obránce Dmitrij Simašev, zatímco Vejmelka zůstal v bráně a dochytal zápas do konce. Celkem odchytal 59 minut a 54 sekund.
Podle specializovaného webu Scouting The Refs spadá incident pod pravidlo 53.4 o vyhození výstroje mimo hrací plochu. To ve své mírnější podobě počítá s neúmyslným či náhodným hodem. Autor rozboru ale upozorňuje, že Vejmelkův hod náhodně rozhodně nevypadal. Kdyby ho rozhodčí posoudili jako úmyslný podle přísnější části pravidla, mohl český gólman dostat osobní trest do konce utkání a musel by opustit led.
Výjimečnost té chvíle dokládá jedno číslo: v celé sezoně 2025/26 nedostal osobní trest žádný brankář NHL, a to ani v základní části, ani v play-off. Vejmelka je s deseti minutami aktuálně nejtrestanějším gólmanem nového ročníku. Liga mu k 13. říjnu žádnou dodatečnou pokutu ani jiný postih neoznámila.
111 výher a jméno, které něco váží
Podle nás je na celé epizodě nejcennější kontrast. Sestřih s letící holí obletí sociální sítě, ale v tabulkách zůstane jiné číslo. Vejmelka teď má o výhru víc než Roman Čechmánek, a to není jen jméno do statistiky.
Čechmánek byl na přelomu tisíciletí ve Philadelphii jedním z nejlepších brankářů ligy. V sezoně 2000/01 skončil v hlasování o Vezinovu trofej druhý, hned za Dominikem Haškem. V anketě o Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče byl čtvrtý a zahrál si v Utkání hvězd. Za Flyers odchytal 163 zápasů základní části s průměrem 1,96 gólu a úspěšností 92,3 %. K tomu přidal 20 čistých kont.
Před Vejmelkou je teď David Rittich se 122 výhrami, tedy o jedenáct víc. Následují Ondřej Pavelec (158) a Roman Turek (159), dál Petr Mrázek, Tomáš Vokoun (300) a nedostižný Hašek (389). Utahský gólman je tak prakticky sedmý nejvítěznější český brankář v historii NHL. Rittich je při současném tempu cílem na nejbližší měsíce.
A tempo má. V sezoně 2025/26 vychytal v Utahu 38 výher. Nový ročník začal třemi výhrami z pěti startů, průměrem 2,12 gólu, úspěšností 90,57 % a jednou nulou. Vzorek je zatím malý, procentuálně je to ale lepší start než v minulé sezoně.
Série, kterou Buffalo neumí zlomit
Sabres nevyhráli ani popáté. Utah porazil Buffalo v pěti vzájemných zápasech po sobě, přestože sobotní duel pro něj nezačal dobře a domácí vedli 1:0. Mammoth pak dali čtyři góly v řadě. Skórovali Kailer Yamamoto, Nick Schmaltz, Anders Lee a John Marino.
Rozhodly přesilovky. Utah do zápasu vstupoval s úspěšností 40 % a proti Buffalu proměnil dvě z pěti, Sabres jen jednu ze čtyř. Buffalo navíc prohrálo druhý domácí zápas za sebou a za oba dohromady dalo jediný gól. Když se k efektivním přesilovkám přidal gólman, který pustil jediný gól z 24 střel, dal se výsledek čekat.
Další zkouška přijde hned. Utah hostí v úterý 13. října Toronto Maple Leafs v Delta Center v Salt Lake City. Úvodní buly je na programu ve 3:00 našeho času v noci na středu. Vejmelkův start zatím potvrzený není, s ohledem na jeho roli jedničky se ale dá čekat. Čeští fanoušci mohou NHL sledovat na stanicích Nova Sport a Prima Sport, ve službách Oneplay a Prima+, případně přes NHL.tv na DAZN. Podrobnosti shrnuje přehled NHL.com.
Z Buffala si Vejmelka odvezl deset trestných minut, 23 zákroků a místo v historii před mužem, který kdysi soupeřil s Haškem o Vezinovu trofej. Krebsova hůl zůstala v síti za plexisklem a další v pořadí je Rittich.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka