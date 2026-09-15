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Český fotbal zažívá něco nevídaného. Návštěvy na stadionech útočí na rekord z devadesátek

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Česká liga drží po osmi odehraných kolech průměr 6 801 diváků na zápas, víc než kterákoli dokončená sezona od roku 1997.
Český fotbal zažívá něco nevídaného. Návštěvy na stadionech útočí na rekord z devadesátek

Český fotbal zažívá něco nevídaného. Návštěvy na stadionech útočí na rekord z devadesátek

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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