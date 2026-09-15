Český fotbal zažívá něco nevídaného. Návštěvy na stadionech útočí na rekord z devadesátek

Víkend 12.–13. září přinesl čísla, která by ještě před pár lety zněla jako přání z tiskové konference. Sparta přivítala Jablonec před 16 901 diváky, Teplice hostily Slavii před 13 078 lidmi, a ani jedno z těchto utkání nebylo derby. Když se sečtou všechny zápasy od prvního kola, vychází celková návštěva 435 260 diváků na 64 utkáních. Průběžný průměr 6 801 na zápas je číslo, které překonává všechny dokončené ročníky samostatné české ligy s jedinou výjimkou: sezonu 1996/97 s průměrem 7 155. Podle historického přehledu Chance Ligy zbývá dohnat 324 diváků na utkání. Liga je na 95,5 % rekordního tempa.
Kdo táhne a kdo brzdí
Návštěvnostní mapu ligy kreslí obrovské rozdíly mezi kluby. Sparta vede s domácím průměrem 17 314, za ní Slavia s 10 349 a Baník s 10 031. Na opačném konci tabulky sedí Pardubice s 2 544, Zlín s 3 167 a Jablonec s 3 381.
Zajímavější než absolutní čísla je ale využití kapacity. Sparta plní svůj stadion z 94 %, Bohemians z 88, Hradec z 82. Právě tady se ukazuje, že problém některých klubů není nezájem, ale velikost stadionu. Bohemians s kapacitou kolem čtyř tisíc míst nemají kam růst, i kdyby zájem stoupl dvojnásobně. Pardubice se svým průměrem vypadají slabě, ale jejich stadion patří k nejmenším v lize a kontext je jiný než u velkých arén.
Proč lidé znovu chodí na fotbal
Ředitel LFA Daniel Hajný opakovaně mluví o tom, že za růstem nestojí jeden faktor, ale souhra dlouhodobé práce. Kluby podle něj začaly brát fanoušky jako prioritu, ne jako kulisu. Co to znamená v praxi?
- Nová oficiální aplikace Chance Ligy přidala videa, personalizované statistiky a rozpisy přímo do telefonu.
- Fanouškovské projekty jako Liga do škol, Kult Liga, Chance Liga Taste nebo Fantasy rozšiřují kontakt s ligou mimo samotných devadesát minut.
- Kluby investují do sociálních sítí; LFA hlásí výrazný růst sledovanosti i interakcí napříč platformami.
Fotbal se proměnil z jednorázového zážitku na víkendový produkt. Zbrojovka má vlastní klubovou aplikaci s věrnostním programem, Sigma rozlišuje zápasy do dvou cenových úrovní podle atraktivity soupeře. To nejsou kroky zoufalých klubů, ale organizací, které řeší přebytek poptávky.
Stadiony jako strop
A právě tady narážíme na paradox. Liga roste, ale české stadiony zůstávají stejné. Sigma Olomouc uzavřela předprodej na zápas se Spartou 20. září; Andrův stadion bude plný a volná místa se mohou objevit jen z nevyzvednutých rezervací. Slavia prodává domácí utkání s Plzní ve fázích a ticketing hlásí poslední místa. Jablonec naproti tomu na domácí zápas se Zlínem vstupenky stále nabízí, ale to je Jablonec se Zlínem, ne derby.
Kluby už dnes cenově segmentují. Zbrojovka má pro zápasy se Spartou, Slavií, Baníkem a Plzní vyšší kategorii TOP utkání. Sigma dělí soupeře do dvou skupin. Slavia prodává Plzeň v kategorii Z3. Plošné zdražení nikdo neoznámil, ale diferencované ceny běží tiše a efektivně.
Hajný zmiňuje nové arény v Teplicích, Ostravě, Praze a Brně jako klíč k překonání historického maxima. Konkrétní termíny ale chybí; horizont „během několika let“ je jediný rámec, který z jeho slov lze bezpečně převzít. Právě kapacity stadionů rozhodnou, jestli se liga k rekordu z roku 1996/97 přiblíží, nebo na něj jen dlouhodobě zírá zdola.
Rekord z devadesátek: dosažitelný, ale ne zadarmo
Sezona 1996/97 zůstává zlatým standardem z dobrého důvodu. Tehdy pomohly čtyřicetitisícové návštěvy v Brně, celková návštěva dosáhla 1 710 043 diváků. V historické tabulce jsou vysoko i další ročníky z konce devadesátých let (1997/98, 1998/99, 1999/2000). Současná liga se k těmto číslům blíží poprvé po čtvrtstoletí.
Překonání rekordu ale nebude záviset na šlágrech. Sparta už teď plní stadion z 94 %, Slavia a Baník překračují desetitisícové průměry. Růstový potenciál leží jinde, u klubů jako Pardubice, Zlín nebo Jablonec, které potřebují udržet zájem i v kolech, kdy přijede soupeř ze spodku tabulky. A u stadionů, které zatím existují jen jako výroky na tiskových konferencích.
Osm kol je pořád jen čtvrtina sezony. Podzimní euforie může zchladnout v březnovém blátě. Ale čísla po 8. kole říkají jednu věc jasně: český fotbal má diváky, které dlouho neměl. Otázka už nezní, jestli je o ligu zájem, ale jestli ji její vlastní stadiony nepustí výš.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner