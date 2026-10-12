Český brankář Vejmelka dostal v NHL vysoký trest. Soupeřovu hokejku málem hodil na tribunu

Sobota 10. října 2026, KeyBank Center v Buffalu. Běží desátá minuta druhé třetiny, stav je 1:1 a útočník Sabres Peyton Krebs právě vystřelil na branku Utahu. Vejmelka puk chytí, ale Krebs nepřestává, rýpe holí pod lapačkou českého gólmana a hledá volný kotouč. Vejmelka reaguje po svém. Sebere Krebsovi hůl a mrští ji do ochranné sítě nad koncovým sklem. Aréna ztichne, rozhodčí zvedne ruku. Čas 9:51, misconduct, deset minut.
Co přesně se stalo a proč je trest neobvyklý
Podle oficiálního zápisu o utkání dostal Vejmelka 10minutový osobní trest, takzvaný misconduct. Hokejka skončila v ochranné síti těsně nad sklem za brankou, nikoli přímo mezi diváky, jak by mohl napovídat virální klip šířící se po sociálních sítích.
Karel Vejmelka got a 10-minute misconduct penalty for grabbing a Sabres player’s stick and chucking it into the netting during a scrum 😭😅 https://t.co/1GMHRZ5kK4— Gino Hard (@GinoHard_) October 11, 2026
Proč je to výjimečné? Misconduct pro brankáře je v NHL mimořádně vzácná záležitost. Specializovaný web Scouting The Refs připomíná, že v celé předchozí sezoně 2025/26 nedostal žádný gólman v lize misconduct jakéhokoli typu. Vejmelka se tak svými 10 trestnými minutami okamžitě vyšvihl na čelo statistiky mezi brankáři ročníku 2026/27.
Deset minut, žádné oslabení
Tady je klíčový detail, který se v debatách na sociálních sítích často ztrácel. Misconduct sám o sobě neznamená oslabení. Utah nešel do čtyř. Vejmelka zůstal v brance a trest za něj na lavici odseděl obránce Dmitrij Simašev, přesně tak, jak to pravidla pro gólmanské tresty vyžadují.
Buffalo mělo v celém utkání čtyři přesilovky, ani jedna z nich nevznikla z tohoto incidentu. Jinými slovy: opticky hlučný moment, herně nulový dopad. Na Redditu se fanoušci bavili hlavně tím, jestli hokejka mohla reálně doletět k divákům. Převládal pobavený tón a překvapení, že z toho nevzniklo oslabení.
Vejmelka zápas dotáhl k výhře
Po incidentu Utah nejenže neztratil kontrolu, ale naopak ji převzal. Vejmelka předvedl 23 zákroků z 24 střel, ve třetí třetině chytil všech 13 pokusů Buffala. Mammoth skórovali čtyřikrát za sebou a zápas uzavřeli výsledkem 4:1.
Kouč André Tourigny po utkání mluvil o „kompletním výkonu“ celého týmu. Kapitán Anders Lee to shrnul jednou větou: „Všichni odvedli svou práci, počínaje Vejmelkou.“ O samotném odhození hole se nikdo z vedení Utahu veřejně nerozpovídal. Proč taky, výhra posunula tým na bilanci 4-2-0 a uzavřela pětizápasový venkovní trip se solidním skóre 3-2-0. Utah navíc po tomto kole evidoval 10 přesilovkových gólů, v tu chvíli nejlepší číslo v celé NHL.
Hrozí Vejmelkovi ještě něco?
Liga má pro situace typu odhození výstroje samostatný pravidlový rámec pod pravidlem 53. Teoreticky mohl Vejmelka dostat i přísnější game misconduct, tedy vyloučení do konce zápasu. Scouting The Refs rovněž upozorňuje na možnost dodatečného disciplinárního řízení ze strany oddělení hráčské bezpečnosti.
Prakticky se ale nic dalšího neděje. K neděli 11. října 2026 nebyl na oficiální stránce NHL Player Safety zveřejněn žádný Vejmelkův případ, pokuta ani slyšení. Dá se čekat, že liga incident považuje za uzavřený, hokejka skončila v síti, ne na tribuně, a gólman svůj tým dovedl k přesvědčivé výhře.
Deset minut na papíře, nula sekund v oslabení a jeden virální klip navíc. Vejmelka si z Buffala odvezl dva body do tabulky a příběh, který bude kolovat kabinou ještě dlouho.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek