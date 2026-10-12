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Český brankář Vejmelka dostal v NHL vysoký trest. Soupeřovu hokejku málem hodil na tribunu

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Karel Vejmelka dostal v zápase proti Buffalu 10minutový osobní trest za odhození soupeřovy hole. Utah přesto vyhrál 4:1.
Český brankář Vejmelka dostal v NHL vysoký trest. Soupeřovu hokejku málem hodil na tribunu

Český brankář Vejmelka dostal v NHL vysoký trest. Soupeřovu hokejku málem hodil na tribunu

Zdroj: Český hokej
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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