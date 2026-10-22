Český brankář předvedl v zámoří kousek, který se jen tak nevidí. Rittich asistoval při oslabení a stal se hvězdou zápasu

Druhá třetina, Utica Comets hrají v Rochesteru o hráče méně a domácí tlačí. Puk skončí u Davida Ritticha. Brankář ho ale nepřikryje a nečeká na buly. Dlouhou rozehrávkou vyšle Marca McLaughlina do volného prostoru a útočník Uticy skóruje v oslabení. Gólman s 260 zápasy v NHL si tak v noci na dnešek připsal první bod sezony. K asistenci přidal 23 zákroků, Comets vyhráli 5:3 a Rittich má po třech startech bilanci 3-0-0. Na farmě New Jersey Devils chytá, protože v NHL je až třetí v pořadí za dvojicí, která hraje. Takové večery ale připomínají, proč ho tam organizace drží.
Rozehrávka, za kterou by se nemusel stydět obránce
Asistence brankáře není rarita, kterou by hokej zažil jednou za generaci. Pořád je to ale moment, kvůli kterému se stadion na vteřinu zarazí. Gólman většinou puk zastaví, odehraje na beka nebo ho pošle k mantinelu. Rittich zvolil přihrávku do útočného pásma, a to v oslabení. Na takové rozhodnutí potřebuje klid, přehled a odvahu riskovat. Kdyby puk zachytil soupeř, Rochester by střílel do prázdné branky.
Podle automatického zápisu zápasu padl McLaughlinův gól v čase 16:11 druhé třetiny. Rekapitulace klubu Rochester Americans potvrzuje Rittichovu asistenci i jeho 23 zákroků. Utica má po výhře 5:3 na kontě čtyři vítězství z prvních pěti zápasů sezony.
Pro Ritticha šlo o první bodový zápis v ročníku, před Rochesterem měl ve statistikách AHL nulu. Podle nás má tahle asistence větší cenu, než jakou jí přisuzuje samotný řádek ve statistikách. Ukazuje brankáře, který si v nižší soutěži nepřipadá jako ve vyhnanství a hraje s chutí.
Milionová smlouva a cesta přes waivery
Na farmě by Rittich podle plánu z léta být neměl. Devils ho 3. července podepsali na roční jednocestnou smlouvu za zhruba 21 milionů korun. Klub tehdy ve své oficiální zprávě připomínal jeho kariérní čísla: 260 zápasů základní části NHL, bilanci 122-81-29, průměr 2,79, úspěšnost 90,3 % a devět nul.
Těsně před startem sezony se ale situace otočila. Devils 27. září získali Rémiho Poiriera a Ritticha zařadili na listinu volných hráčů. Žádný klub si ho nevzal, a tak ho New Jersey o den později poslalo do Uticy. Úvodní soupiska Devils počítala s trojicí Jake Allen, Nico Daws a Poirier. Podle New Jersey Hockey Now měl trenér Sheldon Keefe rozdělení jasné: v bráně se střídají Allen a Daws, Rittich je třetí v pořadí.
Jednocestná smlouva přitom znamená, že Rittich bere stejné peníze v AHL jako v NHL. Pro Devils je tak drahou pojistkou. A pojistka, která za tolik peněz sedí na farmě, se musí udržovat v chodu.
Čísla, která v Newarku nepřehlédnou
Srovnání AHL a NHL kulhá. Jiná soutěž, jiná kvalita střelců, malý vzorek zápasů. Přesto stojí za to dát si čísla vedle sebe.
|Brankář
|Soutěž
|Zápasy
|Bilance
|Průměr
|Úspěšnost
|Jake Allen
|NHL
|6
|4-2-0
|3,15
|88,3 %
|Nico Daws
|NHL
|3
|1-2-0
|3,37
|85,7 %
|David Rittich (před Rochesterem)
|AHL
|2
|2-0-0
|1,50
|93,3 %
Allen ani Daws zatím nechytají tak, aby si mohli být v Newarku jistí. Úspěšnost pod 89 % je v NHL pásmo, kde trenéři začínají přemýšlet o změnách. Rittich mezitím na farmě vyhrává a z ničeho se nemusí vzpamatovávat.
Do toho přidejme loňský ročník. Za New York Islanders odchytal 30 zápasů, z toho 28 startů. Skončil s bilancí 14-10-3, průměrem 2,76, úspěšností 89,4 % a dvěma čistými konty. Nebyl to hvězdný rok, ale byl to solidní rok brankáře, který zvládl dlouhé období v roli jedničky i dvojky.
Podle nás právě tady leží jádro celé věci. Po zařazení na farmu to vypadalo, že Devils Ritticha odsunuli na vedlejší kolej. Ve skutečnosti mají v Uticě gólmana, kterého mohou v případě zranění nebo propadu formy povolat ze dne na den. Nováček z AHL by potřeboval čas na zvykání, Rittich ho nepotřebuje. Pokud by Allen s Dawsem dál přešlapovali, dá se čekat, že jeho jméno začne v New Jersey zaznívat častěji.
Dva Češi v jedné brance
Utica má v brance české obsazení. Vedle Ritticha tu chytá Jakub Málek. Před zápasem v Rochesteru měl podle denního přehledu AHL za sebou dva starty s bilancí 1-1-0, průměrem 2,04 a úspěšností 90,2 %. Rittich po Rochesteru vede vnitřní souboj tři starty ku dvěma a zatím neprohrál.
Pro Málka je to škola, kterou si nelze koupit. Denně trénuje vedle muže, který v NHL odchytal přes dvě stě padesát zápasů a zažil roli jedničky v Calgary. Pro Ritticha je to zase jasná zpráva: dokud bude vyhrávat, porci startů mu nikdo nevezme.
O reprezentaci se zatím nemluví. Na mistrovství světa 2026 do nominace nepatřil, národní tým tehdy vsadil na trojici Josef Kořenář, Petr Kváča a Dominik Pavlát. Návrat do hledáčku by podle nás závisel hlavně na tom, jestli Rittich znovu dostane pravidelnou roli v NHL.
Další šanci má hned v sobotu. Utica hraje venku v Providence od 19:05 místního času, v Česku tedy v 1:05 v noci na neděli. Přenos nabízí AHL TV na platformě FloHockey. Zázračnou přihrávku by od něj nikdo neměl čekat podruhé. Stačí čtvrtá výhra v řadě a další připomínka do Newarku, že v Uticě sedí brankář, který je připravený.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka