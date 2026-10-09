Českou supernaději odepisují i skauti NHL. Jiříček ve třetím klubu nakupil chyby a skončil na lavičce jako náhradník

Pondělí 5. října 2026, Amalie Arena, tři minuty do konce. Philadelphia prohrává 1:2 a ještě má šanci zápas zachránit. Puk se dostane k Jiříčkovi na modrou čáru, jenže tam ho ztratí. Pontus Holmberg ho obkrouží, přihraje před bránu a Ilja Michejev zblízka zvyšuje na 3:1. Konec. Flyers nakonec prohráli 1:4 a Tampa je přestřílela 36:14, jak potvrzuje i oficiální pozápasová zpráva Flyers. Jedna ztráta by sama o sobě kariéru nepohřbila. U dvaadvacetiletého obránce, který už obléká dres třetí organizace v NHL, ale každá taková chyba zapadá do příběhu, který se o něm vypráví už několik let.
Žebříček, který bolí
Krátce před startem sezony vydal Scott Wheeler v The Athletic tradiční přehled NHL Prospect Tiers 2026-27, hodnocení 145 nejlepších mladých hráčů ligy sestavené s pomocí skautů. Jiříček v něm skončil až ve spodní části páté skupiny, označené jako „Support“, tedy hráč podpůrné role. Jeden ze skautů citovaných The Athletic to řekl bez obalu: v tuto chvíli je to podle něj hráč AHL.
Výtky v textu nejsou nové, jen zní hlasitěji. Bruslení dozadu. Rozhodování a čtení hry. Potíže s rychlostí NHL a bránění v otevřeném prostoru. Wheeler je dokonce popisuje jako vady, které mohou být pro kariéru limitující.
Podstatné je, jak dlouho se to s Jiříčkem táhne. Už v únoru 2024, kdy ještě patřil Columbusu, psal stejný autor o „strnulém bruslení dozadu a obratech“, o tom, že ho soupeři při rychlých útocích chytají na patách, a o mezerách v držení odstupu od útočníka. Uplynulo více než dva roky, vystřídaly se tři kluby a seznam výtek zůstal téměř stejný.
Pro srovnání stojí za to podívat se, kdo z Čechů se ve stejném žebříčku umístil nad ním. Jiří Kulich, kterého skauti vidí na cestě k roli v první lajně Buffala. Radim Mrtka s dosahem, bruslením a klidem s pukem. Vojtěch Nestrašil po výborném prvním roce na univerzitě UMass. A Adam Jiříček, Davidův mladší bratr.
Od šestky draftu k výměně za Brinka
Kdo sledoval draft 2022, pamatuje si, že Jiříček patřil k nejžhavějším jménům ročníku. Velký pravák, 193 centimetrů, tvrdá rána od modré, sebevědomí s pukem. Columbus si ho vzal jako šestého v pořadí. O jedničce tehdy rozhodoval souboj Juraje Slafkovského a Shanea Wrighta, ale Jiříček se do debat o samém vrcholu draftu dostával taky.
Pak se rozjel vzorec, který se opakuje dodnes.
- Columbus (2022 až 2024): časté starty mezi zdravými náhradníky, přesuny na farmu. Klub ho 1. prosince 2024 poslal do Minnesoty za obránce Daemona Hunta, volbu v 1. kole draftu 2025, volby ve 3. a 4. kole 2026 a ve 2. kole 2027.
- Minnesota (2024 až 2026): zhruba rok a čtvrt, většinou opět s výraznější rolí v AHL než v NHL. Dne 6. března 2026 putoval do Philadelphie za útočníka Bobbyho Brinka.
- Philadelphia (od března 2026): nejdřív farma Lehigh Valley Phantoms, kde v prvních deseti zápasech nasbíral 2 góly a 8 asistencí.
Cena, kterou za něj Minnesota před necelými dvěma lety zaplatila, ukazuje, jak vysoko trh jeho nástroje stále hodnotil. Pět aktiv včetně první volby. O patnáct měsíců později stačil na výměnu jediný útočník. Podle nás se v tomto rozdílu zrcadlí celý problém: kluby věří Jiříčkovým parametrům, ale po čase je zklame to, co s nimi dělá na ledě NHL.
Na farmě přitom udivuje. Flyers při jeho příchodu uváděli 77 bodů ve 139 zápasech AHL, v Lehigh Valley pak držel tempo bodu na zápas. Jenže v AHL může diktovat hru střelou a rozehrávkou. V NHL musí častěji couvat, prudce měnit směr a rozhodovat se pod tlakem rychlejších útočníků. Přesně tam, kde ho skauti vidí nejslabšího.
Start sezony mimo sestavu
Philadelphia mu 1. dubna 2026 dala jasný signál důvěry: dvouletou smlouvu s průměrným platem zhruba 32 milionů korun ročně. Kemp ale podle průběhu přípravy a následných rozhodnutí trenérského štábu tomuto signálu nedostál. Oficiální výrok trenéra Ricka Toccheta o zklamání sice dohledat nelze, sestava ovšem mluví jasně.
Do úvodního zápasu sezony 30. září proti Pittsburghu se Jiříček nevešel, místo v obraně dostal Simon Benoit. Podle místních médií chyběl i o den později proti New Jersey. Teprve 3. října proti Carolině se do sestavy dostal, o dva dny později hrál v Tampě.
Tam odehrál 17:42, zapsal jednu střelu, jeden hit a dva zblokované pokusy. Na papíře solidní noc, víc času na ledě než Benoit, který odehrál 11:52 a pět minut strávil na trestné lavici. Jenže u obránců se nezapamatují bloky, ale moment, kdy kvůli nim padne gól. A ten přišel ve chvíli, kdy Flyers potřebovali přesný opak.
Veřejná reakce trenéra nebo samotného hráče ke konkrétní chybě zatím chybí. Tocchet ale zareagoval po svém: 8. října v Ottawě nastoupil Jiříček znovu a mimo sestavu zůstal zkušený Rasmus Ristolainen. To je informace, kterou nelze přehlédnout. Philadelphia ho zatím nezavrhla.
Waivery mění pravidla hry
Proč ho Flyers prostě nepošlou zpátky na farmu, kde mu to jde? Odpověď je administrativní a pro Jiříčka zásadní. Podle databáze PuckPedia vyčerpal všechny čtyři sezony, během nichž mohl mezi NHL a AHL volně cestovat. Pro ročník 2026/27 už je na waivery způsobilý.
V praxi to znamená tohle: pokud by ho Philadelphia chtěla poslat do Lehigh Valley, musela by ho nejdřív nabídnout ostatním klubům NHL. Kterýkoli z nich by si ho mohl stáhnout bez náhrady. Testem trhu Jiříček dosud neprošel, takže nikdo neví, jestli by si o něj někdo řekl. Bývalou šestku draftu s pravou holí a smlouvou za rozumné peníze by ale podle nás zkusil přinejmenším jeden tým, který potřebuje obranu.
Tím se mění celá dynamika jeho vývoje. Ještě loni mohla každá chyba skončit tichým přesunem na farmu a dalším tréninkem. Dnes každá ztráta na modré otevírá otázku, jestli je Philadelphia ochotná riskovat, že o něj přijde, nebo ho raději nechá sedět v hledišti. Ani jedno vývoji nepomáhá.
Bratr na startu, Slafkovský o patro výš
Pro kontrast nemusí Jiříček chodit daleko. Jeho bratr Adam debutoval v NHL 2. října 2026 za St. Louis proti Dallasu. Blues připomněli, že šlo o prvního nováčka v obraně, který za klub nastoupil v úvodním zápase sezony od Vince Dunna v roce 2017. Mladší Jiříček přišel po sezoně, v níž měl v OHL za Brantford 19 gólů a 40 asistencí v 55 zápasech a na mistrovství světa juniorů přidal za Česko 5+1 v sedmi utkáních. Startuje tam, kde David před čtyřmi lety. S podobnými nadějemi.
O patro výš je Slafkovský. Jednička draftu, za kterou se v roce 2022 Jiříčkovo jméno skloňovalo jen o pár pozic níž, má v Montrealu stabilní místo, hraje 18 až 19 minut za zápas, chodí na přesilovky a v prvních dvou zápasech nové sezony skóroval. Slovák řeší, kolik bodů vyprodukuje v prvních dvou útocích. Jiříček řeší, jestli bude ve čtvrtek v sestavě.
Přesto by byl definitivní ortel předčasný. Nástroje, kvůli kterým ho postupně chtěly tři kluby, nezmizely: výška, pravá hůl, střela, rozehrávka. Philadelphia od něj nepotřebuje zázrak. Potřebuje obránce, který nebude ztrácet puky na modré, udrží odstup proti rychlému útočníkovi a rozhodne se o půl vteřiny dřív. A k tomu přidá něco navíc na přesilovce.
Jiříček nepřišel o talent. Přišel o čas, kdy si mohl chyby dovolit. V Tampě to bylo vidět během jediné vteřiny u modré čáry. Další taková vteřina už nemusí skončit jen gólem do vlastní sítě, ale jízdenkou přes waivery k někomu jinému.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka