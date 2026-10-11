Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Československý tankový experiment nechtěli ani v Moskvě. Kolohousenka byla drahý omyl, ze kterého armáda vystřízlivěla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dělostřelecký traktor a lehký tank KH-50 měl nově vznikající československé armádě zajistit strategickou výhodu: rychlou jízdu na kolech po silnici a nekompromisní průchodnost na pásech v terénu. Zkoušky zahájené v Milovicích na jaře 1925 však ukázaly, že slib univerzálního stroje naráží na tvrdou realitu. Výměna pojezdu vyžadovala zastavení, manipulaci s těžkými nájezdovými rampami a patnáct minut vysilující práce osádky. Časté poruchy poddimenzovaného motoru Hanomag, praskající převody a neobratné řízení nakonec proměnily nadějný projekt v poučnou slepou uličku, která domácí konstruktéry nasměrovala k čistě pásovým tankům.
Historický pásový tahač Hanomag s otevřeným sedadlem řidiče a ocelovými pásy vystavený v muzeu zemědělské techniky.

Historický pásový tahač Hanomag s otevřeným sedadlem řidiče a ocelovými pásy vystavený v muzeu zemědělské techniky.

Zdroj: Anagoria / Wikimedia / CC BY 3.0
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:37

Reklama
Další články z Zbrojopis
Zubař navrhl zapalovat Japonsko netopýry. Američanům pak hořel vlastní hangár
Zubař navrhl zapalovat Japonsko netopýry. Američanům pak hořel vlastní hangár
Vypadal jako motorka, vážil přes tunu. Kettenkrad tahal i proudové stíhačky
Vypadal jako motorka, vážil přes tunu. Kettenkrad tahal i proudové stíhačky

Kettenkrad spojoval motocyklovou příď s pásovým podvozkem a automobilovým motorem. Původně měl sloužit...

Třicet válců, pět karburátorů a jeden startér. Sherman M4A4 měl neobvyklý pohon
Třicet válců, pět karburátorů a jeden startér. Sherman M4A4 měl neobvyklý pohon

Sherman M4A4 poháněl Chrysler A57 složený z pěti automobilových šestiválců. Neobvyklá jednotka měla rychle...

Ponorka jako letiště. HMS M2 nesla hydroplán, hangár i katapult
Ponorka jako letiště. HMS M2 nesla hydroplán, hangár i katapult

HMS M2 nesla hydroplán Parnall Peto. Dobové dokumenty vysvětlují její konstrukční kompromis i to, proč...

Nadzvukové argentinské stíhačky proti britským podzvukovým letounům krvavě narazily. Manévr prudkého zabrzdění ve vzduchu vytvořil z pronásledovatelů okamžitou a bezbrannou kořist
Nadzvukové argentinské stíhačky proti britským podzvukovým letounům krvavě narazily. Manévr prudkého zabrzdění ve vzduchu vytvořil z pronásledovatelů okamžitou a bezbrannou kořist

Britský letoun Hawker Siddeley Harrier otevřel éru kolmého startu a triumfoval ve válce o Falklandy. Proč...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Další články z kategorie Technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieTechnologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.