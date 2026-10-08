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Československý hodinářský zázrak z Nového Města: Nenápadné datumové okénko dnes trhá aukční rekordy

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Hodinky PRIM z Nového Města nad Metují jsou nepopsatelným symbolem československého inženýrství. Absolutní legendou mezi nimi zůstávají modely s kultovním kalibrem 68.
Československý hodinářský zázrak z Nového Města: Nenápadné datumové okénko dnes trhá aukční rekordy

Československý hodinářský zázrak z Nového Města: Nenápadné datumové okénko dnes trhá aukční rekordy

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:53

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