Československý hodinářský zázrak z Nového Města: Nenápadné datumové okénko dnes trhá aukční rekordy

Československý hodinářský zázrak z Nového Města: Nenápadné datumové okénko dnes trhá aukční rekordyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Československý hodinářský zázrak z Nového Města: Nenápadné datumové okénko dnes trhá aukční rekordyZdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Článek byl publikován 08.10.2026 04:53
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