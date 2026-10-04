Česko škrtá 400 míst na misích NATO na východě. Skutečně nasazených vojáků je zhruba čtvrtina nového limitu

V květnu 2026 sloužilo na čtyřech misích východního křídla, tedy na Slovensku, v Polsku, v Litvě a v Lotyšsku, 427 českých vojáků. Platný mandát přitom dovoloval vyslat jich až 2 000. Ministerstvo obrany 10. června uvedlo přibližně 437 lidí a dodalo, že se stav mění podle rotací. Vláda 29. června 2026 schválila nový mandát na roky 2027 a 2028 a horní hranici v něm stanovila na 1 600 vojáků.
Přes tisíc volných míst zůstane i po škrtu v mandátu
Při 427 nasazených zůstávalo pod dosavadním stropem volných přes 1 500 míst. Mise tak limit využívaly zhruba z 21 procent. Proti nové hranici 1 600 vojáků vychází současný stav zhruba na čtvrtinu a rezerva stále přesahuje tisíc míst. Snížení na nasazené vojáky žádný dopad nemá. Strop byl nastavený tak vysoko, že se k němu mise za celou dobu ani nepřiblížily.
Ministerstvo na kritiku odpovědělo, že dosavadní maximum bylo dlouhodobě nevyužívané a jeho držení vytvářelo zbytečné rozpočtové rezervy. Je to nejkonkrétnější argument pro celou úpravu. Kolik korun v takové rezervě leželo, ze zveřejněných údajů nevyplývá.
Mise samotné běží dál. Na Slovensku v červnu 2026 převzalo službu už deváté úkolové uskupení Armády ČR. V Polsku působí vrtulníková jednotka Heli Unit, zhruba sto lidí se stroji UH-1Y Venom, která je zapojená do systému ochrany vzdušného prostoru NATINAMDS. Její příslušníci se střídají po třech měsících.
Z pěti nově jmenovaných zemí je opravdu nové jen Finsko
Nový mandát přidává k Slovensku, Polsku, Litvě a Lotyšsku Estonsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Finsko. Čtyři z této pětice ale figurovaly už v mandátu na roky 2025 a 2026, který počítal s osmi státy. České působení se v nich neplánovalo a mělo se odvíjet od konkrétní potřeby NATO. Mluvit o pěti nových zemích je proto nadsázka, protože do mapy prakticky přibývá jediná.
Finsko vstoupilo do NATO v roce 2023 a drží severní úsek aliančního pomezí s Ruskem dlouhý přes 1 300 kilometrů. Zápisem do mandátu může Česko poslat vojáky i tam, kdyby bylo potřeba tento úsek posílit. Spolu s Estonskem a Pobaltím na severovýchodě, Maďarskem uprostřed a Rumunskem s Bulharskem na jihovýchodě pak mandát pokrývá východní křídlo od Arktidy po Černé moře.
Zápis země do mandátu sám nikoho nikam neposílá. Vládě dává možnost vyhovět žádosti NATO o přesun sil, aniž by musela pokaždé chodit do parlamentu pro nový souhlas.
Kolik vojáků je Česko ochotné dát celému NATO k dispozici?
Ministr obrany Zůna při představení návrhu na sněmovním výboru pro obranu uvedl, že české vyčlenění do NATO Force Model vzroste z 10 100 na 11 000 osob. Přírůstek 900 vojáků je víc než dvojnásobkem škrtu 400 míst na východním křídle.
NATO Force Model je alianční systém, do kterého státy přidělují jednotky pro různé stupně pohotovosti. Strop východního křídla se týká konkrétních misí v konkrétních zemích, kdežto Force Model určuje, kolik vojáků je Česko připraveno poskytnout NATO jako celku. Kdo chce posoudit, jestli Česko svůj závazek vůči alianci oslabuje, musí sledovat Force Model, a ten se zvětšuje.
Senát už souhlasil, poslední slovo má Poslanecká sněmovna
Po vládním schválení návrh 17. září 2026 doporučil sněmovní výbor pro obranu a 30. září jej schválil Senát. Hlasování v plénu Poslanecké sněmovny zatím neproběhlo.
Délku misí, výstroj ani podmínky nasazení mandát neupravuje. Ty určují operační plány jednotlivých kontingentů, takže vrtulníkáři v Polsku budou rotovat dál přibližně po třech měsících a úkolová uskupení na Slovensku se budou střídat v zavedeném režimu.
Nový mandát má platit od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2028. Do té doby zůstává v platnosti mandát na roky 2025 a 2026 a všechny probíhající mise pokračují bez přerušení.