Česko prohrálo všechny čtyři zápasy a FAČR to hodnotí kladně. Nedvěd přiznal jeden krůček vzad

Česká reprezentace odjížděla ze zářijovo-říjnového okna Ligy národů jako poslední tým elitní skupiny A3. Prohrála s Chorvatskem, dvakrát s Anglií a se Španělskem. Fotbalová asociace ale hodnotí hlavně cestu, ne výsledky. Předseda David Trunda po zasedání výkonného výboru vyzdvihl výkony, bojovnost, změny v realizačním týmu i pozitivní ohlasy hráčů. Místopředseda Pavel Nedvěd po porážce 0:3 ve Wembley přidal vlastní bilanci: tři kroky vpřed, jeden zpátky. Nula bodů na jedné straně a řeč o procesu na druhé. Právě mezi nimi se teď rozhoduje, kolik času dostane první zahraniční trenér v historii českého národního týmu.
Jedenáct dní, čtyři zápasy se špičkou
UEFA otevřela ročník 2026/27 prodlouženým reprezentačním oknem, ve kterém týmy odehrály čtyři zápasy rychle po sobě. Česko dostalo nejtěžší možnou kombinaci. Skupinu A3 s ním tvoří Španělsko, Anglie a Chorvatsko.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|26. 9. 2026
|Česko vs. Chorvatsko
|1:2
|29. 9. 2026
|Česko vs. Anglie
|0:2
|3. 10. 2026
|Španělsko vs. Česko
|3:1
|6. 10. 2026
|Anglie vs. Česko
|3:0
První tři prohry vypadaly herně snesitelně. Úvodní porážka s Chorvaty o gól, domácí 0:2 s Anglií a porážka o dvě branky od Španělů, kteří ve skupině zatím neztratili ani bod. Po zápase s Angličany v Edenu fanoušci skandovali Deniovo jméno. Trenér tehdy podle ČT sport řekl, že je na tým hrdý a cítí důvěru hráčů.
Pak přišel Londýn. Denia sám uznal, že šlo o dosud nejhorší výkon pod jeho vedením. Sraz navíc poznamenala řada omluvenek a zranění, takže na Wembley nastupoval tým, který už fyzicky nestačil.
Tři kroky vpřed, jeden zpátky
Nedvědova formulace stojí za přesné přečtení. Podle Impulsu po Wembley v rozhovoru pro Českou televizi řekl, že tým nebyl fyzicky ani mentálně v pořádku. Pokud předchozí zápasy znamenaly tři kroky dopředu, Anglie byla krokem zpátky. Celý sraz přesto hodnotí pozitivně. Argumentuje tím, že reprezentace čelila nejvyšší úrovni evropského fotbalu a přišla o mnoho hráčů.
Trunda na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru řekl podle ČTK totéž institucionálním jazykem. Asociace podle něj pozitivně vnímá:
- výkony v prvních třech zápasech a bojovnost týmu,
- to, jak hráči přijali změny,
- změny a profesionalizaci realizačního týmu,
- trpělivost při přenastavení fungování reprezentace,
- pozitivní zpětnou vazbu, kterou vedení dostalo od hráčů.
Pozor na poslední bod. Hráči veřejně a souhrnně vedení nepodpořili. O jejich spokojenosti mluví Trunda, který s nimi podle svých slov hovořil. Je to tedy svědectví vedení, ne hlas kabiny.
Trunda zároveň nepopírá realitu. Tým podle něj potřebuje vyhrávat a „přehnaný optimismus“ je nutné držet pod kontrolou. Na Deniově pozici se ale nic nemění. Chystá se schůzka trenéra s Nedvědem a kompletní realizační tým má asociace oznámit až po listopadovém srazu. Podle trenérových podkladů ho může doplnit, nebo naopak zúžit.
Podle nás nejde o popírání výsledků. FAČR si kupuje čas argumentem, ne body: Denia po Miroslavu Koubkovi teprve zavádí nový způsob fungování a dělá to proti soupeřům, kteří patří k absolutní evropské špičce. Ten argument dává smysl. Má ovšem omezenou trvanlivost.
Sousedé v tabulce: Chorvatsko taky trpí
Pohled na skupinu ukazuje, proč vedení nepanikaří. Španělsko má po čtyřech kolech plný počet bodů a Anglie tři výhry ze čtyř. Za nimi zeje propast.
Chorvatsko, tradičně silnější tým s medailemi z mistrovství světa, má jen tři body. Jediné vítězství vybojovalo v Praze. Jinak prohrálo 1:4 a 1:2 se Španělskem a v Anglii dostalo sedm gólů. Skóre 4:14 je výrazně horší než české 2:10.
Česko tedy výsledkově zaostává, ale defenzivně se proti favoritům drží líp než soused z tabulky. Ani to však nic nemění na tom, že rozdíl mezi třetím a čtvrtým místem dělá jediný gól z úvodního zápasu v Praze. A v Lize národů se počítají body.
Co hrozí v listopadu
Závěr skupiny Česko odehraje během čtyř dnů:
- 12. listopadu 2026: Česko vs. Španělsko
- 15. listopadu 2026: Chorvatsko vs. Česko
Pro ročník 2026/27 UEFA změnila sestupový mechanismus, jak popisuje její přehled formátu Ligy národů. Čtvrté místo ve skupině automaticky neznamená pád. Dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst Ligy A sestupují přímo. Dva nejlepší jdou do baráže proti týmům z Ligy B.
Pro Česko z toho plynou dvě cesty. Ta optimistická vede přes Chorvatsko: pokud by Denia na jeho hřišti vyhrál a Chorvati zároveň nebodovali se Španělskem, mohly by se tabulka i bilance vzájemných zápasů ještě otočit. Ta realističtější počítá se čtvrtým místem a s bojem o to, aby Česko mezi čtvrtými týmy neskončilo mezi dvěma nejhoršími. Tam rozhodne každý bod a každá branka. Nula bodů po čtyřech kolech je pro takové srovnání velmi špatná výchozí pozice.
Trunda připomněl, že v listopadu jde i o lepší pozici pro prosincový los kvalifikace mistrovství Evropy. Postup na šampionát označil za hlavní cíl.
Výsledky už se propsaly i mimo tabulku. Podle říjnového žebříčku FIFA Česko kleslo o tři místa, vypadlo z elitní padesátky a je 51. Další vydání vyjde 18. listopadu, tedy tři dny po zápase v Chorvatsku. Do něj se oba listopadové výsledky stihnou promítnout.
Rok 2022 jako varování
Česko už jednou elitní Ligou národů prošlo a nedopadlo to dobře. V ročníku 2022/23 hrálo skupinu A2 s Portugalskem, Španělskem a Švýcarskem. Porazilo Švýcarsko 2:1 a se Španěly remizovalo 2:2. Pak čtyřikrát prohrálo: dvakrát s Portugalskem (0:2 a 0:4), se Španělskem 0:2 a ve Švýcarsku 1:2. S bilancí jedné výhry, jedné remízy a čtyř porážek skončilo poslední a sestoupilo.
Tehdy přitom Česko aspoň jednou vyhrálo a jednou remizovalo, přesto spadlo. Dnes nemá po čtyřech zápasech ani bod. Pravidla jsou sice o něco shovívavější díky baráži pro lepší čtvrté týmy, ale srovnání ukazuje, že i sympatické výkony proti favoritům se v Lize A snadno rozplynou v tabulce.
Rozdíl oproti roku 2022 je v tom, jak vedení situaci podává. Tehdy šlo o pokračování dosavadní cesty. Teď asociace vědomě sází na přestavbu: nového trenéra ze zahraničí, profesionalizovaný štáb a podle Trundy i hledání dalších hráčů s českými kořeny v cizině. Konkrétní jméno předseda nepotvrdil.
Proces ale potřebuje opěrné body. Pokud by listopad skončil dalšími dvěma porážkami, vedení by obhajovalo bilanci šesti porážek ze šesti zápasů a možná i baráž o udržení. To už se jako „začátek cesty“ prodává těžko. Dá se čekat, že právě zápas v Chorvatsku ukáže, jestli tři kroky vpřed byly skutečné, nebo jen čestné prohry proti silnějším.
Denia po Wembley řekl, že týmu i cestě věří a že se musí zlepšit hlavně on sám. Na Španělsko ani Chorvatsko už ale nebude stačit dobrý pocit ze hry. Na trávníku v Chorvatsku se bude psát, kolik trpělivosti si přestavba ještě zaslouží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner