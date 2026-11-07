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Česko má za sebou mimořádně chladná rána. Na některých místech padaly rekordy, mrazy ještě neskončily

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Listopadové počasí ukázalo svou chladnější tvář. Teploty na většině území Česka klesají pod bod mrazu a na některých místech už překonaly dlouholeté rekordy. Zatímco v horských oblastech naměřili i méně než minus deset stupňů, mrazivé noci zasáhly také nížiny. Podobné počasí bude pokračovat i během víkendu, než se v příštím týdnu začne postupně měnit.
Česko má za sebou mimořádně chladná rána. Na některých místech padaly rekordy, mrazy ještě neskončily

Česko má za sebou mimořádně chladná rána. Na některých místech padaly rekordy, mrazy ještě neskončily

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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