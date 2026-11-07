Česko má za sebou mimořádně chladná rána. Na některých místech padaly rekordy, mrazy ještě neskončily

Výrazné ochlazení přineslo do Česka několik mrazivých nocí za sebou. Nejvýraznější pokles teplot zaznamenaly meteorologické stanice v pátek 6. listopadu, kdy se nad nulou udržela minima pouze na přibližně desetině měřicích míst. V nižších a středních polohách dosáhla průměrná ranní minimální teplota minus 3,4 stupně Celsia, zatímco o den dříve činila minus 1,9 stupně. Na řadě míst bylo ještě chladněji a teploty se pohybovaly kolem pěti stupňů pod nulou. Nejnižší hodnotu zaznamenala stanice Horní Jizera na Jizerce, kde teploměr ukázal minus 10,3 stupně. Výrazně mrzlo také mimo horské oblasti, například ve Velkém Chvojně v Ústeckém kraji naměřili minus 8,1 stupně Celsia.
Páteční ráno přineslo také šest nových denních teplotních rekordů. Dosavadní minima pro 6. listopad překonaly stanice v Čáslavi, Průhonicích, Radovesnicích, Ropici, Vlašimi a Žamberku. Rekordní hodnoty se na těchto místech pohybovaly přibližně mezi minus dvěma a minus čtyřmi stupni. Neznamená to ovšem, že by šlo o historicky nejnižší listopadové teploty v celé republice. Jednalo se o rekordy příslušného kalendářního dne na konkrétních stanicích. Mrazivé počasí přitom pokračovalo i v sobotu, kdy většina sledovaných měst opět zaznamenala ranní teploty pod nulou.
Největší mrazy přicházejí při jasné obloze
Za výraznými teplotními rozdíly stojí především jasná obloha, slabý vítr a místní podmínky. Zemský povrch během noci ztrácí teplo, přičemž při malé oblačnosti může ochlazování probíhat rychleji. Studený vzduch se navíc hromadí v údolích a terénních prohlubních, kde teploty často klesají výrazně níže než v okolních vyšších polohách. Právě proto mohou některé horské kotliny zaznamenat silnější mráz než samotné vrcholky hor. Významnou roli hraje také teplotní inverze, při níž je v určité vrstvě atmosféry tepleji než u zemského povrchu. Výsledkem mohou být překvapivé rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, přestože od sebe leží jen několik kilometrů.
Přes den se oteplí, rána zůstanou chladná
Navzdory nízkým ranním teplotám nepřinese víkend celodenní mrazy na většině území. V sobotu mohou odpolední teploty při slunečném počasí vystoupat přibližně na šest až deset stupňů Celsia. V místech, kde se déle udrží mlha nebo nízká oblačnost, však bude citelně chladněji. Podobný charakter počasí se očekává také v neděli, kdy se nejvyšší denní teploty budou pohybovat převážně mezi pěti a devíti stupni. Ranní minima mohou opět klesnout několik stupňů pod nulu, zejména v údolích a při vyjasnění. Výraznější množství srážek se během víkendu neočekává, přesto se místy mohou vytvářet mrznoucí mlhy.
Současná série mrazivých rán by měla postupně slábnout na začátku nového týdne. Od pondělního večera a během úterý se mohou od jihozápadu objevit místní dešťové srážky, zatímco noční teploty začnou s přibývající oblačností na některých místech stoupat. Dlouhodobější výhled počítá s tím, že listopad jako celek bude teplotně přibližně průměrný. Nejchladnější má být právě jeho první týden, během něhož se ranní minima místy pohybují hluboko pod bodem mrazu. V dalších týdnech se očekávají noční teploty častěji kolem nuly a denní maxima přibližně kolem osmi stupňů. Zatím tak nic nenasvědčuje tomu, že by současné mrazy znamenaly začátek nepřetržitého zimního počasí.
Použité zdroje: chmi.cz, ceskenoviny.cz