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Česko má tak silný tým, že světová jednička ve čtyřhře a finalistka Wimbledonu nemusely vůbec nastoupit

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Marie Bouzková a Linda Nosková rozhodly čtvrtfinále Billie Jean King Cupu už ve dvouhrách. Karolína Muchová a světová deblová jednička Kateřina Siniaková tak nemusely na kurt. Britská kapitánka Anne Keothavongová potom Češky označila za nejsilnější tým celého turnaje.
Česko má tak silný tým, že světová jednička ve čtyřhře a finalistka Wimbledonu nemusely vůbec nastoupit

Česko má tak silný tým, že světová jednička ve čtyřhře a finalistka Wimbledonu nemusely vůbec nastoupit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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