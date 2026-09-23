Česko má tak silný tým, že světová jednička ve čtyřhře a finalistka Wimbledonu nemusely vůbec nastoupit

Síla tenisového týmu se někdy nejlépe pozná podle hráčů, kteří vůbec nemusí nastoupit.
Česko porazilo ve čtvrtfinále Billie Jean King Cupu Velkou Británii 2:0. Marie Bouzková nejprve zvládla skoro tříhodinový zápas se Sonay Kartalovou 7:6, 4:6, 6:4 a potom Linda Nosková porazila Katie Boulterovou 6:2, 7:6. Nasázela patnáct es a tím posledním celý mezistátní duel ukončila.
Kdyby se série dostala do rozhodující čtyřhry, čekala na ni dvojice Karolína Muchová – Kateřina Siniaková. Muchová letos hrála proti Noskové české finále Wimbledonu a Siniaková je světovou jedničkou v deblu.
Obě zůstaly bez práce.
A právě to o současném českém týmu říká víc než samotné 2:0.
Hloubka sestavy mění způsob, jakým se podobný turnaj hraje
Billie Jean King Cup není klasický individuální tenis. Kapitán nemusí mít nejlepší hráčku světa, pokud dokáže složit několik různých cest k vítězství.
Česko jich má nezvykle mnoho.
Nosková nabízí sílu, servis a momentálně také sebevědomí grandslamové vítězky. Bouzková dokáže zápasy rozebrat trpělivostí a pohybem. Muchová přináší jiný herní styl a schopnost improvizovat. Siniaková představuje deblovou pojistku, kterou by většina soupeřů ráda měla jako hlavní zbraň.
Proti Británii přitom stačila první polovina této sestavy.
Britská kapitánka Anne Keothavongová po utkání prohlásila, že podle ní mají Češky nejsilnější tým turnaje a překvapilo by ji, kdyby celou soutěž nevyhrály.
Takový kompliment po porážce samozřejmě může obsahovat i trochu zdvořilosti. Při pohledu na českou soupisku ale nepůsobí nijak přehnaně.
Bouzková udělala práci, která se v konečném skóre snadno ztratí
Výsledek 2:0 může svádět k představě pohodlného odpoledne. První bod měl k pohodlí hodně daleko.
Bouzková strávila na kurtu téměř tři hodiny a Kartalová jí utkání komplikovala až do konce. Britka odvracela mečboly, vynutila si rozhodující set a Česko se v jednu chvíli mohlo dostat pod úplně jiný tlak.
Bouzková ale zápas dotáhla.
A díky tomu mohla Nosková nastoupit s vědomím, že jedno vítězství sérii okamžitě ukončí.
Nosková potom ukázala jiný typ síly
Patnáct es ve dvou setech je samo o sobě mimořádné číslo. Ještě čistší byl způsob, jakým duel skončil: esem na prvním mečbolu.
Nosková tak nejen získala druhý bod, ale udělala to stylem, který dobře ukazuje, proč se po letošním Wimbledonu změnila její pozice. Nejde už jen o talentovanou mladou Češku, která může velkou hráčku překvapit. Nastupuje jako grandslamová šampionka a proti Boulterové přesně tak působila.
Český tým díky tomu nemusel sáhnout po své možná největší výhodě proti ostatním zemím: po rozhodující čtyřhře se Siniakovou.
A právě to je pro další kola nepříjemná zpráva pro soupeře
Týmové soutěže se často rozhodují ve chvíli, kdy jedna hvězda nemá svůj den. Česko má luxus, že neúspěch jedné hráčky nemusí automaticky znamenat konec.
Pokud nevyjde první singl, existuje druhý. Pokud se série protáhne, na kurt mohou přijít Muchová se Siniakovou. Kapitán navíc může sestavu přizpůsobovat konkrétním soupeřkám a povrchu.
To neznamená, že český tým nemůže prohrát. Billie Jean King Cup má příliš krátký formát na jakékoli jistoty a jedna špatná dvouhra dokáže celý den velmi rychle otočit.
Proti Británii ale Češky ukázaly, proč budou pro kohokoli nepříjemné.
Ne proto, že mají jednu hráčku, která musí všechno vyhrát.
Právě proto, že ji nemají.
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Zdroje: Billie Jean King Cup – Czechia 2-0 Great Britain: Noskova secures semi-final spot [1], AP / ABC News – Wimbledon champion Linda Noskova seals Czechia's place in last 4 at Billie Jean King Cup Finals [2].