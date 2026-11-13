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Česko má po pěti zápasech nula bodů. Proti Španělům vystřelilo devětkrát, ale ani jednou na branku

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Červená karta Ladislava Krejčího byla nejviditelnějším okamžikem porážky se Španělskem. Jenže čeští fotbalisté nedokázali trefit branku ani jednou a v Lize národů prohráli už popáté. Zápas na Letné ukázal problém, který jedním vyloučením vysvětlit nelze: jak se z aktivity a snahy dostat k soupeřově brance stává skutečná gólová šance?
Česko má po pěti zápasech nula bodů. Proti Španělům vystřelilo devětkrát, ale ani jednou na branku

Česko má po pěti zápasech nula bodů. Proti Španělům vystřelilo devětkrát, ale ani jednou na branku

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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