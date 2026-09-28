Česko má nejlepší deblistku světa. K dvanáctému titulu ji v rozhodující čtyřhře nepotřebovalo ani jednou

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Česko má nejlepší deblistku světa. K dvanáctému titulu ji v rozhodující čtyřhře nepotřebovalo ani jednouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Česko porazilo Ukrajinu 2:0 a po osmi letech znovu vyhrálo Billie Jean King Cup. Karolína Muchová přehrála Anhelinu Kalininovou 6:2, 6:3 a Linda Nosková rozhodla finále vítězstvím 6:3, 7:6 nad Elinou Svitolinovou. Ještě pozoruhodnější je cesta k trofeji: Británie 2:0, Španělsko 2:0, Ukrajina 2:0. Kateřinu Siniakovou tak český tým jako rozhodující deblovou pojistku vůbec nemusel použít.
Barbora Strýcová
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