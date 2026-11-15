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Česko má nejhustší železniční síť v Evropě. Rekordní tunel u Plzně měří přes 4 km

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Na každých tisíc kilometrů čtverečních připadá v Česku zhruba 124 km kolejí, což je nejvíc v Unii. V téhle spleti tratí se skrývá nečekaná sbírka rekordů.
Česko má nejhustší železniční síť v Evropě. Rekordní tunel u Plzně měří přes 4 km

Česko má nejhustší železniční síť v Evropě. Rekordní tunel u Plzně měří přes 4 km

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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