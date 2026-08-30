Česko má 40% šanci udržet si vstupenku do Ligy mistrů. Největší hrozba přichází z Řecka a ze severu

V živém žebříčku UEFA pro sezonu 2026/27 figuruje Česko na jedenáctém místě s 44,725 body. Před ním sedí Polsko s 45,125, za ním Řecko s 43,812. Rozdíly jsou tak těsné, že o konečném pořadí rozhodne každá výhra i každá remíza českých klubů v pohárové Evropě. A právě tady se objevuje problém: zatímco Česko bojuje na několika frontách, ze severu se tiše přibližuje Dánsko se strategií, která koeficientový žebříček umí těžit mimořádně efektivně.
Co přesně je ve hře
Mediální zkratka „ztráta Ligy mistrů“ je zavádějící. České kluby z evropských pohárů nezmizí. Skutečný rozdíl spočívá v tom, odkud český mistr do Ligy mistrů vstoupí. Podle aktuálně platného schématu UEFA znamená umístění v první desítce národního koeficientu přímý vstup mistra do ligové fáze, tedy mezi 36 účastníků hlavní soutěže. Pád na jedenácté nebo dvanácté místo posílá mistra až do čtvrtého předkola.
Dva zápasy navíc. Dva zápasy, v nichž může vypadnout. A hlavně obrovský finanční rozdíl: ligová fáze Ligy mistrů garantuje vstupní poplatek 18,62 milionu eur, tedy zhruba 470 milionů korun. Klub vyřazený v play-off inkasuje jen 4,29 milionu eur a pokračuje v Evropské lize. Minimální garantovaná ztráta tak činí přes 360 milionů korun, a to ještě bez výkonnostních bonusů a podílů z marketingového balíku.
Trojboj s Polskem a Řeckem, tlak ze severu
Příběh má dvě časové vrstvy, které se v médiích často směšují. Na jaře 2026 se řešil hlavně souboj Česka s Řeckem o pozice v koeficientu pro pozdější access list. Léto 2026 přineslo novou kapitolu: k řeckému tlaku se přidalo Dánsko a okrajově Norsko a boj se přesunul do sezony 2026/27 s dopadem na access list pro ročník 2028/29, jak výslovně upozornil iDNES.
Aktuální rozložení šancí na udržení v první desítce podle modelu Football Meets Data, který pracuje s deseti tisíci simulacemi na scénář:
|Země
|Šance na top 10
|Česko
|40 %
|Řecko
|32 %
|Dánsko
|22 %
|Polsko
|6 %
|Norsko
|1 %
Čísla nejsou oficiálním výstupem UEFA, ale modelovou pravděpodobností. Přesto ukazují, jak vyrovnaný je boj a jak reálná je dánská hrozba.
Proč je Dánsko tak nebezpečné
Na první pohled to nedává smysl. Dánsko v živém rankingu ztrácí na Česko přes šest bodů (38,306 oproti 44,725). Jenže koeficient je pětiletý průměr a staré slabé sezony z něj postupně odpadávají. Důležitější je aktuální sezonní tempo, a tam Dánsko boduje rychle.
Klíč tkví ve struktuře. Všechny čtyři dánské kluby hrají Konferenční ligu. To je soutěž, kde se koeficientové body sbírají nejsnáze: soupeři jsou slabší, šance na výhru vyšší a každá výhra přináší dva body do národního součtu. Čtyři kluby v jedné soutěži znamenají čtyři paralelní zdroje bodů bez rizika rychlého vyřazení silnějším protivníkem.
Česko má rozložení jiné: Slavia v Lize mistrů, Sparta a Plzeň v Evropské lize, Jablonec v Konferenční lize. Prestižnější soutěže, ale tvrdší soupeři. Řecko na tom je podobně: AEK v Lize mistrů, Olympiakos a OFI v Evropské lize, Panathinaikos v Konferenční lize. Řecký sezonní koeficient 2026/27 je zatím 3,400 bodu oproti českým 2,900. Norsko dokonce drží 5,000 se čtyřmi kluby napříč všemi třemi soutěžemi.
Největší nebezpečí pro Česko tedy není samotný bodový odstup, ale to, že rivalové mají více cest, jak body sbírat, a některé z těch cest vedou po rovině, zatímco české kluby šplhají do kopce.
Koeficient je kolektivní sport
Český sezonní příspěvek 14,500 bodu (průměr 2,900 na klub) zatím táhnou hlavně Slavia s bonusovými 6,000 body za účast v ligové fázi Ligy mistrů a Jablonec se 4,000. Hradec přidal 2,500, Sparta jen 1,000. Plzeň teprve rozjíždí svou evropskou pouť.
Podle pravidel UEFA se koeficient počítá jednoduše: dva body za výhru, jeden za remízu, v předkolech polovina. Celkový součet se vydělí počtem zástupců dané země. Jeden klub, který vypadne brzy a nepřinese body, tak stahuje průměr všem ostatním. Proto je koeficientový boj vždy kolektivní; nejde o jednoho viníka, ale o výkon celé české delegace.
A právě tady se rozhodne podzim. Pokud české kluby přezimují ve čtyřech a nasbírají body v ligových fázích, šance na udržení desátého místa výrazně vzroste. Pokud dva z nich vypadnou v předkolech nebo úvodních kolech, polštář se rychle ztenčí.
Co bude dál
Rozhodnutí padne až po dohrání celé evropské sezony 2026/27. Podle nás je klíčové, aby Slavia v Lize mistrů a Jablonec v Konferenční lize vytěžili maximum bodů už na podzim; právě tyto dva kluby mají nejpříznivější poměr mezi obtížností soupeřů a koeficientovým ziskem. Dánská čtyřka v Konferenční lize mezitím tiše poběží svůj maraton. A právě v tom je ten problém: Dánsko nemusí vyhrát nic velkého, stačí mu vyhrávat často.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle