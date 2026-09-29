Česko je bez vztekliny 20 let, počet nenaočkovaných psů ale loni stoupl o třetinu

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Česko je bez vztekliny 20 let, počet nenaočkovaných psů ale loni stoupl o třetinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Dvacet let bez vztekliny je úspěch, který ale není zadarmo. Státní veterinární správa (SVS) u příležitosti Světového dne boje proti vzteklině připomněla, že riziko…
pes
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Na D11 u Poděbrad se srazila dvě nákladní auta, jeden řidič nehodu nepřežil
Dálnici D11 nedaleko Poděbrad na Nymbursku zablokovala v úterý dopoledne srážka dvou nákladních vozidel....
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Krajský úřad Karlovarského kraje hostil 24. září 2026 odbornou konferenci nazvanou „KDYŽ VZTAHY BOLÍ......
Letiště Praha řeší zdržení kvůli systému EES, ministerstvo vnitra vyčleňuje další kapacity
Spuštění evropského hraničního systému EES zkomplikovalo odbavení cestujících ze zemí mimo schengenský...
Obchvat Veselova se otevřel dříve, než se čekalo
Řidiči projíždějící Karlovarskem si od úterý mohou oddechnout. Po téměř pětiměsíční uzavírce se otevřela...
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Byl dobrý jenom ke stažení Chromu, přesto Internet Explorer stále žije a odmítá zemřít. Bylo stanoveno nové datum
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Úsekové měření u Helenína už funguje. Jedna kamera svítí kvůli přechodu
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Skončila rekonstrukce hlavní budovy DEPO2015 za 197 milionů
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Stejný princip jako cukrová vata. Brněnští vědci vytvořili mikrovlákna proti akné
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Konflikt v Íránu zdražuje energie, Evropská unie utratila přes 100 miliard eur navíc
Aktuálně.cz - Zprávy
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Mancini se vrátil k Itálii a hned vyhrál 4:1 v Turecku. Za Azzurri nastoupila bratrská dvojice poprvé po 111 letech
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Koller komentuje zápasy dětí a utěšuje poražené. Na Planeo Cup se přihlásilo rekordních 22 tisíc malých fotbalistů
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BydlímeÚtulně.cz
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Temelín rozšiřuje kapacitu skladu pro jaderné palivo, vydrží až tři roky
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dnes, 11:53
„Plzeňský manévr“. Exšéf armády rozhádal před volbami důležité politické spojence
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:52
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