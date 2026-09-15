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Česko čekají nezvyklé týdny. Podle meteorologů se následující počasí vymkne normálu

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Léto se letos své vlády nevzdává ani v polovině září. Česko čeká několik dalších nezvykle teplých týdnů a podle meteorologů se výraznější ochlazení dostaví až během první poloviny října. Ani tehdy ale teploty nemají spadnout hluboko pod hodnoty běžné pro toto období.
Česko čekají nezvyklé týdny. Podle meteorologů se následující počasí vymkne normálu

Česko čekají nezvyklé týdny. Podle meteorologů se následující počasí vymkne normálu

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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