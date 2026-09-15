Česko čekají nezvyklé týdny. Podle meteorologů se následující počasí vymkne normálu

Velmi teplé počasí, které Česko provází už několik týdnů, má pokračovat také ve druhé polovině září. Český hydrometeorologický ústav ve svém měsíčním výhledu pro období od 14. září do 11. října uvádí, že teploty budou sice postupně klesat, stále se ale mají většinou pohybovat v nadprůměrných hodnotách nebo na horní hranici hodnot obvyklých pro danou část roku. Celé sledované čtyřtýdenní období tak s velkou pravděpodobností skončí jako teplotně nadprůměrné.
Nejteplejší část výhledu připadá hned na jeho začátek, tedy na týden od 14. do 20. září. Poté začne být pokles teplot znatelnější, nepůjde však o náhlý nástup chladného podzimu. Výhled počítá spíše s pozvolným přechodem k nižším hodnotám. To znamená, že i s postupujícím zářím může počasí působit na danou část roku neobvykle teple.
Nejchladněji má být až na začátku října
Nejnižší teploty z celého sledovaného období očekávají meteorologové až v jeho závěru. Nejchladnější část tak připadne přibližně na týden od 5. do 11. října. Ani tento termín ale podle současného výhledu neznamená nástup mimořádného chladu. Teploty by se měly pouze přiblížit hodnotám, které jsou pro tuto část podzimu běžnější, případně se držet na jejich horní hranici.
Měsíční výhled zároveň není předpovědí konkrétního počasí pro jednotlivé dny. Neukazuje proto, zda například 7. října bude na určitém místě pršet, nebo kolik přesně naměří teploměry. Popisuje pravděpodobný charakter celých týdnů ve srovnání s dlouhodobými hodnotami. Přesnější denní předpovědi se proto budou zpřesňovat až s blížícím se termínem.
Po vlhčím týdnu začne deště ubývat
Zajímavý bude také vývoj srážek. Aktuální týden má ještě navázat na relativně vlhčí počasí předchozího období. V dalších týdnech už ČHMÚ očekává méně srážek. Jejich množství by se mělo pohybovat kolem hranice mezi podprůměrnými a průměrnými hodnotami. O něco více deště se může znovu objevit v samotném závěru čtyřtýdenního výhledu.
Za celé období od poloviny září do 11. října by však mělo být množství srážek celkově průměrné. Začátek podzimu tak podle současných dat přinese především nezvykle dlouhé období vyšších teplot, které budou ustupovat jen postupně. Výraznější ochlazení má přijít až během první říjnové dekády, ani tehdy však meteorologové v měsíčním výhledu neočekávají teplotně mimořádně chladné období.
Zdroje: chmi.cz