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Česko čeká prudký obrat počasí, se kterým nikdo nepočítal. Kdo plánuje výlet, měl by se přizpůsobit těmto změnám

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Česko čeká proměnlivý týden. Po chladných ránech přijde oteplení, déšť a následně pokles teplot na 8 až 13 °C.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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