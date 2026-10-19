Česko čeká prudký obrat počasí, se kterým nikdo nepočítal. Kdo plánuje výlet, měl by se přizpůsobit těmto změnám

Česko čeká proměnlivý týden. Po chladných ránech přijde oteplení, déšť a následně pokles teplot na 8 až 13 °C.
Počasí v Česku se v příštích dnech několikrát výrazně změní. Začátek týdne přinese chladná rána a odpolední teploty většinou jen kolem 10 až 15 °C. Ve středu se ale situace obrátí a na některých místech může být až 20 °C. Radost z příjemnějšího počasí však nemusí trvat dlouho. Od západu se totiž začne zatahovat a postupně dorazí déšť, který se později přesune i na Moravu a do Slezska. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zároveň upozorňuje, že po krátkém oteplení se teploty znovu propadnou.
Začátek týdne přinese chladná rána
Pondělí a úterý se ponesou ve znamení proměnlivé oblačnosti. Obloha bude místy skoro jasná nebo polojasná, jinde se objeví více mraků. Výraznější srážky se zatím neočekávají a slabý déšť nebo přeháňky se vyskytnou jen ojediněle. Ranní teploty klesnou na 7 až 2 °C a na některých místech může teplota spadnout až k nule. Odpoledne se nejčastěji oteplí na 10 až 15 °C. V úterý bude na západě Čech ještě chladněji a maxima mohou dosáhnout jen přibližně 9 °C.
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Největší teplotní skok meteorologové očekávají ve středu. Ráno se budou teploty pohybovat většinou mezi 7 a 12 °C, v Čechách mohou místy klesnout přibližně k 5 °C. Odpolední maxima vystoupají na 14 až 19 °C a na Moravě a ve Slezsku může být dokonce kolem 20 °C. Západní část Čech na tom ale bude jinak, tam se očekávají maxima jen okolo 12 °C. Během dne začne od západu přibývat oblačnosti a postupně se přidá déšť. Na Moravu a do Slezska by srážky měly dorazit až večer nebo během noci na čtvrtek. Celkem může spadnout přibližně 2 až 15 milimetrů vody.
Ve čtvrtek začne oblačnosti postupně ubývat, teploty ale znovu klesnou na 9 až 14 °C. Příjemnější počasí by se mělo vrátit v pátek, kdy bude převážně slunečno a odpolední maxima mohou dosáhnout 12 až 17 °C. Přeháňky se mohou objevit při přechodně zvětšené oblačnosti. Ani toto oteplení však podle ČHMÚ dlouho nevydrží. O víkendu mají teploty opět klesnout na 8 až 13 °C a vrátí se také větší oblačnost. Místy se může objevit občasný déšť nebo přeháňky. Počasí tak bude během týdne připomínat spíše horskou dráhu než klidný podzimní vývoj. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o předpovědi na letošní zimu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu ČHMÚ, Facebook Český hydrometeorologický ústav
Článek Česko čeká prudký obrat počasí, se kterým nikdo nepočítal. Kdo plánuje výlet, měl by se přizpůsobit těmto změnám pochází z webu Světkreativity.