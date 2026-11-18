Po několika dnech poměrně vysokých teplot čeká Českou republiku citelné ochlazení. Zatímco ve středu 18. listopadu mohou denní maxima ještě dosahovat devíti až čtrnácti stupňů Celsia, na konci týdne už se budou na mnoha místech pohybovat jen několik stupňů nad nulou.
Změnu přinese postupující frontální rozhraní, za kterým se do střední Evropy začne dostávat studenější vzduch. Přechod nebude okamžitý. Nejdříve se projeví zvýšenou oblačností, opakovanými srážkami a nárazovým větrem. Až následně začne klesat teplota a déšť se bude ve vyšších polohách měnit ve sněžení.
Středa je především ve znamení větru. Meteorologové upozornili na nárazy dosahující místy přibližně padesáti až sedmdesáti kilometrů za hodinu. Výstraha se týkala zejména Moravskoslezského kraje, části Olomouckého kraje a jihozápadních a jižních Čech.
Na severovýchodě měla platit během středečního dopoledne, na jihu a jihozápadě Čech až do odpoledních hodin. Výstrahy se však mohou v průběhu dne měnit, a proto je vhodné sledovat jejich aktuální podobu.
Silné poryvy mohou komplikovat především pohyb ve volné krajině, v lesích a na silnicích. Zvýšenou opatrnost vyžadují také nezajištěné předměty na balkonech nebo zahradách, které může vítr snadno převrátit či odnést.
O víkendu se mohou objevit první výraznější sněhové srážky
Čtvrtek by měl být ještě poměrně mírný. Denní teploty se mají nejčastěji držet mezi osmi a dvanácti stupni a na mnoha místech bude pokračovat deštivé počasí. Vítr by měl proti středě částečně zeslábnout, přibude však oblačnosti a srážky se budou opakovat.
V pátek se začne od severozápadu postupně ochlazovat. Ne všude přitom bude změna stejně rychlá. Na jihovýchodě Moravy se mohou teploty ještě krátce držet kolem dvanácti stupňů, zatímco v Čechách už začne být znatelně chladněji.
Výraznější rozdíl přijde během víkendu. Podle meteorologických výhledů mohou odpolední maxima na konci týdne klesnout přibližně ke dvěma až šesti stupňům. V ranních hodinách se teploty přiblíží k nule a při vhodných podmínkách mohou v některých místech klesnout i pod bod mrazu.
Změna bude patrná především na horách. Sněhové vločky se nejprve očekávají ve vyšších nadmořských výškách, postupně ale může hranice sněžení sestupovat. V neděli se podle současných předpovědí mohou sněhové srážky objevit už v polohách přibližně nad pět set metrů.
To ovšem neznamená, že celé Česko zasype souvislá sněhová pokrývka. Množství sněhu bude záviset na konkrétní lokalitě, teplotě a intenzitě srážek. V nižších polohách může stále převažovat déšť nebo přechodně déšť se sněhem.
Pro řidiče bude nejdůležitější vývoj teplot během večerních a ranních hodin. Pokud mokrá vozovka po dešti namrzne, může se místy vytvořit náledí. Riziko bude vyšší zejména na mostech, v lesních úsecích a v místech, kde teplota klesá rychleji.
Podle současného výhledu je tedy vhodné připravit se na výrazný přechod od větrného a deštivého počasí k chladnějším listopadovým dnům. Přesné rozložení sněžení a mrazů se ale bude ještě zpřesňovat.
Použité zdroje: tn.nova.cz, cnn.iprima.cz, chmi.cz