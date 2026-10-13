Česko čeká další ochlazení. Mrazy se budou opakovat, na horách může sníh vydržet několik dní

Začátek týdne od 12. října ještě přinese poměrně příznivé podzimní počasí, které však budou doprovázet výrazné rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami. V úterý 13. října se na některých místech mohou ranní minima dostat až ke dvěma stupňům pod nulu, zatímco během dne teploty vystoupají přibližně na 10 až 16 stupňů Celsia. Chladno bude zejména v místech, kde se během noci vyjasní a zeslábne vítr. Naopak oblasti zahalené nízkou oblačností mohou mít ráno o něco vyšší teploty, ale přes den se budou pomaleji oteplovat. Významnou součástí počasí zůstanou také mlhy, které se mohou místy udržet až do dopoledních hodin. Především řidiči proto musí počítat se zhoršenou dohledností a za jasných nocí také s možností námrazy.
V polovině týdne se ještě oteplí
Středa 14. října přinese přechodně více oblačnosti a na některých místech také slabý déšť. Srážky se očekávají především v Čechách, kde by měly během dne postupně ustávat. Na Moravě a ve Slezsku mohou ranní teploty opět místy klesnout pod bod mrazu. Odpoledne se však vzduch oteplí přibližně na 13 až 18 stupňů Celsia, což budou jedny z příjemnějších hodnot tohoto týdne. Ve čtvrtek a v pátek by mělo být znovu více slunečních paprsků, přestože rána zůstanou chladná a místy mlhavá. Tam, kde se nízká oblačnost nerozpustí, mohou teploty zůstávat kolem 12 stupňů, zatímco slunečnější oblasti zaznamenají podstatně příjemnější počasí.
Výraznější změna se očekává během víkendu 17. a 18. října, kdy by mělo přibývat oblačnosti a postupně také srážek. Spolu s nimi se může do Česka dostat chladnější vzduch, který způsobí pokles denních teplot. Na horách se při vhodných podmínkách mohou dešťové srážky měnit ve sněhové, především ve vyšších polohách. Přesná hranice sněžení zatím není jistá a bude záviset na tom, jak výrazné ochlazení skutečně nastane. Ve městech a nížinách se zatím počítá převážně s deštěm, nikoli se souvislou sněhovou pokrývkou. Víkendová předpověď se navíc může ještě měnit, protože postup jednotlivých srážkových oblastí není několik dní dopředu možné určit zcela přesně.
Druhá polovina října přinese častější mrazy
Další ochlazení naznačuje také dlouhodobý výhled na období od 12. října do 8. listopadu, který počítá s teplotně průměrným až slabě podprůměrným počasím. Především dva týdny ve druhé polovině října by měly být chladnější než začátek měsíce. Nejvyšší denní teploty se budou většinou pohybovat mezi 7 až 13 stupni Celsia, zatímco při déletrvajících mlhách mohou zůstávat jen kolem pěti stupňů. Noční minima mají nejčastěji dosahovat hodnot mezi čtyřmi stupni a nulou, v některých dnech však teploty přechodně klesnou pod bod mrazu. Neznamená to, že by celé Česko čekaly nepřetržité mrazy, ale jejich výskyt během jednotlivých nocí a rán bude pravděpodobnější. Výraznější ochlazení se může projevit především v údolích a kotlinách, kde se za klidného počasí hromadí studený vzduch. Právě v těchto oblastech může mrznout i ve chvíli, kdy teploty v okolních městech zůstanou nad nulou.
Na horách může sníh vydržet déle
Zajímavý vývoj se očekává také u srážek, jejichž charakter se bude během následujících týdnů měnit. První polovina předpovědního období má být spíše sušší, s týdenními úhrny většinou do pěti milimetrů a přechodným sněžením v polohách nad 1000 metrů. Během dalších týdnů by však mělo srážek přibývat a při vpádech chladnějšího vzduchu se na horách častěji objeví sníh. Sněhová pokrývka by tam za příznivých podmínek mohla zůstat ležet několik dní, což by představovalo výraznější změnu proti dosavadnímu střídání deště a krátkodobého sněžení. Zatím ale nelze určit přesné oblasti ani množství nového sněhu, protože měsíční předpověď zachycuje především celkový vývoj počasí. Pro nížiny navíc současný výhled neznamená příchod trvalého zimního počasí. Počasí ve druhé polovině října tak bude pravděpodobně charakterizovat střídání chladných nocí, proměnlivých denních teplot a přibývajících srážek.
Použité zdroje: chmi.cz, irozhlas.cz, meteocentrum.cz