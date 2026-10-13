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Česko čeká další ochlazení. Mrazy se budou opakovat, na horách může sníh vydržet několik dní

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Počasí v Česku se během druhé poloviny října začne měnit. Přestože některé dny ještě nabídnou příjemné odpolední teploty, rána budou stále chladnější a místy se objeví mráz. Meteorologové očekávají také sněžení, které se zatím bude týkat především horských oblastí. Podle nejnovějšího dlouhodobého výhledu by sněhová pokrývka mohla na horách vydržet i několik dní.
Česko čeká další ochlazení. Mrazy se budou opakovat, na horách může sníh vydržet několik dní

Česko čeká další ochlazení. Mrazy se budou opakovat, na horách může sníh vydržet několik dní

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 06:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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