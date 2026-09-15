Českem se šíří rafinovaný podvod. Každý, kdo jezdí autem, by měl zbystřit

Falešná padesátka jako návnada
Zloději si vyhlédli parkoviště u supermarketů a nákupních center, kde útočí na nic netušící řidiče pomocí jednoduché návnady. Za stěrač zaparkovaného auta zasunou falešnou padesátieurovou bankovku – nejčastěji jednostrannou kopii nebo filmovou rekvizitu. Pak jen čekají na správný okamžik.
Řidič bankovku při příchodu k vozu obvykle přehlédne. Všimne si jí až poté, co nastoupí, uloží do auta tašku s peněženkou a telefonem a často už má nastartovaný motor. Zdánlivě šťastný nález ho přiměje znovu vystoupit – a přesně v tu chvíli pachatelé zasáhnou.
Zatímco se řidič soustředí na bankovku, komplic vezme z auta cennosti. V nejhorším případě sám nastoupí a jednoduše s vozem odjede,
popisuje postup zlodějů německý deník Bild, který na trik upozornil s odkazem na italský motoristický portál alVolante a magazín Focus.
Tento podvod má kořeny v USA, odkud se postupně rozšířil do Evropy. V posledních měsících byl zaznamenán v Itálii, Francii, Španělsku i Švédsku. Pachatelé si nejčastěji vytipovávají zranitelnější skupiny – seniory, ženy cestující o samotě nebo turisty, u nichž počítají s tím, že zmatkují a nechají vůz bez dozoru.
Plastová láhev na kole a další varianty
Bankovka není jedinou metodou. Zloději používají také trik s plastovou lahví, kterou připevní k jednomu z kol zaparkovaného auta. Jakmile se vozidlo rozjede, láhev začne vydávat neobvyklý hluk. Pachatelé spoléhají na to, že řidič vystoupí, aby zjistil příčinu zvuku, a nechá vůz s klíči v zapalování.
Další varianta spočívá ve fingovaném poškození auta. Podvodníci například poškodí zpětné zrcátko nebo poškrábou karoserii a za stěrač umístí lístek s telefonním číslem a omluvou. Člověk, který na číslo zavolá, je vyzván k otevření odkazu zaslaného přes WhatsApp. Ve skutečnosti jde o pokus získat jeho osobní údaje nebo hesla.
Jak se chránit: tři základní pravidla
Polský portál Onet doporučuje nereagovat okamžitě na podezřelý předmět za stěračem. Nejbezpečnější je nejprve popojet na bezpečné místo, kde není nikdo v okolí, a teprve tam situaci zkontrolovat.
Pokud musíte vozidlo opustit, vždy vypněte motor a auto zamkněte,
radí web. Klíčové je nenechat vůz nastartovaný ani na pár vteřin a nevystupovat s klíči v zapalování.
Při jakémkoli podezřelém nálezu – ať už jde o bankovku, lístek s telefonním číslem nebo neobvyklý hluk – je důležité zachovat klid a nepodléhat panice. Zloději spoléhají právě na zmatení a rychlou reakci oběti.
Zdroje článku: focus.de, bild.de, chip.de, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková