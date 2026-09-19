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Českem se šíří africký savec. Odborníci prosí veřejnost o součinnost

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Drobný hmyzožravec s kořeny v severní Africe si razí cestu naší krajinou. Už se usadil v desítkách míst na západě Čech a jeho postup pokračuje dál na východ.
Českem se šíří africký savec. Odborníci prosí veřejnost o součinnost

Českem se šíří africký savec. Odborníci prosí veřejnost o součinnost

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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