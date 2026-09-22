České tenistky v Číně schytaly posměch za smuteční outfit. Strýcová má přitom sestavu, která míří na titul

Když se v neděli 21. září 2026 rozsvítily lustry v banketovém sále Shenzhen Bay Sports Centre Arena, česká výprava vstoupila do záře reflektorů jako jeden černý blok. Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Sára Bejlek, všechny v dlouhých konzervativních černých šatech s černým páskem. Jedinou, kdo z řady vystoupila, byla kapitánka Barbora Strýcová v krátkém bílém outfitu. Fanouškovské účty na síti X to rozsekly během minut. „Kdo je obléká?“ ptal se jeden. „Jdou na pohřeb,“ přisadil si druhý. Jenže kdo se podívá na žebříčky místo na šatník, přestane se smát.
Pět šatů, jeden virál
Módní moment z oficiální večeře obletěl české sportovní weby i sociální sítě během pár hodin. Podle Sport.cz šlo o prakticky unifikovaný look, pět hráček ve shodném střihu, shodné barvě, shodném pásku. Kdo za výběr outfitů stojí, se nepodařilo dohledat, a hráčky samy se k posměšným komentářům veřejně nevyjádřily. V jejich dohledatelných vyjádřeních před čtvrtfinále se řešily ambice, síla týmu a odlišnost týmové soutěže. Ne šaty.
A právě tady začíná příběh, který stojí za pozornost víc než jednodenní virál.
Sestava, která nemá v turnaji moc konkurentů
Česká nominace pro finálový turnaj Billie Jean King Cupu 2026 vypadá na papíře brutálně:
- Linda Nosková, wimbledonská šampionka, singlový ranking 6
- Karolína Muchová, singlový ranking 8
- Marie Bouzková, singlový ranking 21
- Sára Bejlek, singlový ranking 28
- Kateřina Siniaková, světová deblová jednička
Čtyři hráčky v top 30 singlu plus nejlepší deblistka planety. Oficiální preview BJK Cupu i britský průvodce turnajem shodně označují Češky za jednu z nejsilnějších, ne-li vůbec nejsilnější sestavu v poli osmi týmů. Pro srovnání: první soupeřky z Velké Británie staví na Katie Boulterové s rankingem 56, Sonay Kartalové na 124. místě a Harriet Dartové kolem 115. pozice. Rozdíl v singlové hloubce je propastný.
Strýcová přesto brzdí euforii. „Týmová soutěž funguje jinak než individuální turnaje,“ řekla v předzápasovém rozhovoru. Nosková přidala: „V BJK Cupu nehrají samotné žebříčky.“ Obě mají důvod k opatrnosti, v roce 2025 Česko do finálového turnaje vůbec nepostoupilo. Papír tehdy nestačil.
Osm let čekání a čínská šance
Česko drží jedenáct titulů z Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu) a je druhou nejúspěšnější zemí historie po USA. Poslední triumf ale přišel v roce 2018. Osm let je na zemi s takovou tradicí dlouhá doba.
Finálový turnaj 2026 se koná od 22. do 27. září v Shenzhen Bay Sports Centre Arena. Čtvrtfinále proti Británii startuje v úterý 22. září v 17:00 místního času, tedy v 11:00 středoevropského letního času. ČT sport avizuje přímý přenos od 10:45.
Konkurence přitom přišla o klíčové jméno. Jelena Rybakinová, aktuální světová jednička a čerstvá šampionka US Open, potvrdila absenci v kazašské nominaci. Podle AS šlo o zdravotní důvody spojené s achilovkou a nutností regenerace po náročném závěru sezony. Kazachstán bez ní ztrácí svůj největší trumf, a Češkám se otevírá cesta.
Kdo rozhodne: Nosková jako jednička, Siniaková jako pojistka
Z formy a profilů hráček odhadujeme pravděpodobné rozložení rolí. Nosková s Muchovou by měly tvořit singlovou osu. Siniaková je logickou volbou pro čtyřhru, která v BJK Cupu rozhoduje překvapivě často, a jako světová deblová jednička je v téhle roli prakticky nenahraditelná. Bouzková nabízí flexibilitu mezi singlem a deblem, Bejlek přidává hloubku lavičky.
Největší kapitánské dilema Strýcové tak paradoxně není v tom, koho nasadit, ale koho nechat sedět. S pěti hráčkami v top 30 singlu a deblovou jedničkou v záloze má luxus, který ostatní kapitánky nemají. Otázka zní, jestli ho dokáže proměnit v titul.
Černé šaty z nedělní večeře budou do čtvrtečního rána zapomenuté. Výsledková tabule v Šen-čenu ne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář