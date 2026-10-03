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České Švýcarsko dostalo hasičského robota. Připravuje se na další možný požár

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Národní park České Švýcarsko rozšířil svůj arzenál protipožární techniky. Ve čtvrtek ráno nedaleko Mezní Louky na Děčínsku správa parku převzala dálkově ovládaného pásového hasičského…
20261001_083745

20261001_083745

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:00

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