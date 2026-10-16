České kluby propadly v pohárech a Řecko s Polskem je předběhly. Česko ztrácí klíčovou pozici v koeficientu UEFA

V úterý 13. října 2026 v Baku dal Parris ve 49. minutě první gól Sabahu. Mickels v 88. minutě uzavřel skóre na 2:0 a Slavia odjela z Ázerbájdžánu bez bodu. Byla to první ze tří českých porážek během jednoho týdne. Jediný bod přidala Sparta domácí remízou 1:1 s Lillestrømem. Pro národní koeficient to znamenalo pouhých 0,200 bodu. Česko kvůli tomu podle iSportu spadlo o dvě místa, na 12. příčku s 45,325 bodu. Desáté Řecko má o 0,487 bodu víc, jedenácté Polsko o 0,200. Hranice desátého místa přitom rozhoduje o tom, jestli český mistr půjde rovnou do ligové fáze Ligy mistrů, nebo bude muset přes kvalifikaci.
Týden, kdy bodovala jen Sparta
Výsledkový přehled českých klubů je z pohledu koeficientu nemilosrdný:
- Slavia (Liga mistrů, 13. 10.): porážka 0:2 na hřišti Sabahu, góly Parris (49.), Mickels (88.)
- Sparta (Evropská liga, 2. kolo): domácí remíza 1:1 s Lillestrømem
- Plzeň (Evropská liga, 15. 10.): porážka 1:2 na hřišti Ferencvárose
- Jablonec (Konferenční liga, 15. 10.): porážka 2:3 na hřišti Freiburgu, české góly Růsek (28.), Kuol (92.)
Plzeň a Jablonec hrály venku proti silnějším soupeřům. Jablonec ve Freiburgu snížil až v nastavení a jeho prohra se dá sportovně omluvit. Koeficient ale omluvy nezná: porážka je nula, ať padne o gól, nebo o tři.
Nejvíc bolí dva zápasy, ve kterých byly české týmy favority. Slavia v Lize mistrů na hřišti ázerbájdžánského klubu nevstřelila gól. Sparta doma nezvládla norského soupeře. Remíza s Lillestrømem navíc měla nepříjemný vedlejší efekt: bod, který si Lillestrøm odvezl z Letné, se započítal do norského koeficientu.
Proč jedna remíza dělá jen 0,200 bodu
Pravidla UEFA pro výpočet koeficientu národní asociace jsou jednoduchá. V hlavní fázi pohárů dostane klub za výhru dva body, za remízu jeden, za porážku nic. V kvalifikaci platí poloviční hodnoty. Body všech klubů se sečtou a vydělí počtem týmů, které daná země do Evropy v sezoně vyslala. Celý postup popisuje příloha D.3 Pravidel Ligy mistrů.
Česko má v aktuální sezoně pět účastníků, a body tedy dělí pěti. Výhra mu přinese 0,400 bodu, remíza 0,200. Sparta tak za celý týden vytěžila přesně 0,200. Tři porážky nepřidaly nic.
Údaj 3,500 bodu, který se v souvislosti s tímto kolem objevuje, není zisk z druhého kola. Je to dosavadní český koeficient za celou sezonu 2026/27. V samotném týdnu od 12. do 15. října Česko přidalo jen 0,200.
Řecko a Polsko bodovaly, Česko stálo
Kdyby se špatný týden přihodil všem, Česko by nic neztratilo. Jenže konkurence bodovala a pásmo kolem desátého místa se přeskupilo. Podle živého žebříčku Coeff.app, aktualizovaného 15. října 2026, vypadá situace takto:
|Pořadí
|Země
|Body (5 let)
|Přírůstek za týden
|10.
|Řecko
|45,812
|+0,800
|11.
|Polsko
|45,525
|+0,400
|12.
|Česko
|45,325
|+0,200
|13.
|Norsko
|39,812
|+1,200
|14.
|Dánsko
|39,306
|+1,000
Řecku pomohly výhry Panathinaikosu a Olympiakosu, Polsku výhra Jagiellonie 3:1 nad Araratem-Armenia. Norsko bodovalo zásluhou Bodø/Glimt, Vikingu, Brannu a právě Lillestrømu. Dánsko táhla výhra Kodaně a remízy Midtjyllandu a Nordsjællandu.
Podle nás je to podstata celého problému. Česko neprohrálo souboj o desáté místo jedním výsledkem. Prohrálo ho kombinací: tři ze čtyř týmů nepřidaly nic, zatímco Řekové a Poláci ze stejného týdne vytěžili čtyřnásobek, respektive dvojnásobek. Nikdo ze sledovaných soupeřů nebyl ve sběru bodů horší než Češi.
Náskok na Norsko (5,513 bodu) a Dánsko (6,019 bodu) zůstává pohodlný. Pokud ale tempo z tohoto týdne vydrží, bude se rezerva tenčit rychleji, než by se českému fotbalu líbilo.
O co se hraje: mistr přímo v Lize mistrů
Desáté místo je hranicí dvou pásem přístupového modelu UEFA. Počet klubů v Evropě se na ní nemění. Mění se jejich startovní pozice.
|Pásmo
|Liga mistrů
|Evropská liga
|Konferenční liga
|8. až 10. místo
|1 přímo + 1 kvalifikace
|2 kvalifikace
|1 kvalifikace
|11. až 12. místo
|2 kvalifikace
|2 kvalifikace
|1 kvalifikace
Na desátém místě má mistr jistotu ligové fáze Ligy mistrů, tedy osmi zápasů s garantovanými prémiemi a koeficientovými body. Od jedenáctého místa níž musí přes kvalifikaci, kde jedno špatné utkání znamená sestup do Evropské ligy.
Důležité je správně určit, kterého ročníku se to týká. Pro probíhající sezonu 2026/27 se nemění nic. Podle přílohy D.2 pravidel UEFA vycházejí místa pro tento ročník z pětiletých koeficientů uzavřených na konci sezony 2024/25. Česko v nich přímé místo v Lize mistrů mělo a UEFA českého mistra uvádí mezi účastníky ligové fáze. Živý žebříček za období 2022/23 až 2026/27 rozhoduje až o místech pro sezonu 2028/29. Současný propad tedy dopadne na kluby, které budou Česko v Evropě reprezentovat za dva roky.
Kolik bodů je potřeba na návrat
Matematika je neúprosná, ale ne beznadějná. Při dělení pěti je ovšem každý návrat drahý:
- Na Polsko chybí 0,200 bodu. Jedna česká remíza navíc ho dorovná, k předstižení je potřeba výhra nebo dvě remízy. To vše platí jen v případě, že Polsko ve stejném období nebude bodovat.
- Na Řecko chybí 0,487 bodu. Jedna výhra (0,400) nestačí. Minimální čistý zisk oproti Řekům je 0,600, tedy výhra a remíza, nebo tři remízy, opět za předpokladu řecké nuly.
Realita bude složitější, protože soupeři body sbírat budou. Projekce Football Meets Data, které citoval iSport, ukazují, kde má Česko největší naději:
- Sparta (EL): postup do vyřazovací fáze (do 24. místa) 76,3 %, do první osmičky 10,3 %
- Jablonec (KL): do 24. místa 43,8 %, do první osmičky 2,8 %
- Plzeň (EL): do 24. místa 29,3 %, do první osmičky 0,5 %
- Slavia (LM): do 24. místa 13,7 %, do první osmičky 0,2 %
Z čísel je vidět, že hlavní tíha leží na Spartě. Slavia v Lize mistrů hraje o nejcennější body, ale podle modelu má k vyřazovací fázi daleko. Jablonec a Plzeň se v projekcích pohybují kolem hranice, kde rozhodne každá domácí výhra.
Ligová fáze má ještě šest kol, takže čas na návrat zbývá. Souboj ale nerozhodne jeden dobrý večer, kterým Česko přeskočí Řecko. Vyhraje ho ten, kdo bude bodovat každý týden, protože přesně tohle teď Řekové a Poláci Čechům předvedli.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle