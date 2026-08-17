Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

České herečky, které se rozhodly stárnout přirozeně: Část veřejnosti je za to obdivuje, druhá kritizuje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
České herečky, které jsme léta znali jako filmové a televizní krásky, dnes stárnou po svém. Jejich proměny vyvolávají debatu, ale stále častěji i respekt k tomu, že volba vzhledu je čistě jejich věc.
Fotografie V. Svátkové, E. Balzerové a O. Menzelové

Fotografie V. Svátkové, E. Balzerové a O. Menzelové

Zdroj: Foto: NextFoto, upraveno, V. Svátková, E. Balzerová, O. Menzelová
Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Exkluzivní rozhovor se scénáristou seriálu Vyprávěj: „Herec se nám ztratil v lese,“ prozradil Merkner
Exkluzivní rozhovor se scénáristou seriálu Vyprávěj: „Herec se nám ztratil v lese,“ prozradil Merkner
Dcera Adély Gondíkové a Ondřeje Brouska zdědila mimořádný talent i krásu: Herečka z ní však nebude
Dcera Adély Gondíkové a Ondřeje Brouska zdědila mimořádný talent i krásu: Herečka z ní však nebude

Nela Brousková se narodila do jedné z nejznámějších hereckých rodin v Česku. Její maminka Adéla Gondíková...

Marie Rottrová otevřeně o životě v důchodu: Většina lidí si nedokáže představit, jak je to náročné
Marie Rottrová otevřeně o životě v důchodu: Většina lidí si nedokáže představit, jak je to náročné

Marie Rottrová promluvila o stárnutí. Podle zpěvačky člověka neshazuje jen věk samotný, ale hlavně chvíle,...

Test znalostí o postavách z animovaných pohádek: Správní rodiče by měli získat alespoň 6/10 bodů
Test znalostí o postavách z animovaných pohádek: Správní rodiče by měli získat alespoň 6/10 bodů

Dnes jsme si připravili kvíz pro rodiče. Vaším úkolem bude poznat slavné animované postavy, které děti...

Michal Pešek měl kariéru, o jaké mnozí mohli jen snít: Herec vydělával miliony a randil s řadou slavných celebrit
Michal Pešek měl kariéru, o jaké mnozí mohli jen snít: Herec vydělával miliony a randil s řadou slavných celebrit

Dvě Ferrari v garáži, milion prohraný v kasinu na jeden zátah a románek s budoucí první dámou. Michal Pešek...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.