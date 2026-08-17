České herečky, které se rozhodly stárnout přirozeně: Část veřejnosti je za to obdivuje, druhá kritizuje

Olga Menzelová se netají šedinami, Eliška Balzerová své vrásky neskrývá a další známé ženy už dávno nespoléhají na dokonalý make-up. Podívali jsme se na české tváře, které ukazují, že věk nemusíme skrývat za každou cenu.
Pamatujeme si je mladé, krásné, před kamerou vždy dokonale upravené. Některé známé ženy ale sázejí na přirozené stárnutí. Redakce In-Lifestyle.cz vybrala několik známých tváří, které svůj věk neskrývají a dokazují, že přirozenost může mít své vlastní kouzlo.
Když šediny přestanou být problém
Ještě donedávna se u známých žen řešilo především to, jak se snaží zastavit čas. Dnes se tento trend pomalu mění. Stále se najdou lidé, kteří komentují každou vrásku nebo šedivý vlas známé ženy, zároveň ale přibývá těch, kteří v přirozeném vzhledu vidí sebevědomí.
Nejde přitom o rezignaci na péči o sebe. Spíš o rozhodnutí, že žena nemusí za každou cenu vypadat o dvacet let mladší, aby byla považována za krásnou.
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Olga Menzelová už své šediny neschovává
Jedním z nejvýraznějších příkladů je Olga Menzelová (48). Její šediny jsou už nějakou dobu součástí jejího vzhledu a letos v létě se právě kvůli nim dostala znovu do pozornosti. Na sociálních sítích se spolu se svou kamarádkou kadeřnicí Petrou Vavruškovou pozastavila nad některými hejty, ve kterých někteří komentující píší, že je „stará, šedivá a hnusná“. Jak je z videa patrné, vdova po režisérovi Jiřím Menzelovi si z toho těžkou hlavu nedělá. Kritiku za to, jak vypadá, klidně snese, když tedy dotyčný, nebo dotyčná připojí i svoji fotku. Pak ani s hejty nemá problém.
Eliška Balzerová vrásky nemaže
Eliška Balzerová (77) se zase nesnaží skrývat, že její tvář zažila několik desítek let života. O svých vráskách mluví otevřeně a v rozhovoru pro web Moje psychologie je popsala jako něco, co k jejímu životu jednoduše patří: „Každá vráska, kterou mám, je moje a nebudu je přece něčím vyplňovat nebo odstraňovat. Tady mám vrásky u očí, když jsme se tak hrozně a často smáli, na čele, když jsem se trápila. Ale jsou to moje vrásky, je v nich zapsán celý můj život, přece se jich nebudu zbavovat.“
Právě u ní je dobře vidět, že přirozené stárnutí nemusí znamenat rezignaci na vzhled. Balzerová stále působí elegantně a upraveně, jen se nesnaží vymazat každý důkaz toho, kolik jí je.
Lucie Trmíková překvapila bílými vlasy
Lucie Trmíková (57) je dnes téměř k nepoznání ve srovnání s dobou, kdy ji diváci znali jako mladou herečku a princeznu z pohádky Dvojčata. V 57 letech nosí výrazně bílé vlasy a své šediny rozhodně neskrývá. Jak sama v několika rozhovorech prozradila, žije si svůj život podle svého a nemá potřebu se přizpůsobovat zaběhlým konvencím. Stárnutí je podle ní naprosto přirozená věc, tak proč proti tomu bojovat.
Tereza Brodská ukázala i tvář bez make-upu
Tereza Brodská (58) na sociálních sítích několikrát zveřejnila fotografii bez make-upu. Herečka tak ukázala, že ani známé tváře nemusí být za každých okolností dokonale upravené.
Brodská tak nenápadně ukázala rozdíl mezi tím, když se žena upravuje proto, že chce, a když má pocit, že musí.
Přirozenost neznamená, že se člověk vzdal péče
Možná právě tady se mění pohled na stárnutí nejvíc. Přirozený vzhled neznamená chodit vždy bez make-upu, přestat se oblékat podle svého vkusu nebo odmítnout kosmetiku. Znamená spíš možnost rozhodnout se, co člověk skutečně chce.
Lucie Zedníčková si líčení nechává hlavně na práci
Lucie Zedníčková (57) je známá tím, že i do společnosti klidně vyrazí bez make-upu. Líčení pro ni znamená především práci před kamerou.
Její přístup je vlastně jednoduchý: upravená žena nemusí být automaticky nalíčená žena.
Vlastina Svátková připomíná, že smíření nepřijde vždy hned
A pak je tu Vlastina Svátková, která ukázala druhou stránku celého tématu. O stárnutí mluvila otevřeně a přiznala, že pro ni není vždy jednoduché smířit se s tím, že se její tvář mění.
Právě to je možná nejupřímnější pohled. Přijmout věk neznamená, že člověku nikdy nechybí jeho mladší tvář. Znamená to spíš přestat se za ni omlouvat.
Největší proměna se odehrává v hlavě
Olga Menzelová, Eliška Balzerová, Lucie Trmíková, Tereza Brodská nebo Lucie Zedníčková ukazují každá něco trochu jiného. Šediny, vrásky, absenci make-upu nebo jednodušší vzhled ale spojuje jedna věc: žádná z nich nemusí nikomu nic dokazovat. Nebojují s časem ani s přibývajícími roky.
A možná právě to začíná veřejnost vnímat jinak. Slavná žena nemusí v padesáti vypadat jako ve třiceti a v sedmdesáti jako v padesáti. Může jednoduše vypadat na svůj věk, a přesto být krásná, zajímavá a sebevědomá.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek České herečky, které se rozhodly stárnout přirozeně: Část veřejnosti je za to obdivuje, druhá kritizuje byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.