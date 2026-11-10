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České dráhy se chystají na ledovku, do pohotovosti jdou dieselové lokomotivy

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Meteorologové vydali pro noc z úterý na středu a středeční dopoledne oranžovou výstrahu před silnou ledovkou, která má zasáhnout především Karlovarský kraj a části…
ledovka

ledovka

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 14:09

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