Česká reprezentantka Blanka Bartoňková se stala mistryní světa v silovém trojboji s podpůrným vybavením. Na šampionátu v Istanbulu ovládla kategorii do 57 kilogramů a celkovým součtem 577,5 kilogramu překonala vlastní světový rekord. Výkon je mimořádný i v jednoduchém přepočtu, protože v součtu tří disciplín zvedla více než desetinásobek své tělesné hmotnosti.
Jednatřicetiletá závodnice předvedla v dřepu 222,5 kilogramu, na benčpresu 150 kilogramů a v mrtvém tahu 205 kilogramů. Každá disciplína vyžaduje jinou techniku a rozložení sil. O výsledném pořadí rozhoduje součet nejlepších platných pokusů, nikoli jediný rekordní výkon. Bartoňková potvrdila formu, se kterou v předchozích dvou letech sbírala úspěchy na evropské úrovni.
Rozhodla vyrovnanost ve všech disciplínách
Pro čtenáře je podstatné, že šlo o kategorii s takzvaným podpůrným vybavením. Závodníci v ní využívají speciální dresy a bandáže, které odpovídají pravidlům daného odvětví. Výsledky proto nelze bez vysvětlení přímo srovnávat s rekordy v kategoriích bez tohoto vybavení. Bartoňková získala světový titul právě v této soutěžní podobě silového trojboje a podle zveřejněných informací jde o historické první české zlato v dané kategorii.
Sportovkyně ze Sokola Rosice po závodě ocenila práci svého týmu. Vedle hlavní zlaté medaile získala také ocenění za dílčí výsledky. Úspěch si následně připomněla výletem do historické Tróje, kam vyrazila i s medailemi. Pro Bartoňkovou to byl první titul mistryně světa, nikoli první velký výsledek v kariéře.
Další medaili přidal Ondřej Šíp
Český tým uspěl také mezi muži. Ondřej Šíp obsadil v kategorii do 120 kilogramů druhé místo součtem 1050 kilogramů a zlepšil národní rekord. Lepší byl pouze ukrajinský závodník Byčkov. Šíp vedle celkového stříbra získal i tři dílčí medaile, mimo jiné za vítězství v dřepu. Po třech juniorských světových titulech tak zaznamenal významný výsledek mezi dospělými.
Třetí český člen výpravy Tomáš Trněný skončil ve stejné váhové kategorii čtvrtý. Ačkoli na medaili těsně nedosáhl, česká trojice odjížděla z Istanbulu s dvěma celkovými medailemi a několika dalšími oceněními. Výsledky zároveň ukázaly, že český silový trojboj dokáže konkurovat na světové úrovni ve více váhových kategoriích.