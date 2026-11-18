Semifinále proti Elině Svitolinové trvalo krátce a skončilo jednoznačně, 2:6, 1:6. Nosková tak finále nehrála, ale finančně už měla hotovo. Pořadatelé jí za účast a dvě výhry ve skupině vyplatili 680 tisíc dolarů, tedy přibližně 15,1 milionu korun. Na účet ale tahle částka v plné výši nedorazí. Spočítali jsme, kolik si z ní nejspíš vezme americký a kalifornský berní úřad. Zbytek pak ještě ukrojí trenéři, fyzioterapeuti a cestování.
Za co přesně se platilo
Turnaj mistryň, letos pod názvem FAGE WTA Finals, uzavřel ženskou sezonu. Hrál se od 8. do 15. listopadu v Indian Wells Tennis Garden a pozvánku dostalo osm nejlepších singlistek roku. Nosková prošla skupinou s bilancí 2:1 a postoupila z prvního místa.
Odměny na tomto turnaji nefungují jako na běžném pavouku, kde se platí podle kola, ve kterém hráčka vypadne. Každá účastnice dostane startovné a za každou výhru ve skupině se připisuje prémie. Rozpis podle oficiálních podkladů WTA vypadá takto:
Položka Částka Startovné 4,89 mil. Kč 1. výhra ve skupině 5,11 mil. Kč 2. výhra ve skupině 5,11 mil. Kč Prohrané semifinále 0 Kč Celkem 15,1 mil. Kč
Za porážku v semifinále se nic nepřipisuje. Prémie 18,2 milionu korun náležela jen vítězce semifinále. Nosková od ní byla vzdálená jedno vítězné utkání, jenže proti rozjeté Svitolinové neměla šanci. Kromě peněz si připsala 400 bodů a v konečném žebříčku WTA poskočila na sedmé místo se 4 743 body.
Kolik jí zůstane po zdanění
Patnáct milionů je hrubá částka a tenis je v tomhle nemilosrdný. Hráčka platí daň tam, kde peníze vydělá. Federální úřad podle pravidel
IRS sráží zahraničním sportovcům standardně 30 procent. Kalifornie si podle místního daňového úřadu Franchise Tax Board u nerezidentů obvykle bere dalších 7 procent.
Orientační počty vypadají takto:
hrubá odměna: 15,1 mil. Kč federální srážka 30 %: zhruba 4,53 mil. Kč kalifornská srážka 7 %: zhruba 1,06 mil. Kč po srážkách: přibližně 9,5 milionu Kč
Konečná čísla se mohou lišit. Záleží na daňovém přiznání, na smlouvách o zamezení dvojího zdanění, na uznatelných nákladech i na tom, jak má Nosková nastavené podnikání. Konečné vyúčtování veřejně dostupné nebude. Po standardních srážkách ale může jít zhruba o třetinu méně, než slibuje šek.
Pak přijde na řadu tým. Trenér, kondiční trenér a fyzioterapeut jsou obvykle placeni ze sezonního rozpočtu a u úspěšných hráček často dostávají i podíl z výdělku. Podle nás je proto poctivé brát patnáct milionů jako hrubou tržbu malé firmy, ne jako výplatu jednoho člověka.
Siniaková brala polovinu, Muchová čtvrtinu
V Indian Wells hrály tři Češky. Dvě české singlistky se na Turnaji mistryň sešly poprvé od roku 2021, kdy tam nastoupily Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková.
Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou vyhrály čtyřhru, ve finále porazily italskou dvojici Erraniová a Paoliniová 6:4, 6:3. Titul s jednou porážkou ve skupině vynesl páru 675 tisíc dolarů. Ve čtyřhře se ale odměna vyplácí celému páru, takže na Siniakovou připadá přibližně 7,5 milionu korun. Za trofej tak dostala zhruba polovinu toho, co Nosková za semifinále. Siniaková si přesto odvezla něco, co se penězi měřit nedá: šestý titul sezony s Townsendovou, čtyřicátý deblový titul kariéry a rekordní šesté zakončení roku na čele deblového žebříčku.
Karolína Muchová skončila ve skupině bez výhry a po dvou zápasech odstoupila kvůli zažívacím potížím. Nahradila ji Diana Šnajderová. Podle souhrnu výdělků vychází Muchové přibližně 4 miliony korun, tedy čistě startovné bez prémie za výhru. V žebříčku skončila osmá, hned za Noskovou.
Vítězka brala pětinásobek a loni se platilo víc
Pro srovnání nahoru. Mirra Andrejevová prošla turnajem bez porážky, ve finále porazila Svitolinovou 7:5, 6:3 a vydělala zhruba 74,9 milionu korun. Je to téměř pětinásobek odměny Noskové. Svitolinová jako finalistka s jednou skupinovou porážkou brala asi 33,3 milionu.
A teď srovnání do minulosti. Loňský ročník v saúdském Rijádu měl podle
WTA rekordní dotaci kolem 344 milionů korun, letošní ročník v Indian Wells nabídl zhruba 222 milionů. Celkový balík klesl o 35,5 procenta. Neporažená šampionka loni brala přes 116 milionů korun, letos o více než 41 milionů méně.
Proč se turnaj stěhoval, WTA oficiálně nevysvětlila. Společné prohlášení se saúdskou federací uvádí jen to, že WTA požádala o přesun a strany se dohodly na ukončení spolupráce. Server Sports Business Journal s odkazem na zdroje z branže píše o snaze zajistit provozní jistotu a o napětí na Blízkém východě. Indian Wells je navíc jen mezistanice, od roku 2027 se Turnaj mistryň přesune do Charlotte v Severní Karolíně. Kdyby Nosková hrála stejný turnaj o rok dřív v Rijádu, odvezla by si podle nás citelně víc.
Ani největší výplata roku
Patnáct milionů vypadá jako vrchol sezony, ve skutečnosti je to dovětek. Nosková letos vyhrála Berlín a hlavně Wimbledon, kde šampionka brala přibližně 105,5 milionu korun. Podle profilu WTA má za rok 2026 na odměnách zhruba 184 milionů korun. Indian Wells z toho tvoří asi dvanáctinu.
Šek z Kalifornie tak ukazuje, jak vypadá životní sezona v číslech. Bonus, který by jiným hráčkám zachránil rok, je pro letošní Noskovou jen poslední položkou ve výpisu. A i z ní si jako první ukrojí americký stát.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný