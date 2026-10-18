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Česká pošta si za doručení důchodu v hotovosti účtuje 1 128 korun ročně. Vyplácení ale může být úplně zdarma

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Za výplatu starobního důchodu v hotovosti prostřednictvím České pošty strhává úřad poplatek 94 korun měsíčně. Výjimka platí jen pro nejstarší penze.
Pošta Partner.

Pošta Partner.

Zdroj: FOTO:Česká pošta, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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