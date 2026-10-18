Česká pošta si za doručení důchodu v hotovosti účtuje 1 128 korun ročně. Vyplácení ale může být úplně zdarma

Poplatek za doručení důchodu v hotovosti přes Českou poštu činí od 1. ledna 2026 přesně 94 korun měsíčně. Úřad tuto částku automaticky strhává z každé vyplácené splátky. Podle České správy sociálního zabezpečení ušetří klienti peníze bezplatným převodem na bankovní účet. Změna způsobu doručování probíhá pomocí formuláře.
Kolik stojí doručení peněz
Podle platných smluv platí lidé s hotovostní výplatou důchodu poplatek. Povinnost se týká příjemců využívajících služby České pošty. Nová výše úhrady platí od 1. ledna 2026. Česká správa sociálního zabezpečení strhává 94 korun za každou měsíční splátku.
Roční náklady na výplatu důchodu v hotovosti tak činí 1 128 korun. Peníze úředníci z dávky odečítají automaticky. Lidé s hotovostní výplatou mají termín doručení stanovený mezi 2. a 14. dnem v měsíci. Česká pošta nosí peníze výhradně v sudé dny.
Pravidla upravují postup i pro víkendy. Připadne-li splatnost důchodu na sobotu, dostane příjemce peníze v předcházející pracovní den. Pokud splatnost vychází na neděli, vyplatí pošta peníze v následující pracovní den. Přesuny výplatního dne nařizuje výhradně úřad.
Výjimka platí pro část seniorů
Někteří senioři poplatek neplatí. Náklady hradí lidé, kterým úřad přiznal důchod po 31. prosinci 2009. Povinnost se nevztahuje na penzisty se starším datem přiznání dávky.
Výjimku tvoří lidé s důchodem přiznaným před 1. lednem 2010. Nárok na alespoň jeden typ penze jim musí trvat nepřetržitě od 31. prosince 2009. Výdaje za doručení hradí přímo Česká správa sociálního zabezpečení.
Podmínky pro předání hotovosti
První splátku úřad vždy doručuje do místa bydliště a pošťák ji předává do vlastních rukou. Příjemce musí prokázat svoji totožnost. Občan České republiky předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Cizinci prokazují identitu dokladem o povolení k pobytu s fotografií a rodným číslem.
Peníze může převzít i manžel nebo manželka. Podmínkou je prokázání vztahu osobním dokladem. Oprávněný důchodce však smí předem svého partnera z převzetí písemně vyloučit.
Nevyzvednutá hotovost zůstává na ukládací poště nejdéle za tři po sobě jdoucí měsíce. Třetí měsíc trvá lhůta dvacet dnů. Poté Česká správa sociálního zabezpečení odesílá oznámení o zastavení výplaty. Peníze úřad uvolní až na základě písemné žádosti důchodce odeslané do Prahy.
Jak úřad převádí peníze na účet
Zasílání penze na účet probíhá bezplatně. Tato forma pomáhá například při náhlé hospitalizaci. Pro přechod na bezhotovostní výplatu žadatel vyplní tiskopis s názvem Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice. Česká správa sociálního zabezpečení dokument volně poskytuje.
Papírový dokument přijímá kterákoliv okresní správa. Formulář lze odeslat i elektronicky prostřednictvím ePortálu nebo datové schránky. Změna způsobu odesílání peněz ale neproběhne hned. Úřad výplatu převede nejpozději od třetího měsíce.
Penze chodí i na účet manžela
Příjemce si smí nechat posílat důchod na účet manžela nebo manželky. Pro tento krok slouží speciální tiskopis. Žádost musí v tomto případě podepsat oba partneři a banka musí dokument potvrdit.
Úřad ale nepošle peníze dětem. Pravidla vylučují běžné zasílání důchodu na účet jiných příbuzných včetně vnoučat. Zákon tuto možnost povoluje jen tehdy, pokud je daná osoba ustanovena opatrovníkem, zákonným zástupcem nebo zvláštním příjemcem.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, ceskaposta).