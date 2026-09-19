Česká Lípa má třikrát víc peněz než krajský Liberec, ten za dva roky proinvestoval dvě třetiny rezerv

Kdo by čekal, že krajské město bude mít na účtech nejvíc peněz, v Libereckém kraji by se mýlil. Podle analýzy portálu Obce v datech měla Česká Lípa na konci června k dispozici 1,33 miliardy korun, tedy třikrát více než samotný Liberec, který vykázal zůstatek pouhých 413 milionů korun. V přepočtu na obyvatele to pro Českou Lípu znamená 36 238 korun, zatímco krajské město na tom je desetkrát hůř.
Liberce se přitom výrazně promítají investice posledních let. Zůstatek na účtech klesl z 1,27 miliardy korun v červnu 2024 na letošních 413 milionů, jen za první pololetí tohoto roku město vyčerpalo 173 milionů korun. Loni Liberec zdvojnásobil kapitálové výdaje z 756 milionů na 1,23 miliardy korun a hospodařil s půlmiliardovým schodkem. K tomu splácí miliardový úvěr. Největší stavbou je rekonstrukce bazénu za více než 800 milionů korun.
Jan Havránek, ředitel projektu Obce v datech, situaci komentoval slovy, že „Liberecký kraj je příběh jednoho města." Liberec podle něj za dva roky spotřeboval dvě třetiny toho, co měl na účtech, zatímco zbytek kraje se chová podobně jako republika, tedy vesnice přidávají a drží víc než roční příjmy. Havránek zároveň upozornil, že loňský výkaz ukazuje na výrazný nárůst investic a otázkou zůstává, „s jakou rezervou vstupuje do dalších let."
Celkové zůstatky obcí v kraji meziročně klesly o 102 milionů korun na 8,32 miliardy korun.
V rámci kraje stojí za pozornost i Turnov, který byl loni na 24. místě celostátního žebříčku kvality života. Na účtech měl v polovině roku jen 25 milionů korun, tedy 0,04 ročních příjmů. V poměru k příjmům je to nejméně ze všech měst nad 10 000 obyvatel v celém Česku. Přesto do investic směřuje 29,4 procenta výdajů. Analýza Obce v datech přitom ukazuje, že s kvalitou života nesouvisí výše naspořených prostředků, ale to, kolik města dlouhodobě investují.
Česká Lípa naopak řadu let šetřila a investovala málo, situace se změnila až v posledních dvou volebních obdobích, kdy šly stamiliony do koupaliště, divadla, škol nebo Kounicova domu. V žebříčku kvality života je přesto na 194. místě ze 206 hodnocených měst. Do investic směřuje 25,9 procenta výdajů, těsně nad celostátním průměrem. Liberec v letech 2021 až 2025 investoval dlouhodobě podprůměrně, konkrétně 21,1 procenta výdajů.
Zdroj: autorský text / ČTK