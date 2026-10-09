Česká judistka Zachová vybojovala bronz na MS. Předtím musela zvládnout tři zápasy za jedinou hodinu

Byla středa 7. října 2026 a olomoucká judistka měla za sebou čtvrtfinálovou porážku, po které se medaile mohla rozplynout. Místo toho ji čekal rychlý sled zápasů. Podle ČTK absolvovala v závěru úvodního bloku tři zápasy během jediné hodiny. Večer pak zvládla i čtvrtý, nejdůležitější: proti Maďarce Anně Krizové dvakrát vedla, dvakrát přišla o náskok a rozhodla až v prodloužení. Zachová tak získala první světovou medaili kariéry a jako první česká žena od Michaely Vernerové přivezla cenný kov ze seniorského mistrovství světa. Čekání trvalo 27 let.
Hodina, ve které se lámal turnaj
Tři zápasy za hodinu nezpůsobila chyba v rozpisu, ale formát turnaje. Mistrovství světa používá systém takzvaných čtvrtfinálových oprav. Kdo prohraje ve čtvrtfinále, nevypadává, ale jde do opravného souboje. Jeho vítězka pak bojuje o bronz s poraženou semifinalistkou z druhé poloviny pavouku. Program se tak ke konci dne zhušťuje a závodnice, která projde čtvrtfinále i opravami, má mezi zápasy minimum času.
ČTK konkrétní trojici zápasů nevyjmenovává. Z chronologie pavouku jsme ji ale zrekonstruovali takto:
- Osmifinále proti Francouzce Manon Deketerové: výhra na ippon technikou sode-tsurikomi-goshi.
- Čtvrtfinále proti Nizozemce Joanne van Lieshoutové: porážka na yuko po jediném zaváhání.
- Oprava proti Mongolce Ganchajč Boldové: výhra na yuko, opět po sode-tsurikomi-goshi, a postup do boje o bronz.
Rekonstrukce dává sportovní smysl. Zachová během necelé hodiny poslala soupeřku k zemi na čisté vítězství, inkasovala jedinou porážku turnaje a hned se musela psychicky sebrat. Jak sama přiznala Radiožurnálu Sport, ve čtvrtfinále „zaspala“ a Van Lieshoutová svou akci dobře trefila. O pár desítek minut později šla na tatami znovu, zabrala stejnou technikou jako v osmifinále a v opravách uspěla.
Jak Zachová mezi zápasy regenerovala, se nám dohledat nepodařilo. Obecný obrázek je ale známý. Studie publikovaná v časopise Frontiers in Physiology uvádí, že judisté mají na oficiálních turnajích mezi zápasy často jen 10 až 15 minut pauzy a opakované souboje snižují sílu úchopu i celkový výkon. Mezinárodní judistická federace (IJF) popisuje rozcvičovací halu jako místo, kde se během těch minut stihne odpočinek, doplnění tekutin, porada s trenérem a sledování, kdy se jde znovu na tatami. V judu, kde o všem rozhoduje úchop, je unavené předloktí velký problém.
Bronz, který se dvakrát vymkl z rukou
Kdo čekal v boji o medaili jasnou favoritku, podcenil soupeřku. Anna Krizová přijela do Baku jako 54. závodnice světového žebříčku, ale prožívala turnaj života. Ve stejný den vyřadila Clarisse Agbegnenouovou, olympijskou vítězku a šestinásobnou mistryni světa. Zachová tedy nestála proti outsiderce, ale proti judistce, která právě sundala jednu z největších legend váhy.
Duel se podle popisu Českého svazu juda i IJF přeléval jako málokterý zápas o medaili. Zachová skórovala technikou tani-otoshi na waza-ari, Krizová srovnala. Češka šla znovu do vedení po o-soto-gari na yuko, Maďarka opět vyrovnala. Základní čas skončil nerozhodně a zápas pokračoval v golden score, tedy prodloužení, kde rozhoduje první bodovaná akce.
Rozhodl protiútok. Zachová zachytila nástup soupeřky a zakončila hodem ura-nage. Dvakrát ztracené vedení by mnohé závodnice zlomilo. Ji ne.
„Ještě mi to úplně stoprocentně nedochází,“ řekla po zápase podle ČTK. K samotnému bronzovému duelu dodala, že v něm byly lepší i horší chvíle, ale je ráda, že ho nakonec strhla na svou stranu.
Kategorii vyhrála Japonka Haruka Kadžuová, která ve finále porazila Izraelku Kerem Primovou. Druhý bronz bere Mongolka Enchrijlen Lchagvatogó. Van Lieshoutová, jediná přemožitelka Zachové, skončila nakonec pátá. Podrobný průběh celé kategorie zachycuje oficiální zpráva IJF.
Z evropské šampionky světovou medailistkou
Celá cesta Zachové turnajem vypadala takto:
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|1. kolo
|Lea Wyssová (Švýcarsko)
|výhra na ippon
|2. kolo
|Laura Vázquez Fernándezová (Španělsko)
|výhra na ippon
|Osmifinále
|Manon Deketerová (Francie)
|výhra na ippon
|Čtvrtfinále
|Joanne van Lieshoutová (Nizozemsko)
|porážka na yuko
|Oprava
|Ganchajč Boldová (Mongolsko)
|výhra na yuko
|O bronz
|Anna Krizová (Maďarsko)
|výhra v golden score
Tři vítězství na ippon v úvodu ukazují, že Zachová do turnaje nevstupovala opatrně. IJF zařadila její dopolední ippon mezi výrazné momenty dne a už tehdy psala, že dvojnásobná mistryně Evropy útočí na první seniorskou světovou medaili.
Právě tady je podle nás jádro celého úspěchu. Zachová měla doma dva evropské tituly z let 2024 a 2025 a v roce 2025 i třetí místa z Grand Prix v Horním Rakousku a z prestižního Grand Slamu v Tokiu. Na mistrovstvích světa ale zatím narážela. Maximem bylo sedmé místo z Taškentu 2022, v letech 2024 a 2025 se do elitní sedmičky nedostala. Do Baku jela jako 19. žena světového žebříčku, ne jako jasná kandidátka na medaili.
A kategorie jí nic nedarovala. Do váhy do 63 kg se přihlásilo 48 závodnic a reprezentační trenér ji už před šampionátem označoval za jednu z nejnabitějších ženských vah. Zachová prošla celým světovým pavoukem, ustála porážku a dvě vyrovnání v klíčovém zápase. Nálepku evropské specialistky tím podle nás definitivně odložila.
Body, které míří k Los Angeles
Bronz má i tvrdou kvalifikační hodnotu. Šampionát v Baku spadá do olympijské kvalifikace na hry v Los Angeles 2028, která běží od 15. června 2026 do 12. června 2028. Podle bodovací tabulky IJF přináší třetí místo na mistrovství světa 1 000 bodů do světového žebříčku. To je dvojnásobek bronzu z Grand Slamu a víc než titul z mistrovství Evropy.
Před Baku měla Zachová v žebříčku 1 988 bodů, bronz tak její konto výrazně navýší. Přesné nové pořadí bude jasné až po oficiální aktualizaci žebříčku. Podle kvalifikačního systému IJF postupuje přímo na olympiádu 17 nejvýše postavených žen v každé váze, s limitem jedné závodnice na zemi. Zachová si tak vytvořila solidní náskok hned na začátku dvouletého maratonu.
Pro srovnání: Tereza Bodnárová skončila na stejném šampionátu dělená devátá ve váze do 52 kg a připsala si 320 bodů. Gefest Karimov vypadl v kategorii do 73 kg v úvodním kole. K 7. říjnu byla Zachová nejúspěšnější českou závodnicí výpravy, na start teprve čekali Jaromír Kopecký s Davidem Klammertem v kategorii do 90 kg a Lukáš Krpálek, který měl do turnaje vstoupit 10. října v nejtěžší váze.
Další turnaj už je na obzoru. V databázi IJF figuruje Zachová u Grand Slamu v Abú Zabí, který se koná od 29. do 31. října 2026. Potvrzení startu od českého týmu zatím chybí.
V roce 1999 přivezla Michaela Vernerová bronz z Birminghamu a české ženské judo pak na další světovou medaili čekalo celou generaci. Zachová ji vybojovala ve chvíli, kdy po čtvrtfinále měla všechny důvody se složit. Rozhodla nakonec jediná akce v prodloužení.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta