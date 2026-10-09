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Česká judistka Zachová vybojovala bronz na MS. Předtím musela zvládnout tři zápasy za jedinou hodinu

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Renata Zachová vybojovala v Baku bronz ve váze do 63 kg. Česká judistka naposledy stála na stupních seniorského MS v roce 1999.
Česká judistka Zachová vybojovala bronz na MS. Předtím musela zvládnout tři zápasy za jedinou hodinu

Česká judistka Zachová vybojovala bronz na MS. Předtím musela zvládnout tři zápasy za jedinou hodinu

Zdroj: České judo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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