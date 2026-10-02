Česká jídla se dostala na žebříček nejhorších pokrmů světa. My je máme rádi a jinde se jim smějí

Rohlík s pomazánkovým máslem ke svačině, talíř horké polévky uvařené ze včerejšího chleba a k odpolednímu čaji křupavý lázeňský suchar. Pro spoustu Čechů jsou to chutě z dětství, nad kterými nikdo doma nepozvedne obočí. Hodnotitelé z celého světa na ně ale mají úplně jiný názor a všechna tři jídla zařadili mezi sto nejhůře hodnocených pokrmů planety.
Pomazánkové máslo se drží na okraji žebříčku
Seznam sestavuje TasteAtlas, online atlas tradičních jídel, ze známek od svých návštěvníků a naposledy ho přepočítal 16. září 2026. Z českých zástupců v něm dopadla nejlépe pomazánka, kterou databáze vede jako máslovou pomazánku. S průměrem 2,5 bodu z pěti obsadila 92. místo.
My ji známe jako pomazánkové máslo, přestože se pod tímto názvem prodávat nesmí. Soudní dvůr EU v roce 2012 rozhodl, že kvůli nízkému obsahu mléčného tuku nejde o máslo, a výrobci ji proto přejmenovali na tradiční pomazánkové. Vzniká ze zakysané smetany a sušeného mléka a vyrábí se od roku 1977. Vymyslela ji tehdy liberecká mlékárna, protože na klasické máslo nebyl dostatek tuku.
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Hůř dopadl karlovarský suchar, kterému známka 2,4 vynesla 53. příčku. Do těsta se přidává voda z karlovarských pramenů a jeho název je od roku 2007 v EU zapsaný jako chráněné zeměpisné označení. Pod jeho jménem se tak smí prodávat jen pečivo z tohoto kraje.
Na pultech najdete speciální i dietní variantu. V lázních se suchar podával jako lehce stravitelné pečivo, které se hodilo k dietnímu jídelníčku pacientů. Chutná ale v podstatě jako dobře propečený chléb, takže kdo od něj čeká sladkou sušenku, bývá zklamaný.
Karlovarský suchar se peče s vodou z místních pramenů a v žebříčku TasteAtlasu mu patří 53. místo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Z českých jídel skončila nejhůř polévka ze starého chleba
Chlebová polévka dostala průměr 2,3 bodu, což jí vyneslo 45. místo.
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Její historie přitom dává smysl. Okoralý chléb se v chudších rodinách nevyhazoval a končil v hrnci s vodou, cibulí a kořením. Co dalšího do polévky přibylo, záviselo na tom, co měla domácnost zrovna po ruce. Kdo ji nikdy nejedl a zná jen popis, ten si pod polévkou ze starého pečiva sotva představí něco lákavého.
Proti minulé verzi dvě jídla klesla
Na konci roku 2025 vyšla předchozí verze žebříčku a čísla v ní vypadala jinak. Polévka tehdy zaujímala 51. místo, suchar 61. a pomazánka 82. Polévka a suchar se tedy od té doby posunuly blíž ke dnu, zatímco pomazánka si o deset příček polepšila.
Jídlo Pořadí po aktualizaci 16. 9. 2026 Průměrná známka (z 5 bodů) Pořadí na konci roku 2025 Vývoj Chlebová polévka 45. 2,3 51. posun blíž ke dnu Karlovarský suchar 53. 2,4 61. posun blíž ke dnu Pomazánkové máslo 92. 2,5 82. polepšení o 10 příček Přečtěte si také: Ani bylinkový čaj, ani horká čokoláda. Na podzim teď Češi pijí 1 kořeněný nápoj z jablečného moštu, který zahřeje celé tělo
Pořadí vychází ze známek, které jídlům dávají uživatelé portálu. Podle provozovatele jeho systém rozpoznává skutečné lidi a nezapočítává hlasy robotů ani hodnocení motivovaná vlasteneckou hrdostí, takže domácí fanoušci polévku z propadliště nevytáhnou. Portál přitom výsledky za definitivní nepokládá a hlavní smysl žebříčku vidí v tom, že lidi naláká ochutnat speciality, které ještě neznají.
Poslední příčky patří Švédsku a Islandu
Pro představu, v jaké společnosti se česká jídla ocitla: nejhorší hodnocení z celého žebříčku má Pizza Vulkanen ze švédského Piteå, která dostala průměr 1,6 bodu. Vymyslel ji tamní šéfkuchař jako jídlo pro více strávníků, a tak se na jednom těstě potkává sýr, šunka, slanina i hovězí a uprostřed se vrší hranolky. Druhou nejhorší známku, 1,7 bodu, dostala islandská ovčí hlava svið, kterou kuchaři před vařením opalují nad ohněm. Vedle takových kousků působí rohlík s pomazánkou docela nevinně.
Zdroje: https://www.tasteatlas.com/worst-rated-dishes-in-the-world, https://www.e15.cz/byznys/ostatni/cesko-prohralo-spor-s-bruselem-o-nazev-pomazankove-maslo-1188248, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-karlovarsky-suchar-sice-chrani-eu-ale-vyrobce-zkrachoval-40168291, https://cnn.iprima.cz/zebricek-nejhorsich-jidel-sveta-chlebova-polevka-si-polepsila-vevodi-skandinavske-pokrmy-500678, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/nejhorsi-jidla-sveta-taste-atlas-ceska-kuchyne, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/nejhorsi-jidlo-sveta-karlovarsky-suchar/, https://www.tasteatlas.com/karlovarsky-suchar, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48573-tasteatlas-nejhure-hodnocena-jidla-na-svete