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Česká jídla se dostala na žebříček nejhorších pokrmů světa. My je máme rádi a jinde se jim smějí

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Rohlík s pomazánkovým máslem ke svačině, talíř horké polévky uvařené ze včerejšího chleba a k odpolednímu čaji křupavý lázeňský suchar. Pro spoustu Čechů jsou to chutě z dětství, nad kterými nikdo doma nepozvedne obočí. Hodnotitelé z celého světa na ně ale mají úplně jiný názor a všechna tři jídla zařadili mezi sto nejhůře hodnocených pokrmů […]
Česká jídla se dostala na žebříček nejhorších pokrmů světa. My je máme rádi a jinde se jim smějí

Česká jídla se dostala na žebříček nejhorších pokrmů světa. My je máme rádi a jinde se jim smějí

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:28

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