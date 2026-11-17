Česká profesionální golfistka Sára Kousková získala jako první Češka ocenění pro hráčku měsíce na Ladies European Tour. V říjnové anketě obdržela téměř polovinu hlasů fanoušků a navázala na výrazné výsledky ze závěrečné části sezony. Během asijské série skončila druhá v Koreji, dělená čtvrtá v Indii a devátá v Číně, což ji vyneslo na sedmé místo průběžného pořadí evropského okruhu.
Největší pozornost si získala finálovým kolem na Aramco Korea Championship. Hřiště obešla na 63 ran, tedy devět pod par, čímž vytvořila rekord hřiště. Za celý turnaj dosáhla skóre šestnáct ran pod par a skončila druhá. Zisk významného ocenění proto nesouvisí s jediným povedeným turnajem, ale s dlouhodobější výkonností během několika náročných soutěžních týdnů.
Lepší patování a trpělivější hra
Kousková při hodnocení výsledků vysvětlila, že se změnil především její přístup k rozhodování na hřišti. Dříve se snažila útočit téměř za každou cenu, nyní více zohledňuje situaci a používá své nejsilnější stránky. Zlepšila také patování ze vzdálenosti přibližně dvou až šesti metrů, které jí v minulosti přinášelo zbytečný tlak. V Koreji se jí podle vlastního hodnocení podařilo udržet koncentraci po celé závěrečné kolo.
Další turnaje ovšem absolvovala se zdravotními komplikacemi. V Indii ji omezovalo nachlazení, později se přidaly potíže se zády. Kvůli regeneraci vynechala start na Tchaj-wanu, přesto následně dokázala v Číně skončit mezi nejlepší desítkou. Její tým zdůrazňuje, že odpočinek a správné plánování programu jsou při cestování mezi kontinenty stejně důležité jako samotný trénink.
Ve hře je také americký okruh
Úspěšná sezona otevřela Kouskové další možnost. Díky umístění v první desítce Order of Merit získala přímý postup do závěrečné fáze kvalifikace LPGA Q-Series v americké Alabamě. Účast neznamená, že už má pro příští sezonu zajištěnou kartu na LPGA. Rozhodnout má až výsledek kvalifikace a následné posouzení celého soutěžního programu.
Vedle americké kvalifikace počítá také se závěrečným turnajem evropské série ve Španělsku. Obě akce na sebe časově těsně navazují, takže bude důležité zvládnout cestování i změnu časového pásma. Sedmé místo v evropském pořadí přitom může být významné také kvůli účasti na jednom z nejprestižnějších turnajů následující sezony. O konkrétním programu rozhodne tým až podle dalších výsledků.