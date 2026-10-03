Česká aplikace vám řekne na minutu přesně, kdy začne pršet. Je zdarma a funguje lépe než globální konkurence

Představte si, že stojíte na zastávce, koukáte na oblohu a řešíte jedinou věc: stihnu dojít domů, nebo zmoknu? Přesně na tuhle situaci cílí česká aplikace od firmy IFYS, která provozuje portál Meteocentrum.cz. Její klíčová funkce, minutová předpověď srážek pro nejbližší hodinu, kombinuje radarová data Českého hydrometeorologického ústavu s vlastním nowcastingovým modelem postaveným na neuronových sítích. Výsledkem je předpověď, která neříká jen „odpoledne bude pršet“, ale ukazuje, zda by déšť měl dorazit za osm, dvacet dva nebo čtyřicet minut. Aplikace je dostupná zdarma na Google Play i v App Storu, na Androidu ji stáhlo přes sto tisíc lidí a na iOS má hodnocení 4,6 z 5.
Co znamená „na minutu přesně“ a kde jsou limity
Formulace zní lákavě, ale je fér ji přeložit do reality. Meteocentrum pracuje s radarovými snímky ČHMÚ, které se obnovují každých pět minut. Nad nimi běží vlastní nowcastingový model, jehož minutová vrstva se aktualizuje po deseti minutách. Výstupem je odhad intenzity srážek pro každou minutu následující hodiny, nikoli garance, že první kapka spadne přesně v 15:37.
Sami vývojáři v podmínkách služby Meteosource uvádějí, že odchylkám mezi předpovědí a skutečným počasím se nelze vyhnout. Pro praktické rozhodování typu „vyběhnu teď, nebo počkám dvacet minut“ je ale takový odhad výrazně užitečnější než klasická hodinová předpověď. A právě v tom spočívá hlavní přidaná hodnota.
Proč má navrch nad globální konkurencí, a kde ne
AccuWeather má MinuteCast na 120 minut dopředu. Google Weather nabízí nowcast až na 12 hodin. Windy spustilo radarový nowcasting na hodinu dopředu. Říct, že globální aplikace nic podobného neumějí, by byla nepravda. Rozdíl je v tom, jak Meteocentrum pracuje s lokálními daty a českým terénem.
Technologický stack podle oficiální dokumentace Forecasts.cloud vypadá takto:
- 40+ meteorologických modelů (globálních i regionálních), které AI vrstva kombinuje podle toho, který model se pro danou situaci a lokalitu historicky osvědčil nejlépe.
- Rozlišení 90 metrů s 3D orografií: model počítá s kopci, údolími a závětrnými stranami. V členité české krajině to může znamenat rozdíl oproti globálním modelům, které pracují s rozlišením v řádu kilometrů.
- Více než 600 meteostanic v ČR, jejichž měření v reálném čase pomáhají korigovat předpověď pro konkrétní místo.
- Nowcasting, který nejde jen extrapolací: zatímco třeba Windy popisuje svůj radarový model jako výpočet optickým tokem, tedy odhad, kam se srážky posunou, Meteocentrum uvádí, že jeho neuronová síť predikuje také vznik a zánik srážkových buněk.
Nezávislý benchmark, který by číselně prokázal převahu nad AccuWeather nebo Google Weather, veřejně neexistuje. Nejsilnější argument Meteocentra proto není univerzální přesnost ve všech typech předpovědi, ale krátkodobé srážky v českém terénu. Právě tam může být kombinace lokálních dat, vysokého rozlišení a AI korekcí zajímavou výhodou oproti globálním službám.
Co je zdarma a co stojí peníze
Instalaci a základní používání neplatíte. Bezplatná verze obsahuje minutovou předpověď srážek, radar, aktuální počasí, desetidenní výhled, hodinovou předpověď na sedm dní, výstrahy i upozornění na blížící se déšť. Obsahuje ale reklamy.
Premium předplatné stojí 39 Kč měsíčně nebo 399 Kč ročně a přidává:
- podrobnou animovanou mapu
- nejnovější modely a aktualizace po 10 minutách
- pokročilé widgety a další upozornění
- režim bez reklam
Podle nás pro běžného uživatele, který chce vědět, jestli si vzít deštník, bohatě stačí bezplatná verze. Premium dává větší smysl lidem, kteří radar otevírají denně, cyklistům, běžcům, zahradníkům nebo komukoli, kdo plánuje venkovní aktivity a chce mít widget přímo na ploše telefonu.
Jak si to stojí vedle aplikace ČHMÚ
Českou alternativou není jen zahraniční konkurence. ČHMÚ provozuje vlastní aplikaci Počasí ČHMÚ, která je kompletně zdarma, bez reklam a bez nákupů v aplikaci. Zobrazuje radar po pěti minutách, výstrahy, data o ovzduší i vodních tocích. Jde o oficiální státní servis.
Meteocentrum je naproti tomu komerční produkt, který vsadil na jinou kartu: hyperlokální přesnost, minutové srážky a AI multimodel. ČHMÚ poskytuje oficiální meteorologická data a Meteocentrum nad nimi staví vlastní predikční vrstvu. Obě aplikace se tak spíš doplňují, než aby si přímo konkurovaly, a obě jsou české.
Funguje to i mimo Prahu?
Aplikace je určená pro libovolnou lokalitu a pracuje s GPS souřadnicemi. Rozlišení 90 metrů a 3D orografie znamenají, že model dokáže zohlednit i rozdíly způsobené terénem, například mezi návětrnou a závětrnou stranou kopce. Zároveň ale platí, že korekce podle měření stanic mohou být přesnější tam, kde jsou k dispozici hustší a kvalitní lokální data. Na Šumavě nebo v Krkonoších aplikace fungovat bude, ale veřejně dostupná data nepotvrzují, že přesnost je tam identická jako v Praze nebo Brně.
Pro většinu českých uživatelů může být Počasí a radar Meteocentrum praktickou odpovědí na otázku, kterou si klademe několikrát týdně. Ne jestli bude pršet. Ale kdy by měl déšť dorazit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman