Česká aplikace vám řekne na minutu přesně, kdy začne pršet. Je zdarma a funguje lépe než globální konkurence

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Aplikace Počasí a radar Meteocentrum nabízí minutovou předpověď srážek na nejbližší hodinu. Stahuje se zdarma a staví na jiné technologii.
Aplikace Počasí Meteocentrum

Aplikace Počasí Meteocentrum

Zdroj: Meteocentrum
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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