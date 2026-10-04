Česká aplikace Meteocentrum hlídá déšť po minutách a je zdarma. Globálním rivalům konkuruje rozlišením 90 metrů

Aplikaci vyvíjí firma IFYS, která provozuje portál Meteocentrum.cz. Minutová předpověď srážek vychází z radarových snímků Českého hydrometeorologického ústavu. Ty zpracovává vlastní nowcastingový model, tedy model krátkodobé předpovědi postavený na neuronových sítích. Aplikaci najdete v Google Play i v App Storu. Na Androidu ji stáhlo přes sto tisíc lidí, takže si už našla široké publikum. Na iOS má hodnocení 4,6 z 5.
Kapka přesně v 15:37? Co minutová předpověď doopravdy slibuje
Vstupem jsou radarové snímky ČHMÚ, které se obnovují každých pět minut. Minutovou vrstvu přepočítává nowcastingový model po deseti minutách. Výpočet na displeji tak může být až deset minut starý, a to u předpovědi, jejíž celý horizont je jedna hodina.
Výsledkem je odhad, jak silně bude pršet v každé minutě příští hodiny. Odhad neříká, že první kapka dopadne přesně v 15:37, jen kdy přibližně déšť dorazí. I tak je užitečnější než hodinová předpověď, když se rozhodujete, jestli vyrazit hned, nebo ještě dvacet minut počkat pod střechou.
Vývojáři sami v podmínkách služby Meteosource uvádějí, že odchylkám mezi předpovědí a skutečným počasím se vyhnout nelze.
AccuWeather hlídá déšť 120 minut dopředu, Meteocentrum jen hodinu
Funkce MinuteCast od AccuWeather počítá srážky na 120 minut dopředu. Google Weather nabízí nowcast až na 12 hodin a Windy spustilo radarový nowcasting na hodinu. Délkou výhledu tedy Meteocentrum nevyniká. Stejně daleko vidí Windy a AccuWeather dvakrát dál.
Výrobce zdůrazňuje hlavně odlišný způsob výpočtu. Windy svůj radarový model popisuje jako optický tok, tedy odhad, kam se už existující srážky posunou. Neuronová síť Meteocentra má podle výrobce předpovídat i vznik a zánik srážkových buněk.
Nezávislé srovnání, které by změřilo přesnost Meteocentra proti AccuWeather nebo Google Weather, veřejně dostupné není. Tvrzení o lepší předpovědi, než jakou dávají globální služby, se tak zatím opírá jen o popis technologie od samotného výrobce.
S rozlišením 90 metrů počítá model i se závětrnou stranou kopce
Technickou dokumentaci zveřejňuje služba Forecasts.cloud. Podle ní aplikace pracuje s více než 40 meteorologickými modely, globálními i regionálními. Vrstva umělé inteligence je kombinuje podle toho, který z nich se v dané situaci a lokalitě historicky osvědčil nejlépe, takže výsledek nezávisí na jediném modelu.
Nejsilnějším technickým argumentem je rozlišení 90 metrů doplněné 3D orografií. Model tak bere v úvahu kopce, údolí i závětrné strany. Globální modely pracují s rozlišením v řádu kilometrů, a už jeden kilometr je víc než desetkrát hrubší krok. V členité české krajině to může být znát. Předpověď pro konkrétní místo navíc průběžně opravují měření z více než 600 meteostanic v Česku.
Tyto korekce ale mohou být přesnější tam, kde je stanic víc a jejich data jsou kvalitní. Aplikace funguje pro libovolné místo podle GPS souřadnic, tedy i na Šumavě nebo v Krkonoších. Veřejně dostupná data však nepotvrzují, že je tam stejně přesná jako v Praze nebo v Brně.
Za 39 korun měsíčně zmizí reklamy. Co dalšího Premium přidá
Bezplatná verze nabízí minutovou předpověď srážek, radar, aktuální počasí, výstrahy a upozornění na blížící se déšť. Přidává i desetidenní výhled a hodinovou předpověď na sedm dní. Platíte za ni tím, že se v ní zobrazují reklamy. Komu stačí vědět, jestli si vzít deštník, nemá důvod platit.
Premium předplatné stojí 39 Kč měsíčně nebo 399 Kč ročně. Dvanáct měsíčních plateb vyjde na 468 Kč, roční předplatné tedy ušetří 69 Kč. Za to dostanete podrobnou animovanou mapu, nejnovější modely, pokročilé widgety, další typy upozornění a aplikaci bez reklam. Nejvíc z toho vytěží ti, kdo radar otevírají denně, třeba cyklisté, běžci nebo zahrádkáři, kteří chtějí mít widget přímo na ploše telefonu.
V nabídce Premium figurují i aktualizace po deseti minutách. Výrobce přitom stejný interval uvádí obecně u minutové vrstvy předpovědi. Jak často se data obnovují v bezplatné verzi, z dostupných podkladů nevyplývá.
Státní aplikace ČHMÚ nemá reklamy ani placené funkce
Českou alternativu nabízí i stát. Aplikace Počasí ČHMÚ je celá zdarma, nezobrazuje reklamy a nemá nákupy v aplikaci. Jde o oficiální službu Českého hydrometeorologického ústavu, tedy instituce, jejíž radarová data využívá i Meteocentrum.
Obě aplikace se proto spíš doplňují. ČHMÚ poskytuje oficiální meteorologická data a Meteocentrum nad nimi staví vlastní předpověď s minutovými srážkami a kombinací desítek modelů. Státní aplikace zobrazuje radar obnovovaný po pěti minutách, výstrahy a data o ovzduší i o vodních tocích.