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Česká aplikace Meteocentrum hlídá déšť po minutách a je zdarma. Globálním rivalům konkuruje rozlišením 90 metrů

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Běžná předpověď vám řekne, že odpoledne zaprší. Česká aplikace Počasí a radar Meteocentrum počítá, za kolik minut déšť dorazí na místo, kde právě stojíte. Vysvětlujeme, z čeho ten odhad vzniká, v čem se liší od AccuWeather či Googlu a za co si aplikace nechá zaplatit.
Česká aplikace Meteocentrum hlídá déšť po minutách a je zdarma. Globálním rivalům konkuruje rozlišením 90 metrů

Česká aplikace Meteocentrum hlídá déšť po minutách a je zdarma. Globálním rivalům konkuruje rozlišením 90 metrů

Zdroj: Foto: Timothy A. Gonsalves - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 18:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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