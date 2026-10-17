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Češi vytrhávají kuchyňské dřezy. Nový trend je mnohem hezčí, bezúdržbový a šetří peníze

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Voda se v tenkém, plochém proudu překlopí přes hranu dřezu jako malý vodopád. Vedle ní tiše svítí displej, který nepotřebuje zásuvku ani baterii. Na videu vypadá všechno dokonale hladce a čistě. Jenže kuchyň není natáčecí studio.
Češi vytrhávají kuchyňské dřezy. Nový trend je mnohem hezčí, bezúdržbový a šetří peníze

Češi vytrhávají kuchyňské dřezy. Nový trend je mnohem hezčí, bezúdržbový a šetří peníze

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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