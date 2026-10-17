Češi vytrhávají kuchyňské dřezy. Nový trend je mnohem hezčí, bezúdržbový a šetří peníze

Co všechno má takový dřez umět
Multifunkční nerezový dřez láká na řadu vychytávek. Tloušťka plechu je podle nabídek 1,2 až 3 mm a materiál bývá třídy SUS304. Povrch často nabízí úpravu PVD nebo nano-lakování.
K výbavě patří horizontální vodopádová tryska a oplachovač sklenic s vysokým tlakem. Po kolejnicích se posouvá cedník i krájecí prkénko. Největším lákadlem je svíticí ukazatel teploty, který pohání malá turbína uvnitř, roztáčená samotným proudem vody.
Marketing slibuje téměř bezúdržbový provoz a automatickou úsporu vody. Zaznívají i tvrzení, že lidé kvůli takovým dřezům masově vyhazují ty dosavadní. Realita domácího provozu je ale střízlivější.
Dánský trend, který obletěl internet
Videa multifunkčního dřezu se začala šířit i díky propagaci na dánském portálu Dagens.dk, kterou zajistil autor Rasmus Frøkjær Kristensen. Právě tam se tento typ dřezu představoval jako multifunkční nerezová kráska budoucnosti. Z internetových videí si ho oblíbili lidé, kteří hledají v kuchyni efektní design i praktické vychytávky.
Teprve po koupi přichází otázka, co s ním udělá voda z českého kohoutku a česká touha po dokonalém úklidu. Nano-vrstva ani PVD povlak totiž nesnesou drátěnky ani agresivní kyselé čističe. V oblastech s tvrdou vodou se navíc jemné trysky a drážky pro posuvné příslušenství snadno zanášejí vodním kamenem.
Také sliby o úspoře až 15 litrů vody za večer je třeba brát s rezervou. Široký plošný proud nemá úsporný perlátor, a okamžitá spotřeba tak může být vyšší než u běžné pákové baterie. Šetrnost záleží hlavně na návycích uživatele.
Modelová situace: z vodopádu křivý střik
Vezměme běžnou domácnost, která si dřez objedná z internetového dovozu a nainstaluje ho v oblasti s vodou nad 12 °dH. První týdny funguje krájení nad dřezem i oplachovač sklenic bez problémů. Rodina si užívá nový komfort.
Po třech měsících se v jemných otvorech lišty usadí vodní kámen a voda začne stříkat mimo vanu. Odvápňovač může tmavou nano-vrstvu poškodit. Mikroturbína se navíc může zanést minerály a displej po několika měsících zhasne.
Co říkají odborníci
Podle instalatérů a projektantů kuchyní pracovní dřezy s posuvným příslušenstvím skvěle šetří místo na lince. Levnější dovozové verze s vodopádem ale často nemají standardizované náhradní kartuše. Tlačítka mívají kratší životnost a přepady nebývají dimenzované na plný průtok vodopádu.
Montáž je navíc náročnější než u běžného dřezu. Je třeba zapojit sifon s přípojkami pro tlakový oplachovač, ovládací panel, odpad z vodopádu i případnou filtraci. Neodborná instalace zvyšuje riziko netěsností.
Jak poznat, že se vám takový dřez vyplatí
- Změřte tvrdost vody a zvažte změkčovač na vstupu do domu.
- Ptejte se prodejce na dostupnost náhradních dílů, hlavně kartuší a panelu.
- Ověřte, zda přepad zvládne plný průtok vodopádu.
- Počítejte s šetrným čištěním bez drátěnek a kyselin.
- Instalaci svěřte zkušenému instalatérovi.
Efektní funkce tedy mohou potěšit, ale bez péče a kvalitní vody se designový sen snadno promění v pramen starostí.
Zdroje článku: dagens.dk, bigbath.com.my, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková