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Češi vyrazí na dálnici a na jednu drobnost si vzpomenou až příliš pozdě. Pokuta může dosáhnout 20 000 Kč

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Stačí naložit auto, zadat trasu do navigace a vyrazit. Pokud ale řidič najede na zpoplatněný úsek bez platné elektronické dálniční známky, může se z běžné cesty stát poměrně drahá záležitost. Kontroly přitom probíhají elektronicky a spoléhat na to, že si auta bez známky nikdo nevšimne, se nemusí vyplatit.
Češi vyrazí na dálnici a na jednu drobnost si vzpomenou až příliš pozdě. Pokuta může dosáhnout 20 000 Kč

Češi vyrazí na dálnici a na jednu drobnost si vzpomenou až příliš pozdě. Pokuta může dosáhnout 20 000 Kč

Zdroj: Deposiphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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