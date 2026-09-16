Češi vyrazí na dálnici a na jednu drobnost si vzpomenou až příliš pozdě. Pokuta může dosáhnout 20 000 Kč

Před delší cestou lidé obvykle kontrolují palivo, zavazadla nebo technický stav auta. Platnost dálniční známky se však snadno přehlédne, zejména pokud ji řidič kupoval před několika měsíci a nepamatuje si přesné datum jejího konce. Pro osobní automobily s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny platí, že před vjezdem na zpoplatněný úsek musí být časový poplatek uhrazen, pokud vozidlo nespadá mezi zákonné výjimky. Elektronická známka už není spojena s nálepkou na skle, ale s registrační značkou vozidla, takže rozhodující je údaj vedený v elektronickém systému.
Kontrola probíhá pomocí registrační značky
Absence klasické nálepky ale neznamená, že je kontrola obtížnější. Policie a Celní správa využívají hlídková vozidla vybavená kamerovými systémy, které umějí načíst registrační značku a ověřit, zda je pro dané vozidlo evidována platná elektronická dálniční známka. Kontrola může probíhat také prostřednictvím kontrolních bran nebo na odpočívkách a parkovištích. Celní správa uvádí, že její hlídky mohou správnost úhrady elektronického poplatku ověřovat přímo během silniční kontroly.
Pokuta může vystoupat až na 20 tisíc korun
Pokud řidič použije zpoplatněnou komunikaci bez uhrazeného časového poplatku a na vozidlo se nevztahuje osvobození, dopouští se přestupku. Ve správním řízení mu může být uložena pokuta až 20 000 korun. Nejde přitom pouze o situaci, kdy si motorista známku nekoupil vůbec. Problém může nastat také tehdy, když její platnost skončila například předchozí den nebo když při nákupu zadal nesprávnou registrační značku. Před odjezdem je proto vhodné zkontrolovat nejen datum platnosti, ale také správnost údajů vztahujících se ke konkrétnímu vozidlu.
Platnost lze ověřit ještě před cestou
Kontrola je přitom otázkou několika okamžiků. Na oficiálním portálu eDalnice je možné podle registrační značky a státu registrace ověřit, zda má konkrétní automobil platnou elektronickou známku a do kdy platí. Pokud ji řidič potřebuje koupit, v roce 2026 stojí standardní roční známka 2 570 korun, třicetidenní 480 korun, desetidenní 300 korun a jednodenní 230 korun. Jednodenní známka přitom neplatí 24 hodin od okamžiku nákupu, ale pouze do konce zvoleného kalendářního dne.
Pozor také na začátek platnosti
Při nákupu je důležité zkontrolovat, od kterého dne má známka skutečně platit. Elektronickou dálniční známku lze zakoupit dopředu a její začátek nastavit na pozdější datum. Řidič tak může mít známku zaplacenou, přesto ještě nemusí být v okamžiku cesty aktivní. Ministerstvo dopravy připomíná, že poplatek musí být uhrazen před použitím zpoplatněné komunikace. Zejména před víkendovým odjezdem nebo dovolenou se proto vyplatí věnovat kontrole několik desítek sekund ještě před nastartováním. Může to zabránit situaci, kdy si motorista na chybějící nebo neplatnou známku vzpomene až ve chvíli, kdy už jede po dálnici.
Zdroje: Ministerstvo dopravy ČR, Celní správa ČR, eDalnice