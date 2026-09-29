Češi vykopávají podlahové topení. Tyto způsoby vyhřejí koupelnu za mnohem méně peněz

Proč dlažba mrazí, i když má pokojovou teplotu
Keramická dlažba má vysokou tepelnou vodivost, takže z chodidel okamžitě vysává teplo. I když je vzduch v místnosti příjemně teplý, samotná podlaha působí studeně. Když zkrátíte dobu vytápění a zvýšíte lokální komfort, ušetříte peníze i kilowatthodiny.
Malá cílená opatření přitom mohou udělat velký rozdíl, zejména když v koupelně trávíte jen krátké chvilky.
Rychlá řešení, která neprodraží účet za elektřinu
Tlustá koupelnová předložka z mikrovlákna nebo vlny zapůsobí okamžite. Vyberte si variantu, která rychle schne, abyste předešli vzniku plísně. Dřevěný rošt z teaku nebo tepelně upraveného jasanu vytváří teplý pocit a zároveň umožňuje odtok vody – jen nezapomeňte na pravidelné sušení a občasné ošetření olejem.
Vyhřívaná předložka s nízkým příkonem a časovačem poskytne útulný komfort při spotřebě 40–100 W, ale dejte pozor na stupeň krytí IP a správné umístění. V oblastech, na které může vystříknout voda, vždy zvolte krytí IP24 nebo vyšší. Takové malé zdroje zahřívají přesně místo, kde stojíte, bez nutnosti vytápět celou podlahu.
Sálavé teplo: zahřejte tělo, ne celou místnost
Stropní infračervený panel se schváleným IP krytím zasáhne tělo přímo sálavým teplem. S příkonem 300–500 W dosáhnete rychlého prohřátí za 5–10 minut, což je ideální před sprchou nebo večerní hygienou. Sálavé teplo nezahřívá vzduch, ale objekty, včetně lidí. Proto je obzvláště v koupelnách tak účinné.
Elektrický sušák ručníků s termostatem (obvykle 60–120 W) vysuší ručníky a vytvoří v koupelně rovnoměrné lehké základní teplo. Nevytápí celou místnost, ale výrazně zvyšuje vnímaný komfort, když se pokožka dotkne suché, teplé textilie . Zvažte také nástěnný koupelnový teplovzdušný ventilátor se šňůrkovým spínačem, krytím IP24 a krátkým časovačem pro rychlé prohřátí vzduchu a podlahy během několika minut.
Ovládání, které seškrtá náklady
Používejte časovač, týdenní program a senzor přítomnosti, abyste topili pouze tehdy, když jste skutečně v místnosti. Předtopte deset minut a nechte teplo vypnout, když odejdete. Kombinujte s návyky podle spotové ceny: je-li elektřina levná brzy ráno, můžete sušit ručníky a větrat v příznivých hodinách.
Udržujte dveře do koupelny zavřené, abyste si teplo udrželi, ale neblokujte ventilaci. Dobré proudění vzduchu odstraňuje vlhkost, která jinak způsobuje, že povrchy působí chladněji.
Co komu vyhovuje
Malé koupelny s krátkými návštěvami: IR panel ve stropu + tlustá předložka na podlaze
Rodiny s častým sprchováním: sušák ručníků s časovým řízením + rychlý teplovzdušný ventilátor se šňůrkovým spínačem
Málo využívaná koupelna pro hosty: cenově dostupná tlustá předložka + nízkowattová vyhřívaná předložka (schválená IP)
Kdy má smysl investovat do kabelů
Plánujete-li kompletní rekonstrukci s novou hydroizolací a dlažbou, může být nízkoteplotní podlahové vytápění pohodlné a relativně efektivní. Pokud nastavíte mírnou teplotu a chytře systém řídíte, může v dobře izolovaných budovách fungovat dobře. Ale pro dodatečnou montáž do stávající koupelny je investice vysoká, teplo pomalé a používání často krátké.
Bezpečnost na prvním místě
Veškeré trvale instalované elektrické zařízení ve vlhkých prostorách musí instalovat odborník a musí splňovat českou normu ČSN 33 2000-7-701 a požadavky na stupeň krytí IP pro příslušné zóny. Přenosné topné výrobky musí být schváleny pro koupelny, umístěny mimo zónu postřiku (minimálně 60 cm od vany či sprchy) a používány s vestavěným časovačem a ochranou proti přehřátí.
Vybírejte výrobky s jasnou dokumentací a nezakrývejte termostaty ani vzduchové přívodní otvory. Nechte předložky mezi použitími úplně vyschnout a upřednostněte dobré větrání pro zdraví, pohodlí a dlouhou životnost. Tak budete mít tuto zimu teplou koupelnu – s větším úsměvem a nižšími účty za elektřinu.
Zdroje článku: homesandgardens.com, houz.no, homestolove.com.au, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková