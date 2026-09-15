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Češi vyhazují ze zahrad sudy na dešťovku. Kupují chytrou věc, co pojme více vody a není vidět

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Půl tisíce litrů dešťovky v nádrži, která od zdi vystupuje méně než šedesát centimetrů. Právě takové modely v roce 2026 vytlačují klasické zelené barely.
Češi vyhazují ze zahrad sudy na dešťovku. Kupují chytrou věc, co pojme více vody a není vidět

Češi vyhazují ze zahrad sudy na dešťovku. Kupují chytrou věc, co pojme více vody a není vidět

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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