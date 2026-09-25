Češi vyhazují z koupelen koše na prádlo. Zamilovali se do jednoduchého řešení, které ušetří spoustu místa

Problém, který trápí majitele malých bytů
V bytových koupelnách mívá každý centimetr váhu zlata. Klasický koš na špinavé prádlo sice plní svou funkci, ale zároveň často stojí uprostřed místnosti jako nechtěná překážka. Narážíte do něj při ranní hygieně, kazí celkový dojem z interiéru a v malém prostoru působí jako zbytečně objemný prvek.
Designéři interiérů i výrobci nábytku proto hledali cestu, jak ušetřit prostor a zároveň zachovat funkčnost. Výsledkem je řešení, které na první pohled vypadá jako obyčejný kus nábytku, ale skrývá v sobě důmyslný mechanismus.
Skříňka, která mění pravidla hry
Moderní alternativou tradičního koše je uzavřená skříňka s vestavěným výklopným košem na prádlo. Zvenčí připomíná běžnou koupelnovou skříňku s dvířky nebo výklopným panelem. Teprve po otevření zjistíte, že uvnitř je ukrytý prostor pro špinavé oblečení.
Hlavní výhodou tohoto řešení je estetika a diskrétnost. Špinavé ponožky, ručníky ani jiné kusy prádla nejsou na očích. Koupelna působí uklizeně a vizuálně čistě, protože nic neruší celkový vzhled místnosti.
Další plus spočívá ve využití prostoru, který běžně zůstává nevyužitý. Mnoho těchto skříněk se montuje na stěnu, takže nezabírají podlahovou plochu. Pod nimi můžete umístit například koš na odpadky, váhu nebo jiný drobný předmět.
Kam všude se skříňka hodí
Tento typ nábytku není vázán jen na koupelnu. Stejně dobře poslouží v ložnici, šatně nebo dokonce v předsíni, pokud tam řešíte skladování oblečení před praním. Na horní desku skříňky můžete postavit kosmetiku, svíčky nebo dekorativní doplňky, takže slouží i jako praktická police.
Pro domácnosti s omezeným prostorem představuje tato inovace jednoduchý způsob, jak získat víc místa bez nutnosti rekonstrukce. Stačí vyměnit starý koš za kompaktnější variantu a okamžitě pocítíte rozdíl.
Trend směřuje k tomu, aby každý kus nábytku plnil více funkcí najednou. Uzavřená skříňka s košem na prádlo dokonale tento požadavek splňuje: ukrývá nepořádek, šetří prostor a zároveň vypadá stylově. Pro ty, kdo hledají elegantní řešení bez kompromisů, jde o jasnou volbu.
Zdroje článku: unian.ua, goodhousekeeping.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková